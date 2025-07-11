Muğla kırsalında yangın riskine karşı dedektör

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için hayata geçirdiği yeni projeyle olası ev yangınlarına karşı önleyici adımlar atıyor. ‘Kırsaldaki Çınarlar’ projesi kapsamında başlatılan uygulamada, yangın riskine karşı özel olarak geliştirilen duman dedektörleri evlere yerleştiriliyor.

Evlerdeki duman dedektörleri, yangın tehlikesi algılandığında 24 saat görev yapan komuta merkezine sinyal gönderiyor. Komuta merkezi öncelikle haneye en yakın aile bireylerini bilgilendiriyor; durumun acil olması hâlinde ise doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla itfaiye ekiplerine haber veriliyor. Böylece ekipler, müdahale etmeden önce evde engelli veya hareket kabiliyeti sınırlı bir bireyin yaşadığını biliyor ve müdahaleyi bu bilgiye göre şekillendiriyor.

UYGULAMA 13 İLÇEDE HAYATA GEÇİYOR

Proje, öncelikli olarak düşük gelir grubuna mensup ve yangın anında kurtarılması daha zor olan bireylerin yaşadığı hanelerde başlatıldı. Muğla’nın 13 ilçesinde yaygınlaştırılması

planlanan uygulamayla, kırsalda yaşayan vatandaşların daha

güvenli yaşam koşullarına sahip olması hedefleniyor.

‘Kırsaldaki Çınarlar’ hizmetinden yararlanan ve evine duman dedektörü takılan Fatma Avcı duman dedektörü takıldıktan sonra kendini daha güvende hissettiğini, hizmetten de çok memnun olduğunu belirtti.

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan ve projeden yararlanan Nurten Şatıroğlu da, yalnız yaşadığını belirterek, olası bir olumsuzluk durumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin destek olabileceğini bilmenin kendisini daha güvende hissettirdiğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Berkem Yenice ‘Kırsaldaki Çınarlar’ projesinin il genelinde 872 haneye hizmet verdiğini, duman dedektörü projesinin de ilk etapta 100 haneye uygulanacağını belirtti.

Yenice “Kırsaldaki Çınarlar projesi ile eş zamanlı olarak duman dedektörü projemizi yürüteceğiz. Kırsaldaki Çınarlar projemizle yaşlılarımızın hanelerinde ev temizliği, tadilat işleri yapıyoruz. Bu projemizle 13 ilçemizde 872 haneye hizmet veriyoruz. 13 ilçemizde uygulanacak duman dedektörü projemiz ilk olarak 100 hanede uygulanacak” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kırsaldaki Çınarlar projesi kapsamında başlatılan Duman Dedektörü Uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, bu projenin sadece bir yangın önlemi değil, dayanışmanın ve insana duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Başkan Aras “Muğla’nın dört bir yanında, özellikle kırsalda yaşayan büyüklerimizin yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel görevimiz. ‘Kırsaldaki Çınarlar’ projemizle onların hayatlarına dokunuyor, ihtiyaçlarını yerinde karşılıyoruz. Şimdi bu hizmet halkasına yangın güvenliğini de ekliyoruz. Yaşlı, engelli ya da hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın evlerine yerleştirdiğimiz duman dedektörleri, olası yangın durumunda hayat kurtarıcı olacak. 13 ilçemizi kapsayan bu projede ilk etapta 100 haneye ulaşıyoruz, ancak bu sayıyı önümüzdeki süreçte daha da artıracağız. Daha eşit, daha huzurlu, daha güvenli bir Muğla’yı birlikte inşa ediyoruz. İtfaiyemiz, Sağlık ve Sosyal Hizmet ekiplerimizle tam bir koordinasyon içinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini önceliyoruz” diye konuştu.