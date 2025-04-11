Muğla sokaklarındaki ağaçlara gençlik aşısı

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yer alan ve yaşları en az 15 olan akasya, erguvan, dut, tespih, çınar ve iğde ağaçlarında gençleştirme budama çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmayla hem ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hem de yurttaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Özellikle Menteşe ilçesi başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirilen budama faaliyetleri, bölgenin iklimsel özellikleri dikkate alınarak uzman ekipler tarafından titizlikle planlandı ve uygulandı. Budama çalışmaları kapsamında her ağaç türü için teknik analizler yapılarak yapısal zayıflıklar tespit edildi, kırılgan ve risk oluşturan dallar uzaklaştırıldı.

Uygulamalarda ağaçların genel formu korunarak sağlıklı gelişimleri desteklendi. Muğla’da kış aylarında artan rüzgâr hızları ve yıl boyunca görülen yüksek yağış oranları, özellikle yaşlı ve bakımsız ağaçlarda devrilme ve dal kırılması gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor.