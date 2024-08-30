Muğla tarımında hedef dünya pazarı

BirGün EGE

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kooperatiflerin yer aldığı, Türkiye’de bir ilk olan Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Datça Sındı Köyü’nde bir araya gelerek Muğla için önemli adımlar attı.

Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin öncü olduğu buluşmaya Seydikemer Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Menteşe Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milas Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Bodrum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katıldı. Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ortaklarının katılım sağladığı toplantıda kooperatifler arası işbirliği, yurt içi ve yurt dışı pazarlama konuları ele alındı.

Toplantıya katılan özel sektör temsilcileri de kooperatif ürünlerinin pazarlanması konusunda destek vereceklerini belirttiler. Kooperatifler arası bilgi alışverişi yapılarak, birlikte hareket etme stratejilerinin geliştirildiği toplantıda, kooperatiflerin ortak hedefler doğrultusunda işbirliğini güçlendirmeye ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik konularda görüş birliğine varıldı. Toplantının kooperatifler için önemine değinen Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk “Bu toplantılarla kooperatiflerimizi bir araya getirerek ürünlerini diğer kooperatiflerle paylaşmasını sağlıyoruz. Bu ürünlerin Muğla genelinde öncelikle tanıtılıp satışını gerçekleştirmeyi ardından Türkiye geneline ve yurt dışına satışını önceliyoruz. En büyük desteği Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden alıyoruz. Yurt dışı ihracatı konusunda kooperatiflerin adımları zayıf kalıyor. Bu konu için köklü firmalardan destek alarak yurt dışına ulaşabilmenin yollarını arıyoruz” dedi.

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul da “Kooperatifimizde badem ve zeytinyağı ağırlıklı ürün satıyoruz. Türkiye’de birçok kooperatife ürün satıyoruz. Geçen yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Katar'a, İsviçre'ye, İngiltere'ye çağla turşusu ihraç ettik. Burada toplanmamızın amacı üretim artışı, pazarlama gibi konulara yönelik fikir alışverişinde bulunarak bu konularda ilerleme sağlamak. Büyükşehir Belediyesi ekipman desteği sağlıyor. Badem üreticilerimiz için badem kırma makinesi desteği verildi, bu da hem bizi hem de üreticimizi büyük bir dertten kurtardı” dedi.

Üretici İbrahim Orhan “Ürünlerimi daha iyi fiyata kooperatifimize verebiliyorum. Bir kooperatif üyesi olarak biz onlara yardımcı oluyoruz, onlar da bize yardımcı oluyor. Kooperatifin amacını halkın bilmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Önceden toptancıya vermek zorunda kaldığımız ürünleri artık kooperatifte değerlendiriyorum” dedi.

“KOOPERATİFLEŞME ŞART”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konu hakkında görüşlerini aktarırken “Kooperatifleşme üretici ve tüketici için önemli bir konu. Kooperatifleşme sayesinde üreticilerimizin ürünleri değerinde alınıp, tüketicilere ulaştırılıyor. Tüketiciler de bu sayede kaliteli ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üretici ve üretimin değerini biliyoruz. Bu konuda da birçok desteğimiz var. Bu girişimle de kooperatiflerimizi bir araya getirdik. Bu sayede üretimin artırılması, kaliteli ürünlerin iç ve dış pazara sunulması, kapasite güçlendirme gibi konularda kooperatiflerimizin gelişimine yardımcı olmak için çalışıyoruz” dedi.