Muğla turizm fuarında

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük turizm fuarları arasındaki MITT Moskova Turizm Fuarı’na katılarak Muğla’nın tanıtımını yaptı. 18 Mart’ta başlayan ve dün sona eren MITT Moscow Turizm Fuarı’na katılan Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın turizm alanlarını, kültürel ve tarihi değerlerini, uluslararası platformda tanıtmayı, farkındalık oluşturmayı ve karşılıklı iş birliklerini geliştirmeyi amaçladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye turizminin ilk üçünde yer alan Antalya da MITT Moskova Turizm Fuarı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara tanıtıldı. MITT Moskova Turizm Fuarı, dünya çapındaki turizm profesyonellerini bir araya getiren prestijli bir organizasyon.

Her yıl mart ayında düzenlenen MITT Moskova, seyahat acenteleri, oteller, hava yolları ve destinasyon yönetim organizasyonları gibi sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu önemli organizasyonda yer alarak Muğla’nın turizm destinasyonlarını tanıtmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve yeni pazarlara açılma fırsatlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulundu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mız, turizm potansiyeli açısından dünyanın önde gelen kentlerinden biri. 2024 yılında 10 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayarak bu alandaki gücümüzü bir kez daha kanıtladık. Özellikle Rusya’dan gelen turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Rusya, kentimize en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke konumunda. Bunun için Rusya’da olan organizasyonları çok önemsiyoruz.

Muğla’nın uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını sağlamak ve turizm sektöründeki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla, 18-20 Mart arasında Moskova’da düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarı’nda yerimizi aldık. MITT Moskova, 30 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren, sektörün en prestijli organizasyonlarından biri” dedi.

Başkan Aras, “Bu fuar, Muğla’mızın deniz, kum ve güneş turizminin ötesinde; doğa, kültür, sağlık, spor, gastronomi ve agro-turizm gibi alternatif turizm alanlarındaki zenginliklerini dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat sunuyor. Biz de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonumuz doğrultusunda, ilimizin tarihini, doğasını ve kültürel mirasını en iyi şekilde tanıtmak için uluslararası platformlarda var olmaya devam edeceğiz. Muğla, sadece bir tatil destinasyonu değil, bir yaşam kültürüdür. Bu kültürü dünyaya tanıtmak ve turizmde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.