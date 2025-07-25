Muğla yollarına yatırım büyüyor

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürerek yurttaşların güvenli, konforlu ve modern yollarla seyahat etmesi için çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılında 184 bin metre 2’nci kat, 18 bin metre de sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 202 bin metre yol çalışması gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla tamamlanan ve devam eden projeler kapsamında yol ağına 652 milyon 188 bin 300 lira yatırım yaptı. Kent genelinde planlı, kalıcı ve uzun ömürlü yol projelerini hayata geçirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, yenilenen yollarla sürdürülebilir ulaşımı hedefliyor.

13 ilçede yeni ve güvenli yollar için planlamalar devam ediyor. 2024 ve 2025 yıllarında tamamlanan yol projeleri, sanat yapılarıyla da güçlendirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hendek betonları, taş duvarlar, menfezler ve istinat duvarları toplamda 35 bin 734 metre uzunluğa ulaştı. Sanat yapıları projelerinin 2024 yılı toplam maliyeti ise 96 milyon 349 bin 122 lira oldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kent genelinde vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarına kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ulaşım, sadece günlük hayatın bir parçası değil, aynı zamanda sosyal yaşamın, üretimin ve kalkınmanın da temel altyapısıdır. Bu anlayışla hem şehir merkezlerinde hem de kırsal mahallelerimizde yol yapım, bakım ve altyapı çalışmalarına öncelik veriyoruz. Altyapısı tamamlanmış, dayanıklı, uzun ömürlü yollarla Muğla’yı geleceğe hazırlıyoruz. Kaynaklarımızı etkin kullanarak, yerel ihtiyaçları dikkate alan, planlı ve kapsayıcı bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Tüm ilçelerimizde yol yatırımlarımıza aynı titizlikle devam edecek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.