Muğla’da 2 yıl içinde 537 kilometre yol yapıldı

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024-2026 yıllarını kapsayan yatırım programı çerçevesinde önemli bir başarıya imza atarak, il genelinde toplamda 537 kilometre yol yapım çalışmasını tamamladı. Bu yatırımlarla birlikte 13 ilçede vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması sağlandı.

Muğla genelinde önemli yol projelerine imza atan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerdeki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde toplam 545 milyon liralık yatırım gerçekleştirilirken, Kötekli-Yeniköy bölgesinde 502 milyon liralık altyapı yatırımı devam ediyor.

Datça ilçesinde ise 52 bin metrelik yol ağına yönelik 300 milyon liralık yatırımlar sürüyor. Ayrıca, Fethiye-Ölüdeniz yolunda 13 kilometrelik güzergâhta yenileme çalışmaları yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 yıllarını kapsayan dönemde yol yatırımlarını daha da artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, 4 milyar 150 milyon liralık yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. İhaleli iş programı kapsamında, ulaşım altyapısının daha da güçlendirilmesi için çalışmalar sürdürülerek, şehrin her noktasında eşit hizmet sunulması amaçlanıyor.

EŞİT VE ADİL HİZMET

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Muğla’nın her köşesine eşit ve adil hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol ve altyapı yatırımlarını önceliklerimiz arasına aldık çünkü güçlü bir ulaşım altyapısı, sadece vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine de büyük katkı sağlar” dedi.

Başkan Aras, aynı zamanda Muğla’nın sadece merkezinde değil, kırsal mahallelerinde de yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Aras, yatırım ve projelere devam edilerek, Muğla’nın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların kesintisiz ulaşım hizmeti alabilmesi için kararlı şekilde çalışmalara devam edileceğine de sözlerine ekledi.