Muğla’da arıcılığa destek

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), arıcılık sektörüne yönelik önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol kapsamında saatte 100 kilogram kapasiteli bir arı yemi üretim tesisi kurulacak. Proje ile arıcıların maliyetleri düşürülerek arıcılık sektörüne ekonomik destek sağlanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, arıcılığın Muğla için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’de üretilen çam balının neredeyse tamamının Muğla’da üretildiğini belirten Aras, şunları söyledi: “Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 4 bin 170 üyesi var ve bu sektörden geçimini sağlayan geniş bir nüfus bulunuyor. Maliyetler arttığı için insanlar üretimden uzaklaşıyor. Ürettiğini ya satamıyor ya da zararına satıyor. Tüm üretim kooperatiflerimizi bir çatı altında topladık. 4 ilçemizde tarım marketleri açıyoruz. Çiftçi Kart uygulamasını da kısa süre içerisinde başlatarak üreticilerimizin yanında olacağız. Muğla verimli toprakları ile tarım şehri olmaya devam edecek.”