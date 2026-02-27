Muğla’da çocukların hayaline dokunuldu

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri tarafından, Banda Kitabevi iş birliğiyle düzenlenen “Yazarın Kaleminden, Çocukların Hayaline” başlıklı Söyleşi ve İmza Günü etkinliği, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Emirbeyazıt İlkokulu, Şahidi Ortaokulu, TOKİ Şehit Jandarma Alim Yıldırım İlk ve Ortaokulu, Kafaca İlkokulu, Kötekli Salih Zeki Gür Ortaokulu, Köyceğiz Ortaokulu, Türdü Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu ve Borsa İstanbul İlkokulu’ndan toplam 862 öğrenci ile öğretmenleri katılım sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinin her yaştan halkı kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu belirten Dr. Nilay Yılmaz, “Her yaştan halkı kucaklayan bu felsefe çok çok kıymetli. Felsefe ve Yaşam Akademisi’nin olması da ayrıca çok kıymetli” dedi.

Çocuk kitapları yazarı Seda Öğretir ise etkinliğe iki yazar arkadaşıyla birlikte katıldığını belirterek, “Biz çocukken böyle imkânlar bulamıyorduk. Ben hiçbir yazarla temas ettiğimi hatırlamıyorum çocukken. Ama bugün yazdığım kitapları okuyan çocuklarla bir araya geldiğimde onların gözlerinde bunun ne kadar büyük anlam taşıdığını görebiliyorum. Köy okullarından çocuklar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ne geldiler ve burada onlarla buluştuk. Kitapların Türkiye’nin her yerindeki çocuklara ulaşması çok güzel, Muğlalı çocuklara ulaşması da çok güzel” dedi.