Muğla’da içme suyu projeleri

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su sorununa karşı projelerinin hazır olduğunu söyledi.

BirGün EGE

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘İl Su Kurulu Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda Muğla’nın su durumu, tarımsal sulama, madencilik ve jeotermal faaliyetler, kuraklık ve taşkın yönetimi gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su kayıp kaçağının en büyük sorun olduğunu vurgulayarak, özellikle Bodrum’daki içme suyu probleminin bir an önce çözülmesi için gerekli projeleri hazırladıklarını ve ilgili kurumlardan da destek beklediklerini söyledi.

Aras, “Bizim İl genelinde en büyük sorunumuz yüzde 35’leri bulan kayıp kaçak konusudur. Bu nedenle ciddi bir iyileştirme yapmak zorundayız. Kayıp kaçağın ortadan kaldırılması için her türlü yatırıma hazırız. Bununla ilgili Avrupa Kalkınma Bankası ile de görüştük. Gerekli krediyi bize sağlamaya hazırlar. Burada izin süreçlerinde sizlerden destek istiyoruz. Kasım ayından itibaren Bodrum’da ki CTP hatların da değişimine başlıyoruz. İlk olarak 13 kilometrelik bir alan var. Eğer herhangi bir İller Bankası veya yurtdışı kaynağından yararlanamazsak bu hatların değişimine kendi kaynaklarımızla başlayacağız. Arıtılmış suyun geri kullanımı ile ilgili de projelerimiz var. Denizden arıtma projelerimiz de hazır. Özellikle ÇED süreçleri ile ilgili izin süreçlerini hızlandırıp biz de hızlıca bu projelerin yapımına başlamak istiyoruz. Hep birlikte çalışıp ilimizin su sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz” dedi.