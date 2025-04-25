Muğla’da minik ustalar kuş yuvaları yaptı

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Hayatımın Ustasıyım” projesi kapsamında çocuklara yönelik özel bir atölye etkinliği düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 7-10 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte kuş yuvası yaparak hem üretmenin hem paylaşmanın keyfini yaşadı. Çocuklar, ahşap malzemelerle kuşlar için yuva tasarladı. Minikler, hem doğaya katkı sundu hem de el becerilerini geliştirdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın doğayla, üretimle ve hayvan sevgisiyle bağ kurmalarını önemsiyoruz. 23 Nisan öncesinde ‘Hayatımın Ustasıyım’ projemizi çocuklara özel atölyeyle buluşturduk. Çocuklarımızın yaptıkları kuş yuvaları hem onların el becerilerini geliştiriyor hem de doğa sevgilerini artırıyor. Yüzlerindeki gülümseme, bizim için en büyük ödül. Önümüzdeki süreçte bu tür atölyeleri çoğaltarak çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.