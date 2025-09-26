Muğla’da örnek sosyal projeler

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk olan Kısa Mola, Gündüz Bakımevleri, Evde Bakım Hizmetleri, öğrencilere, emeklilere, kadınlara yönelik hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Emin Eller Gündüz Bakımevleri, ailelere önemli bir destek sağlıyor. Çocuklar, güvenli bir ortamda bakımları yapılırken aynı zamanda eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gelişimlerini destekleyen faaliyetlere katılıyor. Muğla’da Fethiye, Ortaca, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde açılan 4 gündüz bakımevinin yanı sıra Bodrum’da, ilçe belediyesinden devralınan Çırkan, Konacık ve Gümbet gündüz bakımevleri hizmet veriyor. İl genelinde aktif gündüz bakımevi sayısı 7’ye ulaştı, 5 ilçede daha açılacak.

Üniversite öğrencilerine 1 lira toplu ulaşım uygulaması hayata geçirildi. Menteşe‑Akyaka hattı 1 lira oldu. Bu güzergâh, öğrencilerin yoğun kullandığı rota olarak belirlenip indirimli ulaşım hakkı sağlandı. Üniversite yerleşkelerinde de sıcak çorba ikramı da devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşulların vatandaşlar üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla sosyal yardım kalemlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri dikkate alınarak yapılan güncellemelerle birçok destek programında yüzde 73,88 artış yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, Muğla Kart üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli ödeme yaparken, emeklilere de destek paketleri ulaştırıyor. Yeni doğan bebekler için ailelere ‘Hoş Geldin Bebek’ paketleri veriliyor. ‘Kara Kış Yardımı’ programı da sürüyor. Böylece dar gelirli ailelerin soğuk kış günlerinde yükü hafifletiliyor.

Özel gereksinimli bireyler için açılan Kısa Mola Merkezleri 8 ilçeye yayıldı. Bu merkezlerde aileler nefes alırken özel bireyler güvenli ortamda vakit geçiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alabilmesi için Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan ilçelerinde Kadın Yaşam Merkezleri açtı. Bu merkezler, kadınların meslek edinmelerine, sosyal destek almalarına ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerine olanak tanıyor. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm amacıyla Seydikemer Gençlik Evileri’ni hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, “Sosyal desteklerimiz ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, onların yalnız olmadığını hissettiren hizmet ve projelerimize devam edeceğiz” dedi.

SOSYAL YARDIMA DEVAM

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde 7’den 70’e tüm vatandaşları ilgilendiren sosyal projeleri hayata geçirdiklerini ve bu projelerin diğer belediyelere de örnek olduğunu söyledi.

Başkan Aras; “Ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle tüm hemşehrilerimizin yanında olmak için sosyal belediyecilik projelerimize öncelik verdik. Bebeklerimizden, en kıymetlimiz annelerimize, öğrencilerimizden kadınlarımıza, yaşlılarımızdan, engellilerimize tüm hemşehrilerimizin yüzlerini güldüren, yaşam standartlarını artıran projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiğimiz birçok proje diğer belediyelerimize de örnek oluyor. Ekonomik ve sosyal olarak hemşehrilerimize destek ve umut olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.