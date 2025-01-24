Muğla’da sosyal destek yardımı yüzde 400 arttı

BirGün EGE

Sosyal yardımlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında 13 bin 602 aileye toplamda 50 milyon 825 bin lira değerinde sosyal yardım desteğinde bulundu.

Büyükşehrin mevcut sosyal destek projeleri arasında Emeklilere Destek Paketi, Halk Kart Desteği, Anne Kart Desteği, Nakdi Yardımlar, Öğrenci Beslenme Çantası Desteği, Karakış Destek Paketi, Bayram Desteği, Ulaşım Desteği, Kırtasiye Desteği, Okul Kıyafet Desteği, Sınav Ücreti Desteği ve Hoş Geldin Bebek Desteği gibi pek çok önemli hizmet bulunuyor. Bu projelerle, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve yurttaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

DAYANIŞMA PEKİŞTİ

Sosyal belediyecilik kapsamında Büyükşehrin hayata geçirdiği Halk Kart kapsayıcı yapısıyla pek çok sosyal destek paketini bir araya getirerek ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sağlıyor. Uzman ekipler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere verilen Halk Kart, il genelinde geniş bir kesime ulaşarak temel ihtiyaçların karşılanmasına olanak tanıyor.

Halk Kart ile yurttaşlar, gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini kolaylıkla temin edebiliyor. Bu destek, hem bireysel ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Bugüne kadar uygulanan Halk Kart desteğiyle pek çok aileye ulaşılarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürü daha da pekiştirildi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal belediyeciliği bir öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, yurttaşların hayatına doğrudan dokunan hizmetler sunmanın en temel görevleri olduğunu vurguladı.

Başkan Aras, şu ifadeleri kullandı: “Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde tüm hemşehrilerimizin yanında olmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla, sosyal destek bütçemizi 2025 yılı için üç kattan fazla artırarak, 50 milyon 825 bin liradan 160 milyon liraya çıkardık. Genişletilen bütçe ile daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza destek olmak istiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak, tüm Muğlalıların eşit hizmet almasını sağlamak bizim en büyük önceliğimizdir. Eğitimden sağlığa, gıdadan temel ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz destekleri büyüterek, daha güçlü bir dayanışma kültürü oluşturacağız. Sosyal destek projelerimizi büyüterek, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışıyla ilerliyoruz. Birlikte daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz.”