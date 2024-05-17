Muğla’da sürülmeyen bir tek tarla kalmayacak

Çiftçilerle bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bütçenin büyük kısmını tarıma ayırıyoruz. Traktörü olmadığı veya traktörüne yakıt koyamadığı için tarlasını süremeyen çiftçi kalmayacak” dedi.

BirGün EGE

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 35 kooperatif ve 3 birlik yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Aras kooperatif üyelerinin dertlerini, sıkıntılarını dinledi.

Marmaris Çetibeli Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Hatice Güdür, “Zeytincilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Tarım, bizim ana ihtiyacımız olan gıdayı üretiyor. Gıdamız eksik olduğu zaman bizim hayatımız, sağlığımız etkilenecektir. Sağlıklı nesillere ulaşabilmek için, sağlıklı gıdayı üretmek zorundayız” dedi.

Algı Köyü’nden toplantıya katılan Öznur Türkoğlu “Yerkesik’te lavanta üreticisiyim. Ahmet Başkanın çiftçilerimiz için yapacağı yardım ve destekler bizler için çok önemli. Bizler üretim yapmak zorundayız. Çocuklarımızın çiftçilikle uğraşmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu görmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Marmaris Kadın Kooperatifi Üyesi Ebru Turan “Bizim kooperatifimiz el sanatları üzerine. Bu organizasyon ile bütün kooperatifler bir araya geldi. Başkanımızın bizleri desteklemesi, yanımızda olması çok güzel. Kooperatiflerin ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Hem pazar bulma, hem üretim konusunda. Başkanımızın kapısının sonuna kadar açık olduğunu söylemesi biz çiftçileri çok memnun etti” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerinin üretimi güçlendirmek olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Bizim ana amacımız, üretimi güçlendirerek çiftçilerimizin ve köylülerimizin yaşam kalitesini artırmak, şehrimizi bereketin ve çeşitliliğin sembolü haline getirmektir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tarım politikalarımızın temel hedeflerinden birini çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım uygulamaları ile verimliliği artırmak olarak belirledik. Ayrıca en önemli hedeflerimizden biri de toprağımızı ve su kaynaklarımızı koruma altına almak. Böylelikle hem üretimi artırmak hem de üreticiye kazandırmak ana amacımız” diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ TARIM

Tarımda sürekliliği sağlamak için soğuk hava depoları kuracaklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tarım sektöründeki girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçilerimizi zorladığının farkındayız. Bu yüzden canlı hayvan, fide, fidan, tohum, sıvat, petek, gübre mazot, paketleme ve depolama, markalaşma ve dijital pazarlama desteği vereceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyemizin bütçesinin büyük kısmını tarıma ayıracağız. Çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz. Traktörü olmayan veya traktörüne mazot koyacak durumu olmadığı için tarlasını süremeyen çiftçi kalmayacak. Talepler doğrultusunda biz gidip o üreticimizin tarlasını süreceğiz. Muğla’da sürülmeyen tarla kalmayacak üretim artacak” dedi.