Muğla’da üreticilere destek

BirGün/EGE

Muğla genelinde 10-13 Şubat tarihlerinde yaşanan ve 27 Şubat’a kadar aralıklarla devam eden yoğun yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi.

Özellikle Köyceğiz ilçesinde domates, biber ve çilek üretimi yapılan seralar sular altında kalırken, taşkınlar nedeniyle narenciye bahçeleri zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri afetin hemen ardından sahaya inerek zarar tespit çalışmalarını başlattı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 33 üreticiye toplam 140 dekar alanda kullanılmak üzere bitki besleme kiti (sıvı gübre) desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi sel nedeniyle Köyceğiz ve Kavakarası mahalleleri arasında birikinti ve molozlarla dolarak tıkanan sulama kanallarında da temizlik çalışmaları başlattı. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 500 dekar tarım arazisi yeniden sulama imkânına kavuşacak. Böylece yaklaşan sulama sezonuna altyapı açısından hazırlık sağlanmış olacak.

Kavakarası Mahallesi’nde seracılık yapan Süleyman Kaplan, “Sel baskınından bu yana başkanlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Zararlarımızın tespiti için sahada incelemeler yapılıyor ve gerekli önlemler alınıyor” dedi.

Köyceğiz Mahallesi Muhtarı Arıkan Daşgın ise, “Sel afetinin hemen ardından Ahmet Başkanımız ve ekipleri bölgemize gelerek çalışmalara başladı. Bazı arazilerimiz su altında kalmıştı; bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ilaç dağıtımı da yapıldı” diye konuştu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan da şunları dile getirdi: “Bölgemizde aşırı yağışlar nedeniyle sel baskını yaşandı. Bazı tarım arazileri ve seralar zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras da bölgeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan zararın giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ekiplerimizle birlikte çalışmalar başlatıldı. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜRETİCİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Üreticimizin yanında olmak sadece bir destek politikası değil, bu kentin geleceğine sahip çıkmaktır. Köyceğiz ilçemizde yaşanan sel felaketinin ardından ekiplerimiz hızla sahaya inerek zarar tespit çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin üretime yeniden devam edebilmesi için gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Tarım, Muğla’nın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Bu nedenle üreticilerimizin yaşadığı kayıpların en aza indirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Afetlerin etkisini azaltmak için sadece destek vermekle kalmayacak, aynı zamanda altyapı yatırımlarımızı da güçlendirerek benzer durumların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümler üreteceğiz.”