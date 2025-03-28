Muğla’da üreticiye destek

BirGün EGE

Muğla’nın narenciye üretiminde en önemli merkezleri olan Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde etkili olan don olayı nedeniyle portakal, limon ve mandalina ağaçları zarar gördü. Ortaca’da 7 bin 500, Dalaman’da 3 bin 500 ve Köyceğiz’de 25 bin dekarda don zararı meydana geldi ve üretim olumsuz etkilendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köyceğiz’in Beyobası, Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler ve Kavakarası mahallelerinde dondan zarar gören üreticileri ziyaret etti. Ekipler zirai don öncesi ve sonrası tarımsal tedbirler eğitimi düzenledi. Eğitim toplantısına katılan üreticilere ilaç desteği verildi.

Ürünleri zarar gören Çiftçi Mehmet Tilki, “10 dönüm narenciye bahçem dondan zarar gördü. Eğitimlerde budama ve sulama işlemlerini, soğuktan nasıl korunması gerektiğini anlattılar” dedi.

Sehmi Turan da, “Bu sene dondan zarar gördük. Muğla Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun buraya gelerek bizi bilgilendirdi. İlaç desteğinde bulundu” dedi.

Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı Nadi Sül ise, “Muğla Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde zirai don ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vatandaşlarımız da bu toplantıya katılarak zirai don hakkında bilgilendiler. Ağaçlarımız bu sene çok zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelerek bilgilendirmenin ardından dönümüne göre de ilaç dağıttı” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede birçok kez narenciye desteklemesi yaptık. ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesiyle vatandaşların birebir tarlalarına geliyoruz. Bu sene yaşanan zirai don konusunda üreticilerimize eğitimler vererek çiftçilerimizi bilgilendirdik ve zirai ilaç dağıttık. Feromon tuzak desteklemelerimize ve üreticimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın zenginliğinin en kıymetli parçalarından biri de narenciye. Ancak ne yazık ki iklim krizi, tarımsal üretimimizi her geçen gün daha fazla etkiliyor. Değişen mevsim normalleri ve bozulan hava düzeni, özellikle narenciye üreticilerimizi zor durumda bırakıyor. Geçen günlerde Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizde yaşanan zirai don, birçok üreticimizin emeğini, alın terini olumsuz etkiledi. Ekiplerimizi bölgeye hemen yönlendirdik, zarar gören üreticilerimizin yanında olduk, mağduriyetlerini gidermek için hızlıca harekete geçtik. Zirai dona karşı daha hazırlıklı olmak için zirai don öncesi ve sonrasıyla ilgili eğitim verdik. Sonrasında ise üreticilerimize ilaç dağıttık. Üreticimizin yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel görevimiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticimizi hiçbir durumda yalnız bırakmayıp her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.