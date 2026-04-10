Muğla’da üreticiye destek

BirGün/EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024-2026 yılları arasında 269 bin zeytin ve ceviz, bin 500 narenciye fidanı dağıtılırken, bin 500 üretici aileye 330 ton yem bitkisi desteği sağlandı. Tritikale, arpa ve yulaf tohumlarıyla 13 bin 200 dekar alanda üretim hedeflendi. Ayrıca 7 bin 900 feromon tuzak dağıtılarak narenciye üreticileri desteklendi.

Bilimsel üretimi desteklemek amacıyla 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı’nda 390, Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı’nda ise 2 bin 435 analiz gerçekleştirildi. Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi aracılığıyla Muğla’da üretilen yerel tohumlar ise 81 ile ulaştırıldı. Su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla il genelinde 379 bin 160 metre sulama kanalı temizlenirken, 30 bin 252 metre kanalda bakım ve onarım çalışması yapıldı. Hayvancılık alanında da üreticilere destek sağlanarak 5 bin büyükbaş hayvan için 10 bin doz aşı uygulandı. Alabalık yetiştiricilerine 11 ton yem desteği verilirken, Temiz Petek Projesi kapsamında 34 bin 220 petek şoklandı. Ayrıca bin 59 işletmeye 18 bin 500 mineral blok dağıtıldı; 57 süt soğutma tankı, 5 süt transfer tankı ve 5 jeneratör desteği sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yaşanan sel ve don olaylarının ardından hızla sahaya inerek üreticilerin yanında oldu. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da don nedeniyle zarar gören narenciye üreticilerine eğitim ve zirai ilaç desteği sağlanırken, Köyceğiz’de selden etkilenen sera alanlarında zarar tespit çalışmaları yapılarak destek süreci başlatıldı.

KÖYLÜMÜZÜN HER ALANDA YANINDA OLACAĞIZ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras verimli toprakları ile önemli bir tarım kenti olan Muğla’da üreten köylüye desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Aras, “Dünya’nın en özel çam balı, uluslararası yarışmalardan birincilikle dönen zeytinyağımız, aroması ile tüm dünyaya ihraç edilen susamımız ve daha birçok marka ürünümüz Muğla’mızın topraklarında yetişiyor. Muğla verimli toprakları ile dünyanın en önemli tarım kentlerinden biri. Bu toprakları emekleri ile işleyen, tarımsal üretime tüm olumsuz şartlara rağmen devam eden üreten köylümüz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi milletin efendisi. Bize de düşen üreten köylümüzün her alanda yanında olmak, onların alın terinin karşılığını almasını sağlamak. Büyükşehir olarak tarıma, üreten köylümüze destek olmaya, Muğla’nın verimli topraklarında üretimin devam etmesini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.