Muhalefet dediğin iktidarı devirmez!

Türkiye'nin son seçimde birinci partisi olan CHP, ilginç bir tartışmanın içerisinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu kaybettiği kurultayla ilgili başlayan süreç başka bir noktaya doğru evriliyor.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının sonucundan sonra genel başkanlık koltuğuna geçmekte sakınca görmeyeceğine dair açıklamasının kamuoyuyla paylaşılmasından sonra tartışma daha da büyüdü.

Burada mahkemenin tavrı, Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı ya da CHP genel merkezinin duruşu üzerinden kulis yazmanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Gündemi bu ölçüde meşgul etmeyi hak eden bir konu değil. Çok açık ki ortada iktidar tarafından organize edilen siyasi bir operasyon var. Aslında CHP'nin 30 Haziran tarihinde görülecek davası İBB operasyonlarının devamı olarak görülmeli. Bu, muhalefetin dizayn edilme girişiminin bir parçasından başka bir şey değil.

MAKUL BİR ÇİZGİ

CHP Genel başkanı Özgür Özel'le salı günü yaptığımız söyleşide meseleyi partiyi hareketsiz kılacak bir sürecin parçası olarak gördüğünü söylemişti. Özel, “Mahkemeden partimiz aleyhine bir karar çıkmazı imkânsız. Ama sür git bir tartışmanın içerisinde olmamız isteniyor” değerlendirmesinde bulunmuştu. Özgür Özel, özellikle mahkeme konusunda rahat gözüküyor ama Kılıçdaroğlu etrafında dönen tartışamadan rahatsız olduğunu da saklamıyor. Bununla birlikte CHP genel merkezinde tüm yöneticilerin mahkeme konusunda Genel Başkan Özel kadar rahat olmadığını da söylemek gerekir.

Mahkeme sürecinin ve onunla yaşanan tartışmanın asıl incelenmesi gereken tarafı meselenin CHP'nin nasıl bir muhalefet çizgisi izlemesi gerektiği konusu etrafına kümelenmesi.

Özellikle yandaş medya, yaşananları ve olası sonuçları muhalefet çizgisinde bir değişiklik beklentisi olarak sunuyor. En çok kullanılan kalıpların “sokaktan çekilmek, kavgacı olmayan dil” olması tesadüf değil.

Açık ki iktidar bloğu, kendisini garantiye almak için uydurduğu iç cephenin tahkimatı sırasında CHP'nin bugün izlediği muhalefet çizgisinden çok hoşnut değil. Tekrar eski günlere dönmek istiyor. Üstelik kendisi bugün izlediği rotada hiçbir değişiklik yapmadan bunun gerçekleşmesini istiyor. Majestelerinin muhalefeti diye özetlenecek dizayn için tüm düğmelere aynı anda basıldı.

KOLTUĞA TALİP OLMA!

Türkiye'de dozu giderek artan iktidar baskısının arkasında temel bir neden var. AKP-MHP bloku rejimin değişip iktidarı devretmek istemiyor. Ama halk destekleri yok. Üstelik bu kez iktidara talip olan hatta onları yenebilecek bir odak gelişti. Çok doğal ki Erdoğan ve Bahçeli'nin ilk aklına gelen çözüm kendileri için daha kolay olan yolu seçmek. Ülke bu koşulardayken halkın desteğini almak, yeniden rıza üretmek mümkün değil. Bir daha mümkün olması da çok zor. Tek alternatif var, halkı sopayla hizaya sokmak. Bunun için sendikalardan, demokratik kitle örgütlerine oradan siyasi partilere kadar tüm muhalefetin bir çizgide kalması gerekiyor.

Erdoğan ve Bahçeli bu süreci sopa ve havuç olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kez sopa kısmı CHP'ye düşerken havuç kısmını çözüm süreciyle Kürt siyasetine ayrıldı.

Cumhur İttifakı baskıyı muhalefet “ben artık iktidarı istemiyorum” diyene kadar sürdürmeye kararlı gözüküyor. Operasyon, mahkeme, polis, jandarma, vergi memuru ne varsa sahaya sürdü. Saray, “muhalefet edecek ama iktidarı istemeyecek” bir siyaset beklentisi içerisinde. Kurultay tartışmaları sırasında CHP'nin içinden böyle bir ışık almış ki meseleye oldukça iştahlı yaklaşıyor. CHP'yi kimin yöneteceğinden nasıl ve hangi çizgide yöneteceğine döndürülemezse bu tartışma parti içinde gündem olmayı sürdürecek gibi duruyor.

İMKANSIZI İSTİYORLAR

Erdoğan ve Bahçeli'nin birlikte gördükleri rüyanın gerçekleşmesi neredeyse imkânsız. Bunu ne yargı ne Trump ne de muhalefet içinde iktidar çizgisine paralel hareket etmek isteyen siyasi figürler başarabilir.

Halkın değişim özlemi, talebi ve enerjisi böyle bir olayın gerçekleşmesini imkânsız kılıyor. CHP kurultayında alınan sonuçtan, 31 Mart yerel seçimlerine kadar birçok gelişmenin arkasında halkın değişime duyduğu büyük özlemi gösteriyor. Sokaktan Meclis'e birçok olay göstermiştir ki yurttaşın refleksi siyasetin çok ötesinde. İktidarından muhalefetine kadar her siyasi figürün hesabını buna göre yapması gerekecek.