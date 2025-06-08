Muhalefet için hesaplaşma zamanı

Ayşegül Kars Kaynar - Araştırmacı

Mao Zedong siyaseti diyalektik düşünceyle yorumlayarak özgün bir düşünce hattı geliştirmiştir. Ona göre nesnelerin hareketini bir değil, bir dizi çelişki yönetir. Mao, diyalektiğin iç ve dış boyutları arasında şöyle bir ilişki kurar: Bir şeyin gelişiminde asıl belirleyici olan iç çelişkileridir. Dış çelişkiler ancak iç çelişkiler üzerinden etki eder; dış baskı ancak iç çelişkiyle birleştiğinde etkili olur. İç çelişki temel belirleyicidir; dış çelişki ikincil etkendir.

Bana uzun zaman sonra Mao’nun diyalektiğini hatırlatan, son seksen gündür yaşadıklarımızdan başka bir şey değil. 19 Mart’tan beri siyasi iktidar, ana muhalefeti yeniden şekillendirmek için soruşturmalar açıyor; gözaltı ve tutuklamalar yürütüyor; belediyelerine el koyuyor; kurultayını iptal ederek kayyum atamakla tehdit ediyor. Ancak CHP’nin sıkışmışlığının nedeni sadece dışarıdan gelen bu baskı değil, içerisi. Onu bunaltan, sayısı giderek artan itirafçılar, eski parti yönetimi ve eski parti yönetiminin parti içindeki destekçileri. Ana muhalefet partisi açısından dış çelişki, iç çelişkilerden birine ulaşmış; o yarığı bulmuş durumda ve o yarığı zorlayarak ilerliyor. Ancak iç-dış diyalektiğinde ana muhalefeti zora sokan tek çelişki bu da değil. CHP, 19 Mart’ta başlayan saldırılara kendisi için yeni bir siyaset ekseni benimseyerek cevap verdi. Yüksek siyasetin dilini ve kurumlarını bir tarafa bırakarak bir halk hareketine önayak oldu, iktidarın oyununu bozmak için egemen halkı uyandırdı. Fakat halkın talepleri bir türlü CHP’de yeteri kadar karşılık göremiyor; dışarıdan gelen halk baskısı içeriye nüfuz edemiyor. Zira ana muhalefet partisi, sermaye ve işçi sınıfının çıkarları arasında sıkışmış durumda. Eski yönetimden devraldığı sermayeyle bağı, ana muhalefet partisinin halkla olan ilişkisini mitinglerden bir adım öteye götürmesine müsaade etmiyor.

Türkiye her açıdan marjlara yaklaştı. Grilikler parçalanarak siyahlara ve beyazlara ayrışıyorlar. İktidar, demokrasinin son enstrümanı olan sandıklı seçimlerle otokratik yönetimini bir arada tutmakta zorlanıyor; öyle ki ikincisi uğruna ilkini bırakmak üzere. Muhalefet de halk desteği ve sermayenin çıkarlarını bir arada tutmakta zorlanıyor. Ya iktidar hedefi korunup, saldırılara güçlenen bir halk hareketiyle cevap verilecek ya da sermaye ile ilişkilerin olduğu gibi sürdürülmesi uğruna işçi sınıfının gücü baskılanacak; sesi kısılacak. Eğer majestelerinin sadık muhalefeti haline gelinmeyecekse, ana muhalefet partisini kaçınılmaz bir son bekliyor; şimdiye kadar yapmadığı için iktidarın baskısını ta içinde hissettiği o son: Hesaplaşma ve tasfiye.

Dile getirmesi tatsız olan tasfiye, ideolojik netlik ya da parti disiplininin sağlanması için savunulagelmiştir. Ancak uzlaşmaz sınıf çıkarları söz konusu olduğunda tasfiye artık bir zaruriyettir; “siyasetin çirkin yüzü” gibi ahlaki bir pozisyondan da değerlendirilemez. Hatırlayalım; “siyaset ahlaksız olmalı” diye basitleştirilen Makyavelist düşüncenin esası aslında “siyasetin başka bir ahlakı vardır” şeklindedir. Devlet yönetiminin kuralları ve mantığı, bireyler arasındaki ilişkiden farklı olduğu için temel alacağı değerler de bireylerin ahlaki değerlerinden farklıdır. Siyasi bir örgüt olan devlet için geçerli olan, siyasetin diğer örgütleri için de geçerlidir. Onların yönetiminin de bireyin ahlakından başka ve zaman zaman bu ahlak açısından kabul edilemez olan değerleri ve eylemleri olacaktır.

Griler yerlerini siyahlara ve beyazlara bırakırken, koşullar da kendi liderlerini yaratıyor ve yapılması gerekeni dayatıyorlar. Beğenmek, beğenmemek; “ama ve fakatlar” ile lafı dolandırmak olsa olsa düşünsel bir egzersiz ve duygusal bir devridaimdir. Daha evvel başka bir vesileyle değindiğim gibi ortak bir mücadele hattının örülmeye başlanacağı yer, saldırının da en yoğun yaşandığı yerdir. Bugün bu saldırı muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Özgür Özel üzerinde yoğunlaşmış durumda. Her ikisine de yapılan saldırı 19 Mart itibariyle şahsi bir hesaplaşma olmaktan çıkarıldı ve halkın iradesine vurulan bir darbe halini aldı. Bu saldırıyı yeniden şahsi boyutlara indirmeye ve şahsi çekişmeler düzeyine çekmeye çalışanların tasfiyesi, halka daha fazla alan açmaktan başka bir şey olmayacaktır.