Muhalefet krizi ve çıkış yolu

Hazırlayan: Yol Politika Kolektifi

Eşitsizlik ve adaletsizliklerin derinleştiği, sosyal bunalımın her geçen gün daha çok hissedildiği bir ülke gerçeği ile karşı karşıyayız. Milyonlarca bütçeli Diyanet, şatafatın merkezi olurken tasarruf adı altında okullar pislik ve çöp içinde bırakılıyor. Bir öğün yemeğe dahi ulaşamayan çocuklar, okullardan alıp camilere taşınıyor, her yanından pislik akan tarikatlar okulları teslim alıyor. Haklarına aramak için çıplak ayak yola koyulan işçileriyle, insanca yaşayabilmek için sokak sokak mücadele eden emeklileriyle toplumun büyük bir çoğunluğu bu rejimin yarattığı kabustan kurtulmak için mücadele etmeye çalışıyor.

İşte böyle bir zamanda gerçekleşen Meclis açılışı, belki de böyle çürümüş bir iktidarın halen ülkeyi nasıl yönetebildiğinin en açık göstergelerinden birisi oldu.

CHP ile birlikte, dört gazeteciyi tehdidinin üzerinden çok geçmeden, Özgür Özel bir heyecan içinde Bahçeli’nin elini gururla sıkarken gülümsemeyi de ihmal etmiyordu.

Erdoğan’ı ayakta karşılama yarışından Bahçeli’nin elini sıkmak için atılan deparlara uzanan dört dörtlük bir gösteri hepimizin gözünün önünde Meclis’te sahneye konuldu.

Etkisi ve işlevi çoktan ortadan kaldırılmış Meclis, kimi zaman atılan yumruklarıyla, kimi zaman yüksek perdeden nutukları, kimi zaman alkışlar ve kucaklaşmalarla tam da gösteri siyasetinin en büyük sahnesi durumuna geldi.

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Geçen hafta Meclis’te yaşananlar bir yana, asıl üzerinde durulması gereken bütün bir toplumun kaderinin ne yaptıkları ve kime hizmet ettikleri belli olmayan birkaç kişinin elinde harcanıyor olması.

Mart seçimlerinde AKP ve MHP büyük bir yenilgi almışken CHP Başkanı Özel adeta can simidi oldu. 23 Nisan resepsiyonunda başlayan süreç muhalefet cephesinde günden güne derinleşen bir dağınıklığa yol açtı. Ne anlama geldiği konusunda söyleyenin bile bir fikri olmayan “Normalleşme” adımlarından sonra ABD’de Türk Evi önünde, rüşvet ve yolsuzluk iddialarını savuşturma görevini üstlenmeye varan savrulma artık başka bir aşamaya işaret etti. CHP Başkanı ve yöneticileri, adeta çökmekte olan rejimin koltuk değnekliğini üstlenmiş durumda. Tek adam rejimine son verme iddiası bir yana, Erdoğan’a bile itiraz etmeyen hatta onun bir kez daha aday olmasının önünü açmaya, yanlışlar dizisi yaşanmaya devam ediyor.

Bunca yaşanmışlıktan sonra bu kadar yanlış tekrarlanıp durunca insan bütün bu olup biteni o kadar masum da göremiyor! O yüzden bir kez daha insan bu CHP’nin misyonu Erdoğan’ı iktidarda tutmak mı diye sormadan da geçemiyor!

Tüm bunlar yetmemiş gibi Meclis açılışı sonrasında DEM Parti, ilk grup toplantısında yeni anayasa çağrısı yaptı! Bir kez daha belirtmek gerekir ki tüm bu temasların, açıklamaların tek adam rejiminin meşrulaştırılmasından, ona artık elinde olmayan bir gücü ve hak etmediği bir meşruiyeti atfetmekten başka bir anlama gelmiyor.

DERİN MUHALEFET KRİZİ

Bunlar aslında ülkenin bugün en önemli sorunlarından birisinin de muhalefet krizi olduğunu ortaya koyuyor. Metropol araştırma şirketinin yoklaması da bu değerlendirmeyi doğruluyor. Son araştırmaya göre ülkenin yüzde 72’si CHP seçmeninin yüzde 75’i “ülkede muhalefet boşluğu var” diyor. Seçmenin işaret ettiği muhalefet boşluğu aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu büyük çaresizliğe ve umutsuzluğa kaynaklık ediyor.

Son Meclis açılışında da görüldüğü üzere siyaset elitler takımının elinde kaldığı sürece de bu durum değişmeyecek. Çok şikâyet ettikleri 12 Eylül Anayasasında asla değiştirmeye yeltenmedikleri seçim ve siyasi partiler yasası bir tür tek adamlar kurgusudur. Partiler bir elitler siyaseti olarak kurguladı. Parti başkanları üzerinden kurulmuş parlamenter alan üzerinden siyasetin kontrol altında tutulması da kolaylaştırılmış oluyor. Bugün yaşananlar da bunun yansımasından başka bir şey değil.

İÇ CEPHE’NİN ARKASINDA

Parlamento düzlemindeki muhalefetin tek adam rejimine yönelik tüm eleştirilerini bir kenara bırakarak, sistemin içindeki kimi arızalara itiraz ederek sürdürdüğü muhalefet de majestelerinin muhalefetinin, bir müsamerenin ötesine geçemiyor. Muhalefetin bu durumundan cesaret alan Erdoğan her defasında el yükseltiyor.

Şimdilerde Erdoğan’ın adım adım işletmeye başladığı iç cephe tahkimatı var. İsrail’i de işaret ederek ortaya koyduğu riskler üzerinden ülke de tahkim ediliyor. CHP ise bugüne kadar olduğu üzere bir tür “devletin bekası” adı altında süslenmiş bir yanılsamanın içinde, bu iç cephe çağrısının gönüllü destekçisi olarak hızla hizaya giriyor.

Meclis muhalefetinin içine sürüklendiği durumun etkisi sadece kendileriyle sınırlı kalsa üzerine durulacak bir konu değil. Ama muhalefet toplumun özlem ve taleplerinden kopmuş, hatta onu bir tür kontrol altında tutmak ve görünmez kılmak gibi bir sonuç üreterek iktidara büyük bir manevra alanı sağlayan duruma gelmişse üzerine tartışmayı hatta mücadele etmeyi gerektiriyor.

OYUNUN DIŞINA ÇIKILMALI

Ülkenin iktidar ve muhalefet eliyle sürüklendiği bu krizden çıkış yolunun parlamento merkezli bir siyaset üzerinden gerçekleşmeyeceği açık. Eğer bir çıkış yolu bulunacaksa bu var olan siyaset oyunun bir parçası olmayı reddederek, toplumsal mücadele zeminde kurulacak olan muhalefet içinden gerçekleşebilecek. Ülkedeki kendiliğinden eylemlerle gelişen toplumsal mücadelelerini ve tüm ilerici muhalefet dinamiklerini, siyasal İslamcı rejime son verme hedefi doğrultusunda birleştirecek bir siyaseti etkin kılarak çıkış yolları yaratılabilir.

Bugün toplumsal muhalefetin parçalı durumuna, her toplumsal kesimin kendi dar çıkar ve haklarıyla sınırlı mücadelelerinin yetersiz kalması gerçekliğine rağmen başka bir çıkış yolu gözükmüyor.

Tekrar etmek gerekirse Meclis’te bulunan muhalefet tablosu o nedenle bir çıkış umuduna işaret etmiyor. Öte yandan bu durum toplumun büyük çoğunluğunun, kendisinin de işaret ettiği muhalefet boşluğunu doldurmak üzere, yatağını aradığı gereğini değiştirmiyor. Bu çelişkiye son vermek şimdiye kadar pek çok kez denenmiş biçimlerdeki yan yana gelmelerle de başarılamaz. Bu şekildeki ittifaklar Mayıs’tan Mart’a son seçim deneyimleriyle birlikte artık geride kaldı.

Önümüzdeki dönem muhalefeti toplumdaki hareket ve kaynamaya eşlik edecek bir dinamikle, yaratıcı tarzlarla, çoklu mücadele biçimlerini ve örgütlenmelerini geliştirerek ve esas olarak kendiliğinden başlayan direnişler içinde çoğalarak gelişebilecek. Kaynağı toplumsal mücadeleler olduğu oranda tek adam rejimine hücum edecek bir ortak yürüyüş ve birleşik bir direniş hattı yaratılabilir.

Düzen muhalefetinin âcizliğinin ötesine geçmek için dönme dolap misali hep aynı yerde dönen siyaset oyununun bozmaktan başka yol yok.

Ülkenin büyük direnme güçleri her fırsatta bunu başarmanın mümkün olduğunu göstermeye devam ediyor. Evet, şimdi artık mesele sözün de ötesinde bunu başaracak bir hareketin ve eylemin örgütlenmesinde.

Yoksa her şey tüm çıplaklığıyla ortada, iktidarı da muhalefeti de hepsi durumdan memnun. Kimsenin rahatını bozmaya niyeti yok.

Ya memnun olmayanlar. Onların zamanı gelmedi mi?

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ÖZEL’İN MUHALEFET KARNESİ ÇÜRÜK

Özgür Özel, geçtiğimiz yılın Kasım ayında gerçekleşen CHP kongresinde, dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarıştığı seçimi kazanarak ana muhalefetin başına geçti. Ankara ve İstanbul’un büyükşehir belediye başkanlığını yapan ve siyaset kulislerinde “doğal” cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş’ın desteği ile seçilen Özel, ilk günden itibaren, sol-sosyal demokrat bir siyasi çizgi izleyeceğini iddia etti.

Genel başkan seçilmesinin ardından üst üste operasyonlarla büyük bir imaj değişikliğine giden Özel’in ilk günlerdeki “sosyal demokrat siyaset” iddiası da zamanla unutuldu. AKP’nin tarihsel bir yenilgiye uğrayarak kurulduğundan beri ilk kez ikinci parti konumuna düştüğü yerel seçimlerin ardından, Özel siyaseten U dönüşü yaptı. Seçildikten hemen sonra başta dokunulmazlık oylaması olmak üzere birçok kritik aşamada Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan iktidarına verdiği desteği eleştiren Özel, CHP’nin birinci çıktığı seçimlerin ardından ise çark etti. İlk olarak siyasi meşruiyeti ağır bir darbe alan Saray’ın meşruiyet zemini sağlamak için muhalefete adım atmasıyla birlikte, Özel liderliğindeki CHP’de muhalefet döneminin yerini “normalleşme”, “yumuşama” süreci aldı.

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ANORMAL SİSTEMLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Özgür Özel’in Erdoğan’ı bayramda telefonla aramasının ardından, 8 yıl sonra ilk kez Erdoğan ve CHP genel başkanı bire bir görüşme gerçekleştirdi. En son 15 Temmuz’un hemen sonrasında “Yenikapı” ruhuyla yan yana gelen iktidar ve ana muhalefet lideri, tek adam rejimine geçildiğinden bu yana ilk kez buluştu. Basına kapalı gerçekleştirilen ve içeriği şeffaflıkla açıklanmayan görüşmenin ardından konuşan Erdoğan, “İlk fırsatta CHP'ye ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum” dedi.

İktidarın 22 senedir en ağır gerilemeyi yaşadığı, tabanının eridiği, siyasi bir hamlesinin kalmadığı dönemde Özel’in attığı adım, AKP cephesinde de coşkuyla karşılandı. Ana muhalefet liderinin bu tavrı, özellikle yandaş medyada büyük takdirle karşılandı. Sabah, Akşam gibi gazeteler havuza dahil olduklarından beri ilk kez manşetten, CHP genel başkanına övgüler dizdi. Sabah, Özel’in “Makama saygıdan asla taviz yok” cümlesini manşetten girdi.

Yine Sabah gazetesindeki azılı Erdoğan aşığı Yavuz Donat’la röportaj gerçekleştiren Özel, bu söyleşide de iktidara kritik gündemlerde destek çıkan birçok açıklamada bulundu. Hâlâ nasıl gerçekleştiği kamuoyuyla paylaşılmayan, birçok şaibe barındıran ve iktidarın doğrudan ve dolaylı sorumlusu olduğu 15 Temmuz için, “'Bu bir tiyatro' diyorlardı. Anında karşı çıktım. Dedim ki; 'Kardeşim, bal gibi darbeydi. Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur.' Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, millet iradesinin üzerinde bir güç yoktur. Genel başkanlığını yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet'i kuran bir partiye ikircikli pozisyon yakışmaz." Diyordu.

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TEK ADAMIN FORSU CHP GENEL MERKEZİNDE

Erdoğan-Özel arasındaki normalleşme trafiği, CHP genel merkezinde gerçekleşen iade-i ziyarette de sürdü. Erdoğan’ı karşılamak için “seferber” olan CHP yönetimi kendi inisiyatifiyle cumhurbaşkanlığı forsunu CHP genel merkezine asarak hileyle değiştirilen sistemde anayasaya aykırı şekilde girdiği seçimi ikinci defa şaibeyle kazanan AKP liderinin cumhurbaşkanlığını parti nezdinde tanıdığını ilan etmiş oldu.

Özel, iktidara sağladığı iki görüşmenin ardından rica-minnet ile 28 Şubat paşalarının hapisten çıktığını başarı olarak açıkladı. Böylece halihazırda hukuksuz olan sistemin devletin tüm kontrolünü verdiği Saray’ın yargı üzerindeki kontrolünü tanımış oldu, iktidara muhalefet ederek değil, rica ederek siyaset yapacaklarını övgüyle açıkladı:

“Ben gerekli görürsem gider Erdoğan ile bir daha konuşurum. 28 Şubat paşalarını istedim, hallettiler; ben de teşekkür ettim.”

Özel’in “yumuşama” stratejisinin ayrıcalıkları yalnızca partili cumhurbaşkanına değil, tüm kabinesine sunuldu. Genel başkan seçildikten sonra parti kurmayları ve uzmanlardan oluşturduğu “gölge kabinesini” de bu normalleşme sürecinin parçası olarak bakanlarla görüştürdü. Örneğin ülkede her gün yeni bir grev, işçi direnişi, emekli eylemi gerçekleşirken, Özel muhalefeti mücadelenin parçası olmak yerine sefaletin baş sorumlularından M. Şimşek’le görüştü, taleplerini iletti. Hiçbiri kabul görmediği gibi ana muhalefetin rica-minnet siyasetine yöneldiği dönemde, emekçi halkı hedef alan kemer sıkmalar daha da sıklaştı.

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ERDOĞAN’A HUKUKSUZ ADAYLIK ÇAĞRISI

Geçtiğimiz seçimlerde hukuksuz şekilde aday olan ve son derece şaibeli geçen bir seçimin ardından yeniden cumhurbaşkanı olan Erdoğan’a özel bir daha aday olma çağrısı yaptı. 2017’den beri tüm seçimlerde devlet kurumlarından yararlanan, 2023 seçimlerinde 3. Dönemi olduğu için adaylığı anayasaya aykırı olan Erdoğan’ın, meclisin çağıracağı bir erken seçimle yeniden aday olmasını isteyen Özel; “Erdoğan’ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını CHP ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum” dedi.

YOLSUZLUĞA SAHİP ÇIKMA YARIŞI

Özel CHP’sinin son dönem icraatlarından biri de New York Türkevi’ne dair yolsuzluk iddialarına karşı AKP’yi savunması oldu. Geçmişte de çeşitli yolsuzluk söylemlerine konu olan Türkevi’nin yapım sürecinde New York belediye başkanının iktidara yakın iş insanlarından rüşvet aldığına ilişkin Amerikan basınında manşet olan iddiaları AKP’lilerden önce Özel yalanladı.

Danışmanları ile birlikte Türkevi’nin önüne giderek bir açıklamada bulunan Özel, Erdoğan’ı kurtarma çabalarını uluslararası hatta taşıdı:

“Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam. Hepimizin gurur duyduğu böylesine bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla, pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirir zaten.”

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MECLİS AÇILIŞINDA KATİLLERLE NEZAKET

Geçtiğimiz günlerde yeni yasama dönemini açan meclis, MHP lideri Bahçeli ve muhalefet partileri arasında nezaket yarışına sahne oldu. Bir gün önce MHP grup toplantısında Sinan Ateş davasını takip ettiği için muhalif gazetecileri tehdit eden Bahçeli, aynı konuşmada CHP genel başkanı Özgür Özel için de “çürük”, “yüzsüz”, “tezvirat cambazı” ifadelerini kullanmış, “Ayağını denk al” diyerek tehdit etmişti.

Bir gün sonra gerçekleşen meclis açılışında ise CHP ve HDP’li vekillerle nezaket görüntüleri veren Bahçeli, nezaket ‘hassasiyetini’ bildiği Özel’i de kendi sözleri için avuturken, “Üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor, siyasetin gereği olarak” demişti.

Özel ise her zamanki gibi kendisine atılan bir adıma on adım giderek bir gün önce gazetecileri tehdit eden Bahçeli’ye “Celal (Adan) Bey gibi dostlarımız duygularımızı biliyor. Önemli olan doğru bildiğini söylerken saygıda sevgide eksiklik göstermemek. Hürmetler ederim” diyerek saygılarını sunmuştu. Özel’in “dostum” diye hitap ettiği Celal Adan, Kemal Türkler cinayetini planlamaktan yargılanmış, cinayetin Türkeş tarafından emredildiğini itiraf etmiş eli kanlı bir faşist.