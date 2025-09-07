Muhalefetin tek çaresi direnmek

Cangül Örnek - Akademisyen

Anamuhalefet partisinin il yönetimine kayyum atanması, aynı anda hem seçim hak ve hukukuna hem de örgütlenme hakkına ağır bir darbedir. CHP’nin en büyük örgütünü kilitlemeye ve böylece parti merkeziyle birlikte tüm örgütü parçalamaya dönük bu müdahale, halkın örgütlenme hakkının gasp edilmesi olarak yorumlanmalı ve buna en yüksek perdeden itiraz edilmelidir.

Bu kötü gidişatın tek iyi yönü, mücadelenin ve mücadele yönteminin sadeleşmiş olmasıdır. Geçmiş yıllarda kriz anlarında muhalefetin kararlı davranmasının önüne geçen; yargı yoluna gitmek, sandığı beklemek ya da iktidarın bileşenleriyle uzlaşma zemini aramak gibi yolların hepsinin birden tükendiği bir momentteyiz. Halbuki, CHP yönetimi geçen sene yaz aylarını AKP’nin kurduğu “yumuşama” tuzağına düşerek, bu sene yaz aylarını ise MHP’nin aldatma siyaseti ile oyalanarak geçirdi. Birincisi, 2024 yerel seçiminde elde edilen başarının yarattığı rüzgarın dinmesine, ikincisi ise 19 Mart sürecinden itibaren muhalefetin gündemi belirleme konusunda elde ettiği üstünlüğün yitirilmesine mal oldu.

Şimdi geldiğimiz aşamada, bu sertlikte bir iktidar darbesi karşısında muhalefete direnmek dışında çare kalmadı.

Böyle bir direnişin dayanakları da sadeleşmiş oldu. Hiç kuşkusuz en önemli dayanak halk desteği. Halkın siyasetteki ağırlığı sokaklara taşmasa da azalmış değil. Türkiye’de tüm tersi müdahalelere rağmen halk siyasetten tamamen dışlanamıyor.

İkincisi ise siyasal örgüt. CHP’nin elindeki en önemli aracı örgütü. Bu bize, sadece CHP için değil daha genel düzeyde siyasal hayatta halkın belirleyici olabilmesi için örgütün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Halbuki özellikle son yıllarda Türkiye’de liderin, siyasal iletişimin, kampanya siyasetinin her şey olduğu ileri sürülüyor, siyasal pratik profesyonel siyasetçilerin profesyonellerce desteklenmiş imajına indirgeniyordu. Türkiye gibi dünyanın en önemli kriz coğrafyalarından birinde bulunan, büyük sorunları ve büyük potansiyeli olan bir ülkede bu tür bir siyaset profesyonelliğinin ve siyaset piyasasının hükmünün olmadığı da anlaşılmış oldu. CHP’nin 15 Eylül’deki Kurultay davası öncesi örgütünü seferber ederek olağanüstü kurultaya gidilmesi için yüzlerce imza toplayabilmiş olması örgütün önemini gösteriyor. Bundan sonra da Türkiye siyasetinde sert iktidar hamlelerine karşı örgütlü hareket edebilmek en büyük avantaj olacaktır.

Üçüncüsü de ideoloji. Yine en azından 40 yıldır ideolojilerin öldüğü, ideolojinin kötü anlamda katı ve sınırlayıcı olduğu, siyasetin pragmatizm ve her ideolojiyi kapsayan bir esnelik gerektirdiği vaazediliyordu. Bugün iktidar baskısı karşısında ideolojilerin ötesine geçen bir cepheleşmeden söz edilmekle birlikte, AKP’nin muhalefeti dağıtmak ve zayıflatmak için giriştiği transfer siyaseti ve son olarak CHP’nin kendi içinden devşirdiği siyasetçiler eliyle hayata geçirdiği kayyum hamlesi, örgütler ve kadrolar için özellikle siyasi kavganın şiddetlendiği dönemlerde ideolojik şekillenmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çok tartışılan iki örnek, Özlem Çerçioğlu ve Gürsel Tekin örnekleri siyasette ideolojik referanslarını yitirmiş insanların kişilik yitimi de yaşadıklarını gösteriyor. Özellikle de ideolojik bağlanmanın yerini sermaye ve rant ilişkileri almışsa baskı ortamında muhalefet o noktalardan çürüyor ve dağılıyor.

SİSTEM İÇİ AKTÖRLER İLÜZYONUNU YİTİRDİ

Şu anda CHP’ye yönelik ağır bir operasyon sürdürüldüğü için CHP’yi konuşuruz ama bu, CHP ile dayanışmaktan ibaret bir siyasi tavırla yetinmeye yol açmamalı. İktidar karşıtı kulvardaki diğer partilerin, özellikle solun bu sadeleşmeden yararlanarak toplumu doğru mesajlarla ve önemli bazı ilkeler etrafında politikleştirmesi çok önemli. Türkiye siyasal hayatında tablo çok uzun yıllardır ilk kez bu kadar sade. Halkın kendi örgütlenme ve eylem yeteneği dışında güvenebileceği hiçbir odak kalmamış durumda. Geçmişte devlet içinde ordu ve yargıdan beklenen müdahaleler, sermayenin “demokratik bir odak” zannedildiği yıllar, başta AB olmak üzere dış aktörlerin otoriterliği sınırlandıracağına dair yanlış beklentiler eşzamanlı olarak etkisini yitirdi. Bugün halka bu iç ve dış odakların sınıfsal olarak birbirine nasıl bağlandığını anlatmak kolaylaşmış durumda. Türkiye’de 12 Eylül’den bu yana belki de ilk kez sermaye karşıtlığının yükseltilmesi için çok fazla olanak sunan bir tarihsel dönemden geçiyoruz. Örneğin, hapishanedeki Ekrem İmamoğlu defalarca sermayeye iktidara karşı “sesini yükseltme” çağrısı yaptı ancak bu çağrı gerçek bir karşılık bulamadı. Aynı zamanda derin bir iktisadi krizden geçiyoruz ve bu krizin yükünü çeken emekçilere krizin kazananı olarak sermaye sınıfını hedef göstermek çok daha kolay. İnşaat ve madencilik sermayesinin yarattığı yıkımı herkes gözlemliyor. Özelleştirilen hizmet alanlarındaki rant mantığının yol açtığı felaketler, örneğin elektrik dağıtımının topluma ve doğaya yüklediği ağır maliyet inkar edilemez biçimde meydana çıkmış durumda. Vergi adaletsizliğinin had safhaya çıktığı, sermayenin vergi ödemediği gerçeği artık çok açık bir şekilde görülüyor. Dolayısla bugün halk tam olarak politikleşmemiş bir “sermaye alerjisi” yaşıyor. Bunun politikleştirilmesi lazım. Böylece 12 Eylül rejiminin yarattığı “sermaye sempatisi” ve 1990’lı yıllarda TÜSİAD’ın liberal kanaat önderleriyle birlikte yaygınlaştırdığı “demokratikleştirici güç olarak” sermaye yanılgısı ciddi biçimde geriletilebilir. Halkın buna çok açık olduğunu tekrarlamak istiyorum. Solun böyle bir dönemde CHP’ye yapılan operasyona karşı net tavır takınan ama onun ötesine geçen bir yaklaşımla ve kendi siyasal gündemiyle siyaset yapması çok önemli. Bu dönemi büyük krizler ve aynı zamanda büyük olanaklar dönemi olarak görmek gerektiğini düşünüyorum.