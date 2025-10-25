Mükemmel Komşu ve suç çılgınlığı

Samimi bir itirafla başlayayım: Ben bir true crime bağımlısıyım. Geceleri koltuğuma gömülüp, gerçek hayatta zaten yeterince kaos varken, suç hikâyelerine dalan milyonlardan biriyim. Peki, neden bu kadar çok insan, özellikle son yıllarda izlenme rekorları kıran true crime belgesellerine kapılıyor? Netflix’te Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes 1 milyar saate yakın izlenmeyle platformun en popüler yapımlarından biri olurken, Night Stalker ve The Keepers gibi belgeseller Türkiye’de de listelerin zirvesinden inmiyor. Kadın izleyicilerin yüzde 61’lik payı ve Gen Z’nin artan ilgisi, bu türün merak uyandıran ve düşündürücü yapısının evrensel çekiciliğini kanıtlıyor. Pandemiyle birlikte dünya genelinde true crime aramaları yüzde 50 artarken, Evil Genius gibi belgesellerin 100 milyon saatlik izlenmeleri, adalet ve güvenlik temalarının seyirciyi nasıl derinden etkilediğini gösteriyor.

NEDEN BAĞIMLIYIZ?

Bu karanlık hikayelere kendimizi kaptırmamızın ardında yatan nedenler derinlerde olabilir. Belki de true crime, insan doğasının gölgeli köşelerine duyduğumuz o bastırılamaz merakı körüklüyor. Adalet arayışını, kaosu anlamlandırma isteğini ve güvenli bir mesafeden tehlikeyi gözlemleme dürtüsünü tatmin ediyor. Sanki bir dedektif gibi bulmacayı çözerken adrenalini hissetmek, bu türün vazgeçilmez büyüsüne dönüşüyor. Netflix’te bu hafta yayına giren The Perfect Neighbor (Mükemmel Komşu) ise bu çılgınlığı daha da alevlendirecek gibi görünüyor. Sosyal medyada şimdiden yankı uyandıran belgesel, 2023’te Florida’da beyaz komşu Susan Lorincz’un, siyah anne Ajike Owens’ın arasındaki trajik olayı anlatıyor. Tamamen gerçek görüntülerden oluşan bu yapım, yönetmen Geeta Gandbhir’e Sundance’te “En İyi Belgesel Yönetmeni” ödülünü kazandırdı. İlk üç günde 16,7 milyon izlenmeyle Netflix’in zirvesine oturan The Perfect Neighbor, Oscar kısa listesine girdi. Irkçılığı ve “Stand Your Ground” yasalarını sert biçimde sorgulayan yapım, Türkiye listelerinde de hızla yükseliyor.

PARANOYA VE IRKÇILIK

Florida’nın Ocala kentinde geçen Mükemmel Komşu, işçi sınıfı ailelerin yaşadığı, çocukların sokakta özgürce oynadığı bir mahallede geçen trajik bir hikâyeyi anlatıyor. Elli yaşlarındaki beyaz bir kadın, Susan Lorincz, yalnız yaşadığı evinde, mahallenin siyah çocuklarının neşeli oyunlarını bir tehdit olarak algılıyor. Sürekli 911’i arıyor, çocuklara bağırıyor, hatta birine paten fırlatıyor. Ve sonunda, gerginlik ölümcül bir boyuta ulaşıyor. (Daha fazla detay vermeyeceğim; çoğunuz olayı biliyorsunuzdur, ama bilmeyenler için belgeselin etkisini kendiniz deneyimlemelisiniz.) Lorincz’in davranışları, bireysel bir öfke patlamasından ziyade sistemik sorunların yansıması. Yönetmen Geeta Gandbhir, polis bodycam görüntüleri ve 911 çağrılarının ham gerçekliğiyle hikayeyi yeniden inşa etmiş. Ve ortaya çıkan yalnızca bir suç anlatısı değil, Amerika’daki ırkçılık, gözetim toplumu ve güç dinamiklerinin rahatsız edici bir portresi olmuş. Belgeselin en çarpıcı yanı, neredeyse tamamen polis body cam görüntülerinden oluşması. Bu ham görüntüler, olayın çıplak gerçekliğini aktarırken, true crime türünün anlatım dilini dönüştürüyor. Gabby Petito vakası gibi olaylarda da kullanılan bu teknik, Mükemmel Komşu’da neredeyse bir sanat formuna dönüşmekte. Memurların diyalogları, 911 kayıtlarının titrek sesleri, izleyiciyi rahatsız edici bir yakınlığa çekiyor. Ve bu kameralar artık sadece kanıt değil; bir anlatıcı oluveriyor. İzleyiciyi tanığa, tanığı yargıca dönüştürüyor.

BİR LİTMUS TESTİ

Mükemmel Komşu’da yönetmenin kamerası, modern gözetim kültürünün mekanik soğukluğunu ifşa ederken, “görmenin” bir iktidar biçimi olduğunu en ham haliyle hatırlatıyor. Belgeselin en güçlü yanlarından biri ise mahalledeki sessiz dayanışmayı görünür kılması. Ebeveynler arasında zımni bir sözleşme var: “Çocuklar özgürce oynayabilir, çünkü hepsi bizim.” Bir komşunun “Hepsi benim” diyerek çocuklara sahip çıkması, umudun ve insanlığın hâlâ var olduğuna dair küçük ama önemli bir hatırlatma. Yine de bu özgürlük, paranoyanın gölgesinde. Kamusal alanların özelleşmesi, sosyal izolasyonun artması ve korku kültürünün medyatikleşmesi, çocukların kamusal oyun alanlarını da elinden aldı. Mükemmel Komşu, bu kaybı görünür kılarak topluluk fikrinin nasıl erozyona uğradığını gösteriyor. Mükemmel Komşu, yalnızca bir suç belgeseli değil; ırkçılık, silah kültürü ve toplumsal paranoyanın Amerika’daki yankılarını ölçen bir litmus testi. Bu testin soruları ise genel izleyiciye yöneliyor: Yaşanan trajedi karşısında ne kadar empati kurabiliyorsun? İzlerken nerede konumlanıyorsun: tanık mı, yargıç mı, yoksa sadece meraklı bir seyirci mi? Belki de true crime türünü bu kadar cazip kılan tam da bu. Tanıklığın, vicdanın ve merakın kesiştiği o sınır çizgisi. The Perfect Neighbor, bu sınırı seyircinin gözlerinin önünde belirginleştiriyor; hem de korkutucu bir dürüstlükle.