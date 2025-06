Mullen: Yaşanan bir işçi sınıfı isyanı

Yusuf Tuna Koç

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından Meksika kökenli işçilerin tutuklanarak sınır dışı edilmelerine yönelik tepkiler, geçtiğimiz hafta içinde kitlesel bir boyut kazandı. Başta Los Angeles, Las Vegas, San Antonio gibi göçmen işçilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde yapılan protestolar, halka saldıran polisle karşılıklı çatışmalara dönüştü. Trump el yükselterek, hatta California valisini de ezerek kente Ulusal Muhafızları gönderdi. Durdurulamayan eylemleri bastırmak için ordunun görevlendirilmesi konuşulurken, protestolar farklı şehirlere yayılmaya devam ediyor.

Indiana eyaleti Purdue Üniversitesi Amerikan Çalışmaları’ndan, aynı zamanda ABD’deki akademik örgütlenmenin göbeğindeki isimlerden emeritus Prof. Dr. Bill V. Mullen ile ABD’deki eylemlerin arkasında yatan sebepleri, ekonomik ve politik dinamiklerini, iktidarın çelişkilerini ve gidişatı konuştuk.

Los Angeles merkezli yaşanan olaylar hakkında konuşmak istiyorum. Fotoğraflarda sanki bir iç savaş, hatta işgal atmosferi var. Tüm bu olanlar bu noktaya nasıl geldi, toplumun bu örgütlü öfkesinin arkasında ne yatıyor?

Bill Mullen: İlk olarak isyandan bahsetmek isterim. Bu bir işçi sınıfı isyanı. Şu anda ulusal boyuta ulaşmış durumda, birçok şehre yayıldı. Los Angeles’te başladığında, sebebi ICE’in Meksikalı işçileri dükkânlarında tutuklamaya başlamasıydı, ister yurttaş olsun ister olmasın bu insanlar tüm ABD’de her gün sokakta işe alınmak için bekleyen gündelik işçiler, özellikle California’da çok yaygın bu durum. San Diego’dan California’ya Amerikan burjuvazisinin ana işçi kaynağı bu insanlardan sağlanıyor. Bu insanları yakalama ve sınır dışı etme çabaları çok fazla damara bastı. Halkın ciddi bir kısmını tetikledi. Birincisi Trump hükümetinin vahşi, baskıcı, temel amacı zenginler için sermaye birikimi olan, işçi sınıfının hayatını yok eden yönetiminin giderek daha fazla farkındalar. Bu yüzden de yaşanan mevcut Amerikan egemen sınıfına oligarşiye karşı bir sınıf isyanı. Ayrıca anti-emperyalist bir yanı da var, eylemlere dair birçok karede Meksika bayrağı görebiliyorsunuz. Çünkü California’nın bir kısmı da eskiden Meksika’nındı, Amerikalılar 1847’de bu toprakları, Teksas’ı, Arizona’yı Meksika’dan çaldılar. Dolayısıyla yaşananlar Amerikan emperyalizminin yaptıklarını da insanların hafızasında canlandırıyor. Bu insanlar yasadışı göçmen işçiler olarak görünüyor, ancak onlar sınırı geçmedi, sınır onların üzerinden geçti, bir dönem kendi yurtlarıydı, buranın gerçek yerlileri. Amerikan emperyalizminin çaldığı topraklarda bunun yaşanması büyük bir kriz. Krizin bir kısmı da Trump hükümetinin, sermaye birikimi için hem düşük ücretli emeğe ihtiyacı olması hem de beyaz üstüncülük için yabancıları hedef alan milliyetçi, şovenist politikalar sonucu işçileri sınır dışı etmesi. Ancak sınır dışı edilen insanlar Amerikan işçi sınıfının da parçası. Dolayısıyla bu hem işçi isyanı, anti-kapitalist bir isyan hem de anti-emperyalist ve ABD’nin mevcut krizini yansıtıyor. ABD bugün Kanada’yı, Grönland’ı almak istiyor, tüm bunlar da geçmişte Meksika’ya yapılanları canlandırıyor. Bu rejim işçi sınıfı açısından geçmişte ABD’yi yeniden büyük bir imparatorluk yapabilmek için yerlilerin topraklarını çalan hırsız, gaspçı oligarşiyi temsil ediyor. Hatta ABD kapitalizminin ve emperyalizminin çelişkilerinin bu isyanda kendisini gösterdiğini söyleyebilirim.

ABD’DE SİSTEM İÇİ ÇELİŞKİLER DERİNLEŞİYOR

Dediğiniz gibi hem düşük ücretlere yönelik bir sermaye talebi var hem de bu düşük ücretli işçiler hedef alınıyor. Egemen sınıflar arasında bir çıkar çatışması ima ediyor. Bu çelişkinin kazananı sizce ne olur?

Trump’ın sözde ekonomik milliyetçilik programı, ABD’nin AB gibi tarihsel müttefiklerinden bile kopabileceği iddiasına dayanıyor. Bu ekonomik milliyetçilik kendisini ayrıca yabancı işçilerin reddedilmesinde de gösteriyor. Amerikan üniversiteleri yabancı öğrencilere vize vermemeye başladı. Amerikan sınırları içinde yabancı öğrenci istemediklerini söylüyorlar. Ancak bu imkânsız bir çelişki, çünkü kapitalizm mevcut konjonktürde küresel bir sistem ve ABD şu an geçmişten daha fazla uluslararası emeğe ihtiyaç duyuyor, hem Los Angeles’teki gündelik emeğe ihtiyacı var hem de uluslararası öğrencilerin alınmasının yarattığı çelişki var. Çoğu geçici F1 vizesi alıyordu ancak Trump bu vizeleri durdurdu. Ancak yüksek teknoloji sektöründeki isimler buna karşı çıktı, Elon Musk bile Çinli, Hintli öğrencilere ihtiyaç duyduklarını Silikon Vadisinde çalışmak için ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dolayısıyla bugün çelişkinin sermayenin çeşitli seviyelerinde kendisini gösterdiğini görüyoruz. İşçi sınıfı, bu çatışmayı en acı şekilde yaşıyor, işlerini kaybediyorlar, vizelerini kaybediyorlar. Ayrıca her türden güvenceyi de kaybediyorlar. Trump hükümeti sosyal hizmetleri parçaladı, eğitim bakanlığını yıktı, refah gelirlerini yok etmeye çalışıyor, sosyal güvenlik ağı dediğimiz şeye dair her şeyi hedefine aldı, tüm bunlar işçi sınıfına yönelik saldırılar. Dolayısıyla işçi sınıfı mevcut rejimin hedeflerinin farkında ve aynı anda hepsi için savaş veriyor.

İsyan yakın zamanda San Antonio’ya sıçradı, azınlıkların çoğunluk olduğu, %60’ın Meksikalı olduğu bir şehir. Las Vegas da keza eylemlerin bir başka merkezi, burada yerel işçiler de uluslararası işçilerle dayanışmalarını gösteriyor. Hatırlarsanız Trump bir Müslüman yasağı da koymuştu. İşçiler bununla da yabancı düşmanlığı ile de mücadele ediyor. İsyan New York’a, Washington’a sıçradı, bu ortak duygunun bir göstergesi. ICE Meksika kökenli Amerikalı bir Hizmet İşçileri Sendikası liderini tutukladı, çok büyük bir sendika. Şimdi sendikalar da eylemlere katılıyor. Bu çok önemli çünkü sendikalar ABD’de Trump konusunda bir çelişkideydi. Otomotiv işçileri sendikası, daha fazla otomobil fabrikası yapacağı için Trump’ı destekliyordu. Ancak başka ülkelerden gelen, yurttaşlık kazanan işçilerle de bir kardeşlik duygusu hissediyorlar, dolayısıyla Trump’ın ekonomik milliyetçiliği bu açıdan bir sorun haline geldi. Hizmet İşçileri Sendikasının lideri için ayağa kalkması, isyanın çok önemli bir yönü. Eğer daha fazla sendika eylemlere katılırsa yaşananlar seviye atlar. Biz Amerikalı Üniversite Profesörleri Sendikası olarak Trump hükümetinin öğrencileri sınır dışı etmesini davaya götürdük. Şu an ABD’de bir Sığınak hareketi var, üniversiteler ICE’in gelemeyeceği güvenli merkezler haline getirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla uluslararası öğrencileri ve işçileri korumak için önemli bir dayanışma duygusu var.

Bu mücadele toplumun birçok kesiminde yankı buldu. Los Angeles isyanı en doğrudan yansıması. Bu eylem bana 2021’deki George Floyd eylemlerini hatırlatıyor. Çok fazla işçi sınıfından insanın eylemi birçok şehre yayılmış, beyazlar, Çinliler, Latinler sokağa çıkmıştı. Polisle çatışmalar yaşanmıştı. Dolayısıyla benzer karakterde; anti-kapitalist, ırkçılık karşıtı eylemler, Trump örneğinde anti-emperyalist bir yön de kazandı.

Geçtiğimiz yıl Filistin’e yönelik kitlesel eylemler gerçekleşmişti. Bu rejimin Siyonist, İsrail destekçisi olduğunu biliyoruz. Trump rejiminin İsrail gibi bir devlete dönüşmek istediğini, kendi halkına onların Filistin’e davrandığı gibi davranmak istediğini biliyoruz. 2023’te Gazze’deki savaşa yönelik eylemlerde, kampüslerde polis şiddetine tanık olduk, Trump iktidara geldikten sonra ilk tutuklanan öğrenci Mahmud Khalil olmuştu. Dolayısıyla bu hükümetin siyonizmi, emperyalizmi, ırkçılığı desteklemesine karşı kendiliğinden gelişen bir direniş var. Bu eylemleri, Mahmud Khalil protestoları ile bağını kurmak önemli. Eylem olan her şehirde, geçmişte Mahmud Khalil eylemine katılan insanlar bugün ICE karşıtı eylemlere katılıyor. Keza onu da ICE tutuklamıştı. Bu bağlantının önemli olduğunu düşünüyorum.

TÜM TOPLUMSAL MUHALEFET BİRLEŞMELİ

Sizin de George Floyd ve Filistin eylemlerinden hatırlattığınız üzere ABD’de kitlesel, farklı şehirlere yayılan ayaklanmalar gittikçe arttı. Kendiliğinden gerçekleşen eylemlere alışkın bir ülkede yaşıyorum. Tüm bu eylemler arasında da tekrar eden yönler var. Ayrıca çabucak askerî yöntemlere başvurulması, sistemin kırılgan yönünü de teşhir ediyor gibi gözüküyor. Farklı ya da birbirinden kopuk gelişse de bu türden eylemlerin artması, Amerikan toplumu için nasıl bir gelecek yaratabilir?

Çok güzel bir soru. Biz ABD’de sosyalist grupların işçi ve öğrenci eylemlerini birleştirmesi için uğraş veriyoruz. Uluslararası işçilerin de uluslararası öğrencilerin de korunmasını amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken ayrıca kapitalizmin çelişkilerini de ifşa etmeli ve insanlara herkesin güvende olabilmesinin tek yolunun kapitalizmden kurtulmak olduğunu göstermelisiniz. Kapitalizm bizi sınıflara, cinsiyetlere bölüyor. Tüm bu bölünen kimlikler bugün eylemlerin parçası. Birleştirici bir sosyalist vizyonunuz olmalı, çünkü ICE’e karşı mücadele etmek, queer özgürlüğü ve Trans hakları mücadelesi ile de birleşmeli. Çünkü şu an hükümetin hedefinde LGBTİ hakları var. Geleneksel cinsiyet rolleri kabulü dayatılmaya çalışılıyor. Trans haklarına saldırmak toplumumuzun üyelerine yönelik bir saldırıdır. Sağlık haklarına yönelik bir saldırıdır, uyum ameliyatlarının yasaklanmasında gördüğümüz gibi. Baskıların iç bağlantılarını görebilmeliyiz, tüm bunların kapitalizmin işlevleri olduğunu, bu ayrımları sistemin bizi zayıflatmak için kurduğunu gösterebilmeliyiz. Bunu enternasyonal seviyede de bir dayanışmaya taşımalıyız. ABD’de bildiğiniz gibi sosyalistler çok ciddi bir azınlık. 370 milyonluk bir ülkede sosyalistlerin birliğini sağlamak çok önemli, farklı eyaletlerde birleşerek büyümek için çaba harcıyoruz, kendi örgütümüzü kitlesel eylemler içerisinde büyütmeye çalışıyoruz.

Neler olacağını kestirebilmek mümkün değil. Bu eylemlerin bu boyutta büyümesi, kitlesel bir karakter kazanması, işçi sınıfından daha fazla insanın katılması ve diğer eylemlerle bağının kurulabilmesi çok önemli. Eğer bunu başaramazsak, Trump hükümetinin gösterdiği üzere ordu halka karşı savaş açacak. Ulusal Muhafızlar zaten sokakta, şehirlere Deniz Kuvvetlerini göndermeyi düşünüyorlar. Devlet halka savaş açmış durumda, bu bir iç savaş değil çünkü karşımızda halk yok. Trump’ın orduyu gönderme yetkisi olup olmadığını, bunu başarıp başaramayacağını, başarırsa da askerlerin gerçekten kendi halkını hedef alıp almayacağını bilmiyoruz. Tarihimizde ordunun kentlerde halkı katlettiği olaylar var. 1971’de Vietnam eylemlerinde askerler öğrencileri öldürmüştü. Çok daha öncesinde Blair Dağı savaşında askerler işçilerle çatışmıştı. Trump, bu eylemi ayaklanma olarak adlandırıyor. 1807’de çıkan ünlü bir ayaklanma yasası var. Bu yasa Başkana direnişi durdurabilmek için orduyu kullanabilme hakkı veriyor. Dolayısıyla geçmişte grevleri kırmak, emek hareketini durdurmak için birçok kez bu yasa ile ordunun desteğine başvuruldu. Dolayısıyla Trump’ın eylemlere ayaklanma demesinin sebebi bu yasayı kullanmak istemesi. ICE’in hedef aldığı insanlar işçiler, kimisi sendika liderleri. Dolayısıyla geçmişteki gibi yasalarla orduyu kullanarak işçi sınıfını ezmek istiyor.

Ulusal Muhafızlar 1992’de Rodney King isyanında Los Angeles’e gönderilmişti. King’e saldıran polislerin mahkemede haklı bulunması sebebiyle isyan çıkmış ve hükümet şehre Ulusal Muhafızları göndermişti. Dolayısıyla tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz. King ırkçı bir saldırıya uğramıştı, aynı California’daki işçiler gibi. ABD’nin dolayısıyla yasaları ve şiddeti işçi sınıfını bastırmak için kullanmaya, polisi ve beyaz üstüncülüğü korumaya yönelik dolu bir tarihi var. Bugün yaşanan da devletin doğrudan halka savaş açması. Dolayısıyla eylemlerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz çünkü devletin elinde çok fazla araç var, ordudan yasalara kadar. Bizimse insan gücümüz var, sayılarımız var, Occupy hareketinde olduğu gibi biz %99’uz. O yüzden herkesin katılımına ihtiyacımız var, çünkü devlet çok güçlü.