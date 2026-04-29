Munzur Sağlık Buluşmaları

Başka bir şehirde örneği var mı bilmiyorum ama sayıları daha şimdiden 160’ı aşan Dersimli hekim, Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı bünyesinde bir araya gelmiş durumda. Her bir hekimin ve genelde platformun amacı, kendi toplumsal coğrafyasında sağlık alanında kamusal yarar/hizmet üretmek, memleketleri için bir şeyler yapmaktır. Tıp fakültelerinde okumak amacıyla Dersim coğrafyasından çıkmış ve her biri ülkenin bir yerine dağılmış hekimler, bu vesileyle memleketlerinde ilk kez bir araya geliyorlar. Dahası bu buluşmaya tıp fakültelerinde halen okumakta olan aynı coğrafyanın öğrencileri de eşlik ediyor.

Geleneksel Dersim coğrafyasının ‘sağlık’ ile imtihanı, türlü sosyolojik ve mesleki deneyimlerle yüklüdür. Her yerde olduğu gibi Dersim’de de yüzyıllarca türlü sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için çeşitli pratikler geliştirilmiş ve yaratıcı ‘tedavi’ yöntemleri üretilmiştir. Hatta 1940’lı yıllarda Dr. Mutemit Yazıcı’nın ifade ettiği gibi penisilin deneyimine temel olacak ilişkilenmeler de gündelik yaşam ortamında bir tür ‘keşfedilmiştir’. Dersim’in, tüm zamanlarda en uzun ömürlü insanların memleketi olarak kayıtlara geçmiş olması ve formel eğitim kurumlarının yüzünü bile görmemiş nice isimsiz ‘hekimler’ çıkarması da yine bu deneyimlerle ilgilidir.

1940’lı yıllarda il düzeyinde ilk sağlık kurumları inşa edildiğinde bilimsel eğitimden geçmiş hekimlik de Dersim coğrafyasının sağlık deneyimlerine dahil olmuştur. Büyük ölçüde o günlerden bu yana hemen her dönem Dersimli gençler, tıp fakültelerinde okumuş, ülkenin ve dünyanın değişik şehirlerinde görev yapmaya başlamışlardır.

İşte Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı eski ve yeni bu kıymetli birikimi, burs vermekte olduğu tıp fakültesi öğrencileri ve yereldeki sağlık emekçilerini de dahil ederek bir araya getirmeyi hedefleyen ilk adımı atmış bulunuyor. Bu çerçevede 1-2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde kendi coğrafyasında Munzur Sağlık Buluşmaları adı altında bir etkinlikler serisi düzenlemiş bulunuyor.

Bu ilk etkinlik, alanın bir başka yüzüne dair sorunlar ve imkânların açık-somut bir biçimde ortaya konduğu yeni bir yol haritasının kapısını da açmayı deniyor. Zira tüm ülkede olduğu gibi Dersim’de de sağlık hizmetlerine erişim türlü güçlüklerle yüklüdür. Kapitalist sistemin bu alanda inşa ettiği mekanizma, değişik toplumsal kesimlerin sağlık hizmetlerine erişimini aşırı şekilde zorlaştırmakta ve hatta nüfusun bir kesimi için adeta imkânsız hale getirmektedir. Diğer yandan sistem politikaları bu hayati kamusal hizmet alanını hızla daraltmakta ve sadece ilgili maliyetleri karşılayabilecek olanlar için işlevsel kılmaktadır. Özetle bazı toplumsal kesimler için, kamu/devlet hastanelerine başvurmak dışında hiç bir seçenek olmadığı halde, buralara erişmek de giderek zorlaşmaktadır. ‘Dersim’in sorunları’ listesinde bu konu artık en üst sıralara yerleşmiş bulunmaktır.

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı bu yeni durumu da dikkate alarak, bünyesindeki bu birikimle bir alternatif değil belki ama sağlık hizmetlerine erişimi mümkün kılacak yeni bir yol-imkân ve araçlar oluşturabilir mi? İhtiyaç hissettiğinde yurttaşların hızlı bir biçimde başvurabilecekleri ve oradan ilgili kurumlara yönlendirilebilecekleri bir özgün uygulama geliştirebilir mi? Böylece bireyleri özel hastanelere gitmeye mecbur eden idari-politik sistemin kıskacı dışında bir nefes alanı üretebilir mi? Hastaneye ve hekime dair umutları kırılmış ve çaresizlikle kaderine razı olmuş binlerce hasta insana bir yeni umut üretebilir mi? Munzur Sağlık Buluşmaları bütün bu soruların yanıtlarını aramak ve buna uygun bir yol inşa etmek için de bir ilk girişim anlamına geliyor.

Özetle bir Dersim kurumu olarak Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı, coğrafyasının büyük dertlerine gerçekçi çareler arıyor. Yüzyıllardır birikerek gelen dertlerinin çözümünü gelecekteki büyük tahayyüllere bırakanlar gibi, geleceğe dair umudunu tümüyle yitirmiş olanların da buluşabilecekleri bir yeni yol/alan açmaya çalışıyor. Bu yüzden ilgili herkesi ve Dersimlileri 1-2-3 Mayıs 2026 günlerinde Tunceli merkezde, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi Konferans Salonu’nda buluşmaya davet ediyor.