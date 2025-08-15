MUPA ile geleceğe yatırım

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu olan MUPA, katılımcı ve veri temelli şehircilik anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kuruluşunun ardından geçen 10 ayda 13 bin 258 kişiyle doğrudan temas kuran MUPA, Muğla’nın gelecek vizyonuna halkla birlikte yön veriyor.

MUPA, bugüne kadar gerçekleştirdiği 12 anketle vatandaşlardan toplam 590 bin 311 cevap topladı. Elde edilen bu veriler ışığında 1 milyondan fazla değişkeni analiz eden MUPA, karar alma süreçlerinde bilimi ve halkın görüşlerini buluşturuyor.

Veri üretiminin yanı sıra bilgi paylaşımıyla da öne çıkan MUPA, kuruluşundan bu yana 7 çalışma yayımladı. Ayrıca düzenlediği 5 büyük etkinlikte 2 bin 800 kişiyle buluştu; çalıştay, odak grup ve atölye organizasyonlarında katılımcılarla bir araya geldi.

MUPA, kuruluşundan bu yana; MUPA Başlangıç, Uluslararası Dünya Su Günü Çalıştayı, İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Raporu, İklim Değişikliğine Uyumda Susuz Peyzaj Çalıştayı Sonuç Raporu, Muğla Kent Ekonomisi Raporu, Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek, Bölgesel Çiftçi Raporu, Çiftçilerin Gözünden Tarımsal Sürdürülebilirlik ve Muğla’da 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Demografik ve Sosyoekonomik Görünümü yayınlarını okuyucular ile buluşturdu.

TARIMDA ALARM

MUPA’nın yayımladığı Bölgesel Çiftçilik Raporu, Muğla, Aydın ve Denizli’yi kapsayan araştırmasıyla tarımsal üretimdeki sorunları ortaya koydu. Rapora göre çiftçilerin yüzde 68,8’inin geliri giderini karşılamıyor. Yüzde 67,3’ü tarlada çalışacak işçi bulamıyor, yüzde 74,5’i ise çocuklarının çiftçi olmasını istemiyor. Bu veriler, tarım sektörünün yalnızca ekonomik değil, sosyolojik açıdan da ciddi bir dönüşüm sürecinde olduğunu gösteriyor.

MUPA’nın 6 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, Muğla’da yaşayan vatandaşların ekonomik durumu ile hissettikleri enflasyonu ölçtü. Araştırmaya göre; Muğla’da yaşayan yurttaşların yalnızca yüzde 13’ü gelirinin giderlerini karşılayabildiğini belirtti. Kadınlar ve gençler arasında gelir-gider dengesizliği daha yüksek oranda görülüyor. Katılımcıların yüzde 74,1’i hissettikleri enflasyon oranını yüzde 80’in üzerinde ifade etti. Bu sonuçlar, resmi veriler ile halkın algısı arasındaki farkı ortaya koyarken, ekonomik politikaların halk nezdindeki kabulünü de etkileyen önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl MUPA ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi arasında imzalanan iş birliği protokolü, Muğla’nın bilimsel temellere dayalı kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Üniversiteyle yürütülen projelerle ihtiyaçlar ve potansiyel analiz edilirken, sürdürülebilir kalkınma, mirasın korunması ve eğitim programları gibi alanlarda somut adımlar atılıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUPA’nın kalıcı çözümler üretmek için kurulduğunu belirterek, “MUPA, Muğla’nın sorunlarını tespit ederek kalıcı çözümler üretmek amacıyla kuruldu ve çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Belediyemizin ötesinde; sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları, üniversiteler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde, kentimizin geleceği için şeffaf ve güçlü bir model oluşturuyoruz. Bizim için önemli olan, veriye, bilime ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışıyla Muğla’nın sürdürülebilir kalkınmasını sağlamaktır” dedi.