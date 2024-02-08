Murat Kurum, lansmandan sonra yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığı açıklandığında anket yaptırdığını ve 1.5-2 puan geride olduğunu belirterek, "Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1.4 puan öndeyiz" ifadelerini kullandı.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde basın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre Murat Kurum, son anketlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ben hep açık açık söylüyorum. Ben ilk adaylığım açıklandığında anket yaptırdım" diyen Kurum, "O zaman 1,5-2 puan gerideydik. Piyasada gezen anketler bizi 8-10 puan geride gösteriyordu ama gerçek öyle değildi. Sonra projeleri açıkladık, ilçelere ziyaretlerimizi yaptık. İstanbul ile bütünleştik. İstanbul bizi sevdi, biz onları sevdik" dedi.

Kurum, "Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de 1.4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle. Biz rehavete kapılmadan, motivasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ YORUMU

Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den aday olmayacağını açıklamasına da değinen Kurum, "Bir yerden talimat mı geldi, pazarlık devam mı ediyor? Bunu zamanla göreceğiz" dedi.

Murat Kurum, şunları söyledi:

"PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun bizi hedef alması da gayet doğal. Ondan ziyade işaret ettiği ittifaka dikkat çekmek istiyorum. Var olan ittifakları sahiplenmekten bahsediyor. Hepimiz hangi ittifaktan bahsettiğini gayet iyi biliyoruz. Kimlerin kimlerden medet umduğunu bir kez daha görüyoruz. Biz öncelikle siyaseti, şeffaf ve anlaşılabilir, demokratik süreçler halinde yürümesi gerektiğini savunuyoruz. PKK elebaşı üzerinden bir medet umuluyor. Vatandaşlarımız gelişmeleri görüyor. Milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka gereken cevabı verecektir. Biz bölücü terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz."