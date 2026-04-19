Murat Tolga Şen: Dizilerde meşrulaştırılan şiddet okulda patlıyor

Işıl Çalışkan

Çocukların en güvende olması gereken yerlerden biri olan okulların, artık şiddetin de sahnesine dönüşmesi, memlekette derinleşen çürümenin en ağır sonuçlarından biri. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki lisede yaşanan silahlı saldırı ile Maraş’taki okulda meydana gelen katliam, eğitim alanındaki kırılganlığı bir kez daha görünür kıldı. Ama mesele okul kapılarındaki güvenlik zafiyetinden ibaret değil. Bu ülkenin kamusal hayatına yerleşen kaba kuvvet dili, en korunması gereken alanlara kadar sızmış durumda.

Şiddet artık gündelik düzenin parçası haline gelmiş bir ilişki biçimi. Sokakta, evde, okulda karşımıza çıkan bu dil, ekranlarda da yeniden kuruluyor. Televizyon dizileri yıllardır kaba kuvveti bir çözüm yolu, tahakkümü bir güç göstergesi, hukuksuzluğu da dokunulmazlığın doğal sonucu gibi işliyor. Erkeklik bağırarak, vurarak, korkutarak tarif ediliyor; iktidar ise baskı kurma kapasitesiyle ölçülüyor. Böyle bir temsil rejiminde şiddet, toplumsal hayatın dışına itilen değil, olağanlaştırılan bir davranış kalıbına dönüşüyor.

Sinema ve televizyon yazarı Murat Tolga Şen’le, okuldaki şiddetin ekrandaki bu dünyadan neden ayrı düşünülemeyeceğini konuştuk.

Bugün ekrandaki şiddet dili, toplumsal hayattaki sertleşmeyle nasıl bir ilişki kuruyor?

“Sanat toplumu yansıtır” gibi çok sevilen, konforlu bir yalanımız var. Belki sinema veya edebiyat için bu bir yere kadar doğru olabilir ama Türkiye’deki televizyon toplumu yansıtmıyor. Televizyon son 20 yılda giderek artan bir dozda, topluma nasıl davranması gerektiğini öğretiyor, adeta bir kullanım kılavuzu veriyor. Bugün ekrandaki şiddet dili, sokaktaki lümpenleşmenin bizzat sponsoru. Toplumsal hayatta insanlar artık adaleti veya hakkını hukukla, iletişimle değil, tıpkı ekranda her akşam bedavaya izledikleri racon kesen ağabeyleri gibi kaba kuvvetle arıyor. Televizyon, şiddeti gündelik hayatın sıradan ve geçerli bir problem çözme aracı olarak normalize ediyor.

Televizyon dizilerinde şiddet artık ana anlatı unsurlarından biri haline geldi. Bu tablo bize sektörün hangi değerler etrafında şekillendiğini söylüyor?

Değerler diye bir şeyden bahsedemeyiz. Sektörün tek bir değeri var: Reyting. Haftada 150 dakika, sinema filmi uzunluğunda dizi çekiyorlar. Her hafta zekâ dolu, incelikli, karakter derinliği olan bir senaryo yazılamaz, bu imkânsız. Peki süreyi nasıl dolduruyorlar? İki mafya babasını, iki aşiret ağasını ağır çekimde yürütüp, 15 dakika boyunca birbirlerine silah çektirip bağırtarak. Arka fona da basıyorlar yaylıları... Alın size bölüm. Bu tablo bize sektörün entelektüel anlamda tembel, ahlaki anlamda ise iflas etmiş olduğunu gösteriyor. Kolaycılık ve ucuz adrenalin yaratıcılığın yerini almış durumda. Bir sorunu çözmek için konuşan iki insanı izletmek reyting getirmiyor, biri bağıracak diğeri tokat atacak ya da silahlar konuşacak. Bu hap yap para kap formüller ekranı delirtti. Yeni dizileri izlemiyorum çünkü ortada “yeni” hiçbir şey yok.

Dizilerde şiddet uygulayan karakterlerin çoğu zaman güçlü, karizmatik ve dokunulmaz biçimde kurulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu temsil, adalet duygusunu nasıl etkiliyor?

İşin en zehirli kısmı burası. Ekranda adam vuran, haraç kesen, kadına şiddet uygulayan tipler nedense hep takım elbiseli, janti, lüks arabalara binen esas oğlanlar olarak sunuluyor. Polisin, hukukun bu adamların karşısında eli kolu bağlı, aciz gösteriliyor. Böyle bir kurgu, seyircinin kurumsal adalete olan inancını dinamitler. Seyirci şuna inanmaya başlıyor: “Güçlüysen, silahın varsa sana hiçbir şey olmaz, hatta saygı görürsün.” Karizmatik sosyopatlar yaratarak, suçu estetize edip gençlere pazarlıyorlar. Şu an devam eden Eşref Rüya ya da Yeraltı’yı izleyin, ne demek istediğimi anlarsınız. Eşref Rüya’nın tek tabancayla 20 adamı öldürme sahnesini herkes görmüştür, sosyal medyada epey dolaştı. Sosyal medya işte burada devreye giriyor. Bu dizileri izlemeseniz bile maruz kalacaksınız.

Türkiye’de dizilerdeki şiddet diliyle erkeklik, iktidar ve tahakküm arasındaki bağı nasıl okuyorsunuz?

Bizim televizyonlarımız toksik erkekliğin resmigeçit yaptığı bir panayır yeri. Erkeklik, bağırmakla, masaya yumruk vurmakla, silah çekmekle ve etrafındakileri (özellikle kadınları ve kendinden zayıf erkekleri) ezmekle eşdeğer tutuluyor. Dizilerde iktidar kurmanın tek yolu korku salmaktan geçiyor. Kadınlar ya bu tahakkümün kurbanı ya da bu şiddet sarmalında gücü elinde tutan erkeğin bir ganimeti olarak resmediliyor. Güçlü erkeğin sevdiği kadını eve kilitlemesi, ona psikolojik şiddet uygulaması tutkulu bir aşk ambalajıyla satılıyor. Bu durum, ataerkil sanrıları beslemekten başka bir işe yaramıyor.

Murat Tolga Şen

Yapımcılar, senaristler ve oyuncuların bu tabloda nasıl bir kamusal sorumluluğu var? Sizce bu sorumluluk nerede başlıyor?

Sorsan hiçbirinin sorumluluğu yok! Hepsi “Halk bunu istiyor, biz ayna tutuyoruz” yalanının arkasına saklanıyor. Hayır, siz halka bunu dayatıyorsunuz. Cihangir’de kafede oturup insan hakları, kadın hakları, medeniyet üzerine ahkam kesen oyuncular, sete gidince eline tespihi alıp kadın döven, adam vuran lümpen bir katili kahraman gibi oynarken hiç utanmıyor mu? Sorumluluk tam olarak orada, senaryo önünüze geldiğinde “Ben bu suçu güzelleştiren metnin parçası olmam” diyebilmekte başlıyor ki geçmişte bunu yapan da var. Selçuk Yöntem sırf bu sebepten Kurtlar Vadisi’nden ayrılmıştı.

Şiddetin bu kadar yaygın kullanılmasında reyting baskısının, rekabetin ve medya ekonomisinin payını nasıl görüyorsunuz?

Medya ekonomisi kan ve gözyaşı üzerinden dönüyor. Reklamveren, dizideki şiddetin toplumu nasıl çürüttüğüne, yarın öbür gün o şiddetin kendi çocuğunun okuluna sıçrayıp sıçramayacağına bakmaz. O silah patlarken, o adam bağırırken ekrana giren reklamını kaç milyon kişinin izlediğine bakıyor. Çatışma reyting, reyting de reklam getirir. Sistem bu kadar basit ve vahşi işliyor. Şiddet sarmalı, televizyon kanallarının en kârlı endüstrisi haline geldi.

Çocukların ve gençlerin şiddetle bu kadar yoğun karşılaşmasını yalnızca aile ya da okul başlığı altında tartışmak neden yetersiz kalıyor? Burada medyanın rolünü nasıl tarif edersiniz?

Anne baba sabahın köründe işe gidip akşam yorgun argın dönüyor. Eğitim sistemi zaten can çekişiyor, okul çocuğa sadece test çözmeyi öğretiyor, hayata hazırlamıyor. Peki bu boşlukta çocuğu kim eğitiyor? Televizyon ve sosyal medya! Çocuk, ahlakı, sorun çözme yöntemini, nasıl giyinip nasıl konuşacağını öğretmeninden ya da ailesinden değil, televizyondaki dizilerden ve o dizilerin TikTok’a, YouTube Shorts’a düşen kısa, çarpıcı, şiddet dolu kesitlerinden öğreniyor. Medya artık sadece bir eğlence aracı değil, Türkiye’deki en büyük, en kontrolsüz ve en tehlikeli sosyalleşme enstrümanı.

Bugün ihtiyaç duyulan şey, şiddeti azaltan içerikler üretmek mi, yoksa şiddeti doğuran düzeni daha açık anlatan hikâyeler kurmak mı? Sizce sektör hangi noktada duruyor?

Şiddeti sansürleyelim, kimse ekranda tabanca görmesin, herkes el ele tutuşup şarkı söylesin demiyorum. Ben bir sinema eleştirmeniyim, şiddetin güçlü bir anlatı aracı olduğunu çok iyi biliyorum ama mesele şiddetin varlığı değil, nasıl gösterildiği. Coppola’nın Godfather’ı bir şiddet senfonisidir ancak temelde mafyanın ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir hayat olduğunu, masumiyetin nasıl yitirildiğini, yitirildiğinde nasıl bir şeytana dönüşüldüğünü gösterir. Filmde şiddete başvuran herkes aynı şiddetin kurbanı olur. Bizimkiler ise şiddeti estetize edip bir pazar faaliyeti haline getiriyor. Şiddet faili karakter iki bölüm sonra halk kahramanına dönüşüyor. İhtiyacımız olan şey, şiddeti doğuran kokuşmuş düzeni, adaletsizliği ve sefaleti yüzümüze tokat gibi çarpan sahici hikâyeler kurmak. Dijitalde karşıma çıkan Dengeler dizisi böyle kurulmuştu ama sektörün genelinde böyle bir endişe yok. Trafikte çıkan basit bir kavgada bile insanların birbirini vurduğunu-bıçakladığını görüyor ama kafalarını başka yöne çevirip bizi dizilerle bir şiddet sarmalında çevrilmiş halde tutuyorlar. Asıl amaç reyting ama daha edilgen bir toplum yaratma arzusu da var.

***

DİZİLERDE ŞİDDET SAHNELERİNE REVİZYON

Urfa ve Maraş’taki okul saldırılarının ardından, şiddet içeriği yüksek dizilere dönük tepkiler arttı. Maraş’taki saldırının yaşandığı akşam Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yayımlanmaması, bu yapımların yayından kaldırılacağı iddialarını gündeme getirdi. Ancak final kararı alınmadı. Yayıncıların, çocukların dizilere televizyon kadar YouTube üzerinden de ulaştığı gerçeğini dikkate alarak yeni bir değerlendirme yaptığı, bu süreçte şiddet ve silahlı sahnelerin senaryolarda daha dikkatli işlenmesi yönünde adım atılacağı belirtildi.