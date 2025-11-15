Murgul’un siyanür ile sınavı

Mehmet TORUN - Maden Mühendisi

Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş, Artvin-Murgul’da siyanür kullanılarak altın eldesi (üretimi) için ÇED Başvuru Dosyası hazırlamış. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu konuda halkı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.



1951 yılından itibaren Etibank tarafından çalıştırılan saha 1983 yılından sonra Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş’ye devredilerek bakır madeni üretilirken 2006 yılında yapılan özelleştirmeyle Cengiz Holding’e verilmiştir. Sahada altın, bakır, gümüş, kurşun, çinko madenleri bulunmaktadır. Üretilen bakır madeni, flotasyon (yüzdürme) yöntemi ile zenginleştirilerek boru hattı ile Hopa limanına gönderilmektedir. Aynı şirket, 2016 yılında Cerattepe’deki altın-bakır madenini de satın alarak orada ürettiği altın içerikli bakır madenini Murgul’a taşımakta ve zenginleştirmektedir.

***

Dosya içeriği incelendiğinde, bakır atıklarındaki altını almak için tank liçi yöntemi uygulanacağı ve bu süreçte siyanür kullanılacağı beyan edilmektedir. Tanktan çıkarılacak siyanürlü atıklar havuzlarda depolanacaktır. Yörenin topografyası, coğrafi koşulları, yağış rejimi, atığın niteliği göz önüne alındığında olası risklerin büyüklüğünü kestirmek zor olmasa gerek. Her dosyadaki gibi tüm önlemlerin alınacağı özellikle belirtilse de pratikte yaşananlar tersini işaret etmektedir. En son İliç’te, Giresun-Doğankent’te yaşananlar bunun canlı örnekleridir. Sadece ülkemizde değil bazı ülkelerde de böyle acı olaylar yaşanmakta,

canlar kaybedilmekte, doğa katledilmektedir.

***

2014 yılında şirket bakır cevherinin içinde bulunan altını almak için Murgul’da siyanür kullanılacak bir tesis kuracağını açıklamış ancak yöre halkının ve çalışan işçilerin ciddi tepkisiyle karşılaşmıştır. 840 işçi üretimi durdurarak yöre halkının yanında yer almış “Bu işçi bu halkın katili değil” diyerek safını belirlemiştir. Bu direniş üzerine şirket yetkilileri yazılı olarak Murgul’da altın-gümüş eldesinde siyanür kullanılmayacağını taahhüt etmiştir.

Bugün altının onsunun 4300 dolarlara dayanması ve gelecek yıl bu rakamın 5000 dolar olabileceği öngörüsü verilen sözleri unutturmuştur. Bölgedeki bakır madeninin yanında ciddi oranda altın-gümüşün bulunması iştahları kabartmış ve yöre için ciddi sorunlar yaratacak bir çalışmanın önünü açmıştır. Şirketin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda sicili bozuktur. Haklarını almak için greve giden 35 işçi, işten çıkarılmış haklarını aradıkları için cezalandırılmıştır. En doğal hakkı olan tazminatlarını almak için uzun süre uğraşmak zorunda kalmışlardır.



Şirketin maden atıklarının depolandığı Lebiskur Barajı’ndan sızan kimyasallar yıllardır dereye akmakta, çevreyi ve köyleri kirletmektedir. Yine Akarşen yöresinde yapılan yeraltı işletmesinin gerekli önlemler alınmadan terkedilmesi sonucu yeraltı boşluklarına dolan suyun meydana getirdiği heyelanın çevreye verdiği zarar gözler önündedir.

***

Üstelik dere yatağında oluşan göl suyu, asit-maden drenajı (AMD) sonucu tehlikeli bir ortam oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, asit maden drenajı veya asit kaya drenajı; yağmur veya akarsuların sülfür açısından zengin kayaçlar ile temas ettiğinde ortaya çıkan bir su kirliliği biçimidir. Bunun sonucunda ağır metallerle kirlenen sular kanser, genetik hastalıklar gibi çok büyük riskler oluşturur. Mevcut atıklarını bile kontrol edemeyen bir şirketin, siyanür gibi tehlikeli bir maddeyi güvenle yönetebileceğini söylemesi gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

Murgul halkı uzun yıllardır çevresel sorunları bizzat yaşamakta ve bedel ödemektedir. Devletin üretim yaptığı dönemde de doğasının kirletildiği, insanların hastalandığı gerçeğini yaşamıştır. Ancak, bugün daha zor bir dönemden geçilmektedir. Hak, hukuk, adalet kavramlarının yok edildiği, daha çok kazanç için her şeyin mübah sayıldığı günlerdeyiz.

Şimdi, siyanürlü tesis kurulursa ücretler artacak söylentisiyle olası muhalefet engellenmeye çalışılmaktadır.

Bu açık bir aldatmacadır. Günlük basit menfaatler için geleceğin karartılmasıdır. Yörenin gelişmesi için bugüne kadar ciddi bir katkısı olmayan şirketin bir imam hatip okulu yapması ve küçük sosyal yardımlarda bulunması yapacakları yanlışı meşrulaştırmaz. Bu yanlışa dur demek öncelikle insanlık görevidir.