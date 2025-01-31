Mustafa Suphi ve yoldaşları İzmir’de anıldı

BirGün EGE

Demokrasi Dostluk Dayanışma Derneği, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilişinin 104’üncü yıl dönümünü anmak için Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

104 yıl önce Karadeniz’de 28 Ocak gecesi katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmesi sol hareketin kaderini değiştiren olayların başında geliyor. Etkinlik, Mustafa Suphi’nin siyasi mirasını ve sol hareket üzerindeki etkisini tartışmak için önemli bir fırsat sundu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Orhan Kiper, “Mustafa Suphi ve yoldaşlarının öldürülmesi bu topraklarda sosyalist hareketin omurgasını belirledi. Bu tespit son derece iddialı olmakla birlikte açık bir gerçeği de barındırıyor” diye konuştu. Etkinlikte düzenlenen panelin moderatörlüğünü Melih Yalçın gerçekleştirirken konuşmacılar; Hamit Erdem ve Vedat Pekel oldu.