Müteahhitler şikâyetçi, belediye başkanı tutuklu

İBB’ye yönelik soruşturmalarda büyük müteahhitler, rant ile beslenen şirketlerin sahipleri, ihale alamayan firmalar, akçeli işlere bulaşıp dışlanmış bazı bürokratlar, şikâyetçi ya da tanık olarak sıraya girdi. ‘Önce tutuklayıp sonra etkin pişman yapma’ yöntemi de iftira ile itirafları birbirine soktu.

Sonuçta; İstanbul’un göbeğine gökdelenler dikip yeşil alanları gasp edenler şikâyetçi oldu, onlara izin vermeyen bazı belediye başkanları ise aylardır hapsediliyor.

Bu soruşturmaların akıl, mantık ve hukuktan uzaklığını anlamak için Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın soruşturma sürecine yakından bakmak yeterli.

Şişli Belediyesi’ni yüzde 70 oyla kazanan şehir plancısı Resul Emrah Şahan, 24 Mart 2025’te kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklandı. Belediyeye Şişli Kaymakamı kayyum olarak atandı.

Ancak kent uzlaşısı soruşturması, yeni çözüm süreci nedeniyle yaman çelişkiye dönüştü. Geçen hafta Devlet Bahçeli, bu çelişkiye dikkat çekti.

Siyasi yargı, tahliye ihtimaline karşı hemen harekete geçti, Şişli’nin seçilmiş belediye başkanını hapiste tutabilmek için yolsuzluktan da tutukladılar. Silivri Cezaevi’ndeki Resul Emrah Şahan’ın yolsuzluk suçlamasıyla ifadesi 12 Eylül 2025 günü alındı.

Sorgu tutanağında ilk şikâyetçi, Şişli’de deprem toplanma alanına 72 katlı gökdelen yapmak isteyen Taşyapı İnşaat’ın sahibi Emrullah Turanlı’ydı. İktidara yakın müteahhit Emrullah Turanlı, on milyarlarca liralık kamu ihaleleriyle servet kazanmış ve son üç yıl sıfır vergi ödemişti.

Rant projesine Şişli Belediyesi karşı çıktı, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu bölgeyi rezerv alan ilan ederek inşaatın önünü açtı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, deprem toplanma alanlarını yok edecek, aşırı yapılaşmaya ve trafik çilesine neden olacak projeyi yıllardır eleştiriyordu. ‘Şişli’nin Kanal İstanbul’u dediği projeyi mühürledi. Eylemlerde, basın açıklamalarında bu gökdelenin İstanbul’un kalbine saplanacak bir hançer olduğunu anlattı.

Müteahhit, Belediye Başkanı’na kin besliyordu.

Müteahhit Emrullah Turanlı, Resul Emrah Şahan’ın tutuklandığı gün adliyeye koşup şikâyetçi olmuştu.

6 ay sonra, Resul Emrah Şahan’ın kent uzlaşı soruşturmasından tahliyesi gündeme gelince bu ifade raftan indirildi.

İHALE ZENGİNİ ZULÜM GÖRMÜŞ

Siyasi iktidarın desteğiyle milyarlık servetlerin sahibi olan Taşyapı İnşaat’ın sahibi Emrullah Turanlı, büyük zulüm görmüş gibi konuştu. Resul Emrah Şahan ile husumetini gizlemediği ifadesinde şöyle dedi:

“Resul Emrah Şahan adındaki şahıs eskiden belediye meclisi üyesiydi ve bize yapılan zulümlerin baş mimarlarındandır. Bize yapılan zulme o tarihlerde başlamıştır. Kendisi hakkında şikâyet dilekçelerimiz o tarihlerde verilmiştir. Bu göreve geldikten sonra yaptığı zulmün şiddetini artırmış, arsalarımızı şikâyet etmiştir…”

Emrullah Turanlı, inşaatına büyük cezalar kesilmesi nedeniyle hesaplarının bloke edildiğini ve büyük zarara uğradığını savundu. Arsa sahibi Bulgar Vakfı’nın yöneticilerinin tehdit edildiğini iddia eden Emrullah Turanlı, “Başkan ve yönetim kurulu üyeleri tehdit edilmiştir. Bana anlatılanlar bu şekildedir” dedi.

Emrullah Turanlı, 72 katlı gökdelen yapmak istediği alanla ilgili iddialarını şöyle sürdürdü:

“Tapulu mallarımı hem kendi üzerlerine hem de belediyenin üzerine almak için baskı kurdular… Malımı elimden almaya kalktıkları gibi canımı da almaya kastettiler. Son zamanlardaki olaylarla nasıl bir çete oldukları ortaya çıkmıştır. Yıllardır bu kişileri şikâyet ettim. Tüm savcı ve hakimler benden bıktı, ancak bir çare bulamadık… Allah bu milleti devletsiz, vatansız bırakmasın.”

Resul Emrah Şahan yıllardır bu inşaata karşı mücadele ediyordu ve bu konuda eylemler düzenlemiş, basın açıklamaları yapmıştı. Emrullah Turanlı’nın ifadesi kendisine sorulunca şu yanıtı verdi:

“Bizim buradaki ana derdimiz bu projenin buraya çok fazla, Şişli ve İstanbul trafiğinin kaldıramayacağı bir yük getirecek olmasıdır. Bu projenin Şişli ve İstanbul için bir felakete sebep olabileceğini ısrarla tüm görüşmelerimde dile getirdim… Bizim derdimiz bir şey yapılacaksa da çevre yapılaşmasına uygun bir yapı olmasını istedik. Yatay mimari ve yeşil alanlara sahip olmasıydı. Emrullah Turanlı ile bu konularla ilgili hiç yüz yüze görüşmedim. Hakkımda şikâyetçi olduğu arsa isteme konusu ise belediyenin üzerinde bulunduğu ve kendisinin teknik olarak terk etmesi gereken (bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde onlar da bu konuda hem fikirlerdi) bir alandır. Ancak Emrullah Turanlı belediyenin bu arsadan çıkıp kendisinin bu arsayı inşaat alanı olarak kullanmak istemekteydi. Bir müteahhidin amacı gelir elde etmek olabilir. Ancak benim belediye başkanı olarak derdim bu şehrin kamu menfaati ve geleceğidir.”

CEZALARI ENCÜMEN’DEN

Müteahhit Emrullah Turanlı, Şişli Belediye Başkanı’nın kendisine haksız cezalar kestiğini öne sürüyordu. Resul Emrah Şahan bu iddiaya şöyle yanıt verdi:

“Belediyenin kendisine kesmiş olduğu cezalar tamamen yapılan usulsüzlüklere ilişkindir. Cezayı kesen kişiler encümen üyeleridir. Kendisine zülmettiğini iddia ettiği encümen üyeleriyle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Soruşturma izni vermeyen de halihazırda Şişli Belediyesi’nde kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı’dır.”

‘PARK İSTEDİLER’

Resul Emrah Şahan’dan şikâyetçi olan diğer müteahhit ise DAP Yapı’nın sahibi Ziya Yılmaz’dı.

Nişantaşı’nda Marmara Üniversitesi Kampüsü’nün yerine Nişantaşı Koru isimli büyük rant projesini yapmıştı. Üniversitenin geniş bahçesi betona gömülmüştü. Ziya Yılmaz ifadesinde Şişli Belediyesi’nin uzun süre iskan vermediğini anlattı ve şunları söyledi:

“Resul Emrah Şahan uzun süre randevu vermedi. Tam hatırlamamakla birlikte yanımda çalışan müdürler veya Adem Altuntaş tarafından belediyenin park yapılmasını istediği bana iletildi. Ekonomik zorluklardan dolayı bu parkı yapamayacağımızı ilettik. 2025 yılının Şubat ayı gibi Resul Emrah Şahan’dan randevu alabildim. Kendisine binanın projesinde hiçbir aykırılık olmadığını, yaklaşık bir yıldır iskan verilmediğini, buradan oturan mülk sahiplerinin, benim ve Emlak Konut’un mağdur edildiğini sert bir dille kendisine söyledim. Bu görüşmeden sonra belediyenin parkta ısrarcı olduğu, bu parkı yapmadan iskan alamayacağımız bana iletildi. Biz de mecburen park yapılmasına ilişkin bir bağış protokolü imzalamak zorunda kaldık. 1 hafta 10 gün sonra iskan verildi.”

Resul Emrah Şahan ise bu iddialara şöyle yanıt verdi: “Kendisini park yapmaya zorladığımız doğru değil. Söz konusu projenin arka tarafındaki korudur. Teknik kadromuz, yangın projesinde ciddi sorunlar olduğu için iskanın verilmediğini bana iletti. Kendisi bu süreçte projeleri devamlı revize etmiştir. Park konusunda da bir zorlayıcılık değil bir tavsiyemiz olmuştur. ‘Yapacaksa da resmi yapalım’ dedik. Keza bağış protokolü de yapıldı.”

TORUNLAR DA ŞİKÂYETÇİ

Resul Emrah Şahan’dan şikâyetçi olan üçüncü müteahhit ise yine AKP’ye çok yakın olan Mehmet Torunlar oldu.

Torunlar Holding’in sahibi Mehmet Torunlar, Şişli’de eskiden Ali Sami Yen Stadı’nın bulunduğu yere Torun Center isimli devasa inşaatı yaptı. Bu gökdelenlerin inşaatında göz göre göre düşen asansörde 10 işçi hayatını kaybetmişti. Proje ilk açıklandığında geniş yeşil alanlar bırakılacağı söylenmişti. Ancak tüm alan betonla kaplandı ve milyarlarca dolarlık rant yaratıldı.

Torunlar Holding, Torun Center’daki 9 katı bir yazılım firmasına kiraladı. Bu firma 9 katı merdiven ile bağlamak istedi. Torunlar, bunun için Şişli Belediyesi’ne tadilat başvurusunda bulundu.

İBB’deki Harita Mühendisi Yakup Öner ve Torunlar Holding’in genel koordinatörü Metin Karakoç şu iddialarda bulundu:

“Onay harcı 9 milyon olması gerekirken şirketten 27 milyon TL istendi. Bu harç ödendikten sonra belediye yetkilileri ‘Nasıl olsa onaylanacak siz inşaata başlayın’ dedi. Daha sonra ruhsat onayı olmadan tadilat yapıldığı için Torunlar Holding’e 1 milyar TL ceza kesildi. Ayrıca belediyeye danışmanlık yapan Adem Altıntaş 10 milyon dolar rüşvet istedi.”

Torunlar Holding’in sahibi Mehmet Torunlar ise kendisine 20 milyon dolar rüşvet istendiğinin iletildiğini anlatarak “İtirazlarımız üzerine kesilen 1 milyar TL ceza 15 milyon TL’ye indirildi” dedi.

STATİK PROJE İSTENİLDİ

Belediyeye ve şirketlere danışmanlık yapan Adem Altıntaş ise şirket yöneticisi Metin Karakoç’un belediye yardım teklifinde bulunduğunu ve 10 milyon dolar tutacak bir kültür merkezi yapmasını teklif ettiğini savundu. Rüşvet talebi iddialarını kabul etmedi.

Resul Emrah Şahan, bu ifadelerin kendisine sorulması üzerine şu yanıtları verdi:

“9 katın bütün katlarının araları birleştirildiği için bütün binanın statik projesinin yenilenmesi gerekiyordu. ‘Burada bir tadilat yapacaksanız o 9 kattaki boşlukları dolduracaksınız ve buna ilişkin statik proje almanız gerekiyor’ dedik. Bu alınmayınca ceza kesmek durumunda kaldık. Bahsedilen ceza buna ilişkindir. Daha sonra bu tadilatı yaptılar ve kapattılar. Buna istinaden encümen cezasını düşürdü. Ancak bahsetmiş oldukları 10 milyon dolar gibi bir para istenmesi söz konusu değildir. Cezadan bahsettiklerini düşünüyorum. Belediyeden duyduğum kadarıyla Torunlar’ın çalışanı Metin, süreci hızlı götüremeyince böyle bir konuyu ortaya atmış olabilir. Metin isimli şahsın kendi hatalarından kaynaklı olarak sorunu çözemediği için bu konuyu bu şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. İddia ettiği gibi söz konusu cezaya itiraz etmeleri üzerine değil eksikleri tamamlamaları üzerine indirilmiştir.”

Resul Emrah Şahan’dan şikâyetçi olan 3 müteahhit bu iddialarda bulunmuştu. Ayrıca Abdi İbrahim şirketinin Bomonti’deki 3 bloktan oluşan binasına iskan için Nişantaşı’ndaki yılbaşı ışıklandırmalarının yapılmasının istendiği öne sürüldü.

Medicana Levent’in hastane binasına mimari proje onayı için ise kültür merkezi yaptırmaları ve çöp kamyonu istendiği iddia edildi.

ABSÜRT BİR SORU

Adem Altıntaş’ın şu ifadesi de Resul Emrah Şahan’a soruldu:

“Resul Emrah Şahan şehir plancısı, Ekrem İmamoğlu’na çok yakın. Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulunmuş. Ekrem İmamoğlu’nun söylediği her şeyi yapabileceğini gözlemledim.”

Resul Emrah Şahan ise şu yanıtı verdi:“Ekrem İmamoğlu ile 10 yıldır siyasi bir yolculuktayım. İPA Başkanlığı ve Beylikdüzü Proje Koordinatörlüğü yaptım. Dolayısıyla bu ilişki dediğini yaptıran değil, yanlış bir durum varsa da başkana iletip yapılmaması gerektiği konusunda görüş bildirdiğimiz bir ilişkidir.”

‘KİRADA OTURUYOR’

Etkin pişmanlık ifadesi veren şirketlerin ve belediyenin danışmanı Adem Altıntaş ifadesinde “Bu şahısların nakit olarak temin ettikleri paraları kendi şahsi zenginleşmelerine mi yoksa başka bir amaç için mi kullandıkları hakkında bir bilgim yoktur. Ancak gördüğüm kadarıyla Resul Emrah Şahan makul fiyatlı bir binada kirada oturmaktaydı. Bu paraları kendi şahsi zenginleşmesi için kullandığını çok düşünmüyorum.” Resul Emrah Şahan suçlamaların geneline ilişkin olarak şöyle dedi: “Bizim herhangi bir gayri resmi talebimiz hiçbir zaman olmamıştır. Bir belediye başkanı ve eski bir bürokrat olarak benim tek derdim kamu menfaatidir. Kurumun ayağa kalkmasıdır. Planlamada kamusal faydayı maksimum seviyede sağlamaktadır. (Yeşil alan ve donatı alanlarıyla) dolayısıyla Adem teknik olarak bazı süreçlerin danışmanlığını yürütmüş, şehir plancısı bir arkadaşımızdır. Ben de Resul Emrah Şahan olarak bütün hayatım, yaşamım, oturduğum ev ve mal varlığım ortadadır. Biz hiçbir şekilde haksız kazanç ya da gayri resmi taleplerin aracısı olacak tıynette bir insan değiliz.”