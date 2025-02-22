Mutfakta yangın var

Siyasi iktidar gerçeği susturmak için tüm tuşlara basıyor. Tam da bu zamanlarda ısrarla hakikatlerden bahsetmemiz gerekiyor. AKP’nin ekonomideki fecaat durumunu perdeleme çabası nafile. Türkiye’de yoksulluk, yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Yoksulluk veya gelir adaletsizliğinin en temel insan hakkı ihlallerinden olduğunu bıkmadan usanmadan seslendirirsek belki uyanık kalabiliriz. İnsan hakkım ihlal ediliyor diyerek mücadele edene “İnsan hakkı mı kalmış?” diyenlere, hakkını arayanlara “Şikâyetçi olacaksın da ne olacak ki?’ diyenlere, yazı yazana “Yazıyorsun da ne oluyor?” deyip duranlar susup oturmaya devam ededursun. Bizim yolumuz oradan geçmiyor, o yüzden de hayat kolay geçmiyor. Deliksiz uyku çeken varsa ne mutlu...

Yoksulluk ve yoksunluk bir ailenin ya da bir bireyin tüm yaşamını temel ihtiyaçlara ulaşamadan geçirmesi değil mi? “Kiramı, faturamı ödeyemiyorum, önümüzdeki ay ne yapacağım? Çocuğuma harçlık veremeyeceğim ya beslenme çantasına ne koyacağım? Bunları zihninden geçirip uykularının bölünmesi değil mi yoksulluk? Sahi ya, siyasi iktidarın uykuları bölüneceğine neden bizim bölünüyor?

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Geçtiğimiz kasım ayında İzmir’de elektrikli sobadan çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş kardeş karbon monoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Gün geçtikçe yaşam koşullarının ağırlaştığı bu dönemde, dar gelirli yurttaşlar güvenli bir şekilde ısınma imkânına bile ulaşmakta zorluk yaşıyor. Gıda enflasyonu Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir seviyeye çıktı. Kiloyla alınan ürünler 250 grama düştü, doldurulamadığı için pazar arabası tedavülden kalktı. Bu can yakan günlerde yoksulluk güzellemeleri yapanlar var bir de yüzleri kızarmadan. Yoksul vatandaşı suçlamaktan geri kalmayan iktidara yanlayanlar, “İsrafta zenginle fakirin birbirinden farkı yok” kelamını edip yastığa da başlarını rahat koyabiliyorlar. “Ekmek-soğan yeriz, reisi yedirmeyiz” diyenler o soğanın kuru soğan değil, bir bağı 44,95 TL olan yeşil soğan olduğundan, bir ekmeğin de 15 TL’ye satıldığından haberdarlar mı acaba?

ALO 144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çağrı merkezlerinden. Sosyal Yardım Hattı aracılığı ile şartlı eğitim/sağlık yardımları, kömür yardımı, gıda yardımı, engelli aylığı, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar, barınma yardımı, doğum yardımı gibi yardım taleplerinin iletildiği çağrı merkezini milyonlarca insan arıyor. Kuruluş amacı “Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşların güçlendirilmesi” olarak açıklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, ALO Sosyal Yardım Hattı Ekim 2009’da kuruldu. Hat kurulduğundan bu yana ALO 144’e en yüksek başvurular yapılıyor. Her geçen ay artan başvurular ise ülkemizdeki büyüyen yoksulluğun göstergelerinden biri.

ALO 144 2024 yıllı kapatılmış başvuru sayısı 4 milyon 947 bin 942.

ALO 144 Ocak ayı kapatılmış başvuru sayısı 634 bin 459.

Rakamlar yüksek olmasına rağmen eksik. Hattan haberi bile olmayan milyonlar var ülkemizde. Kaldı ki yoksullukla mücadele için yalnızca rakamlarla sınırlı kalmayan, gerçek ve etkili bir politikaya ihtiyaç olduğu aşikâr.

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Şişli Belediyesi’nin ‘Kış Destek Paketi’ne 10 binin üzerinde yurttaş başvurmuş. Şişli Belediyesi’nin geçim zorluğu yaşayan yurttaşlar için başlattığı 3 aylık fatura desteğinin yanı sıra; bot, mont, battaniye, gıda ile konutlarda bakım ve tamirat desteğini içeren Kış Destek Paketleri Şişli’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başlamış. Kent lokantalarının önündeki kuyruğu ise keskin şubat soğuğu bile azaltamadı. Üstelik kuyrukta emekliler çoğunlukta. E nasıl azalsın? Diğer lokantalarda bir çorbaya verilen para ile dört çeşit yemek yeniyor.

Alkollü içeceklerdeki yüksek vergi, maalesef insanlarımızı öldürmeye devam ediyor. Sahte içki denilerek üzeri örtülüyor, sayıları her geçen gün artan ölen insanların sayısı verilip geçiliyor. Kendileri gibi yaşamayanları cezalandırmak isteyen siyasal iktidarın alkollü içkilere getirdiği yüksek vergilerin ve ölümlerin konuşulmaması da ayrı bir sorun. Zira içki ölümleri başkalarının yaşam tarzına, aşırı vergi ile müdahale olduğu için politiktir.

Sokaklarda elinde bir fener ile dolaşan Diyojen, ne aradığını soranlara "İnsan arıyorum" demiş.

Hepimize kolay gelsin, işimiz çok, yolumuz da uzun.