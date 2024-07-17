Müthiş fırsat: Bu ülke kaçmaz!

Ülkede değişen bir şey yok. Çıtır hasarlı, cemaati, şeyhi, tuhaf vakıflarının bakımı yapılmıştır. Darbeye dayanıklı tasarımı sayesinde çarpmalara, dibe vurmalara, çökmelere karşı dirençlidir. Değişeni yoktur. 20-30 yıldır ne oluyorsa aynen devam etmektedir. Kurumları rüşvete uyumludur. Yabancı para birimleri ya da altın da kullanılabilir. Başınıza bir iş gelirse, sıkıntı çekmezsiniz. Hakimi, savcısı, borsası mevcuttur. Yeterli derecede şirinlere yakınsanız, gerekirse arabayla insan ezin, bir yolu bulunur, işiniz hallolur. Mafyatik yapılar için son derece uygundur. Eğer mafyanız yurt dışında sıkıntı çekiyorsa, bize gelebilir, vatandaşlık, oturma izni alabilir, mafyafik faaliyetlerinizi dünyalar güzeli coğrafyamızda, size özel sağladığımız güvencelerle devam ettirebilirsiniz. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu trafiği gibi alanlarda deneyimli kadrolarımız sizlere her an bir telefon kadar yakındır.

Cemaatler için dönem dönem açılan ve dönem dönem kapanan kampanyalarımız vardır. Güncel desteklenen cemaatler listesini web sitemizden günü gününe takip edebilirsiniz. Sizlere özel animasyon ve PR faaliyetlerimiz arasında “Türkçe Olimpiyatları” gibi dev organizasyonlardan, adınıza para bastırmak gibi tatlış promosyonlar arasındaki geniş yelpazemizden dilediğinizi seçebilirsiniz. Çok uluslu bir şirket misiniz? Gelin size Türkiye şartlarında, bu güzel doğayı mahfetme fırsatı sunalım? Madencilikten, enerji sektörüne geniş bir hizmet yelpazemizle, ücreti ve komisyonu karşılığında ülkemizin yeraltı ve yerüstünü birbirine getirebilir, ormanlarını kesebilir, toprağını siyanürle zehirleyebilir, derelerini, nhirlerini kurutabilir, dilerseniz az maaşlı köle gibi çalıştırdığınız işçilerinizin hayatlarıyla, sokakta gördüğü bir böcekle oynayan bir kedi yavrusu gibi oynayabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi güvence altındadır.

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Hukuk konusunda sıkıntılarınız olursa, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını (altında imzası olmasına rağmen) tanımayan deneyimli kadrolarımız sayesinde hiçbir işiniz ters gitmeyecektir. Siz yeter ki kendinize uygun bir suç bulun, gerisi bize kalmış.

Saçlarınız mı döküldü, kelleştiniz mi? Çözüm size, gelin sizlere Turkish Hair Lines kalitesiyle güzel bir kampanya sunalım. Kelliğinize çare, kel başınıza merhem olalım. Ülkemizden at yelesi gibi saçlarınızla ayrılırken, bir sonraki yolsuzluğunuz da bizden promosyon.

Patron musunuz? Oligark mısınız? İşte tam sizlik bir ülke. Gelin burada sizlerle birlikte, el ele verip işçi haklarını tek tek yok edelim. Tek imzayla tüm grevleri yasaklayabilen, tüm gösteri ve yürüyüşleri iptal edebilen, demir yumruklu irademiz sayesinde “Çalıştırdığım işçi başıma iş açar mı?” derdi olmadan paranıza para katın. Siz zenginleşirken onlar fakirleşsin.

Çok mu para kazanıyorsunuz? Neden daha çok kazanmayasınız? Aç gözlülüğün ve paraya tapmanın dünya üzerindeki cennetlerinden biri olan ülkemizde, tek imzayla vergi borçlarınızın tamamını silelim. Maksat siz kazanın, siz kazandıkça bizi de görürsünüz zaten. Görmezseniz de bir sizi görürüz, buluruz, o ayrı. Siz muhteşem vergi ayrıcalıklarından ve teşviklerden yararlanırken, biz sizin yerinize halkımıza nefes alma vergisi bile getirebiliriz. Zaten yaşayanı bir şekilde hayatta kalıyor, öbür türlü de sokakta yürürken bile elektrik akımına kapılıp gidiyor. Maksat işiniz görülsün.

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Büyük ihale tutkunlarına özel kampanyalarımızı mutlaka deneyin. Geçiş garantisi ve yolcu garantisi gibi önceden aramızda belirleyeceğimiz anlamsız sayılarla, siz yolunuzu yapın, biz de size yol yapalım. Ülkenin kasasından sizlere düzenli olarak, kullanılmayan tesisleriniz için ödeme yapalım. Ayrıca ödemelerimizin garantisi de yurt dışı mahkemelerdir. Ödemelerinizi düzenli olarak döviz üzerinden alacağınızı da unutmayın.

Haydi şimdi siz de Türkiye’ye gelin. Böyle bir ülkede yaşanmaz da ne yapılır?