Mutlak butlan, muhalefetin tasfiyesi, Abraham anlaşması

İçeride (Türkiye) ve dışarıda (Ortadoğu) büyük bir dizayn var. Hazar’dan Kızıldeniz’e bölgenin bir bütün olarak Amerikan emperyalizmi ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bu konuda bir hayli yol alındığı da yadsınamaz. Ancak dönüşüm bitmiş değil, hummalı çalışmalar devam ediyor.

Emperyalist dönüşümün pek çok ayağı var. Sadece rejimler-düzenler inşa edilmiyor, bu sürece ayak bağı olacağı düşünülen toplumsal muhalefet güçlerinin tasfiyesi de hedefleniyor.

Ortadoğu’nun büyük dönüşüm planı kapsamında (BOP) Amerikan emperyalizmi siyasal İslamcıların işbirliğiyle kendi çıkarlarının önündeki Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki rejimleri ve ulusalcı, laik, seküler, ilerici, milliyetçi, Baasçı güçleri, aktörleri tasfiye etti.

Türkiye, Irak, Lübnan, Suriye, İran vb… Muhalefet “uyumlu” hale getirilmeden dayatılan yeni düzenin işlemesi, ayakta kalması mümkün değil. Pek çok yerde “ince işler”e girişildi, halen de bu çalışmalar sürüyor.

Mutlak butlan “büyük dönüşüm”den bağımsız değil

İçeride tek adam rejiminin işbirlikçileri ve yargı eliyle kalkıştığı “kontrollü muhalefet” planı bölgedeki bütünlüklü dönüşümle doğrudan bağlantılı.

Sürecin Barrack’ların, Witkoff’ların, Powell’ların istediği istikamette ilerlemesi için “çimlerin biçilmesi” gerekiyor, ya da ayrıksı otların temizlenmesi.

“Arınma” adı altında muhalefet güçleri “ayıklanıyor”, aktörler tasfiye edilirken süreç Graham E. Fuller’in Türkiye için ortaya attığı “ılımlı İslam” modelini kurumsallaştırmaya yönelik girişim çerçevesinde şekillendirilmek isteniyor.

Fuller’in önerdiği “bu köklü dönüşüme karşı çıkan” tek güç toplumsal muhalefet. Ordu, yargı, silahlı kuvvetler, bürokrasi her şey iktidara adapte edildi.

MUHALEFETİN TASFİYESİNİN ŞİFRELERİ

CHP’ye yönelik “mutlak butlan” darbesi Türkiye’nin 1990’lı yıllardan itibaren tabi tutulduğu siyasal İslamcı dönüşüm sürecinin bir sonucu. Kimileri CIA istasyon şefleri de olan Stephan Kinzer’ler, Henry Barker’lar, Paul Henze’ler, Richard Perle’lerin Türkiye’ye biçtiği ılım İslamcı gömleğin ülkeye giydirilmesi için CHP’nin devreden çıkarılması gerek.

Tüm eksiklikleri, yanlışları, hatalarına rağmen CHP, ABD destekli siyasal İslamcı dönüşümün önündeki en önemli güçlerden bir tanesi. Pek çok konuda ABD, NATO, emperyalizm ile bir derdi olmasa da en azından ülkenin siyasal İslamcı bir rotaya sokulmasına karşı.

Ve haliyle ülke dönüştürülürken ana muhalefetin bunun dışında bırakılması düşünülemezdi. Yeni rejimin kodlarına göre bir muhalefetin inşası bir zorunluluk. Ana muhalefet partisini hedefe koyan da bu “gereklilik”ti.

İBRAHİM ANLAŞMALARI VE MEŞRUİYET

Trump’ın birkaç gün önceki İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) çıkışı manzarayı bütünlüyor. ABD Başkanı İran savaşının sona erdirilmesi için Türkiye, S. Arabistan, Pakistan, Katar, Mısır ve Ürdün’ün içinde yer aldığı ülkelerin ‘İbrahim Anlaşmaları’na katılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Emperyalist merkezler geçmişten bugüne Ortadoğu’da diledikleri gibi at koştururken suç ortakları siyasal İslamcılardı. Bugün de bu işbirliği devam ediyor.

Amerikan emperyalizmi bölge ülkelerini kendi emperyalist planlarına eklemlemenin peşinde koşarken “dikensiz gül bahçesi” için hiçbir gücün, aktörün, dinamiğin bu süreci baltalamaması gerek.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın “Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar bir iş birliği göreceksiniz” sözlerinde vücut bulan bölgesel dönüşüm Türkiye’yi de içeriyor.

Bu kapsamında sadece rejimlerin satın alınması, ikna edilmesi yetmez. Muhalefet unsurlarının da zor veya rızayla hizaya sokulması gerekiyor.

CIA eski Türkiye şefi Paul Henze, 2006’da Beyaz Saray’a sunduğu “Türkiye Raporu”nda şunları kaydeder: "Türkiye’nin mevcut haliyle Amerikan politikalarına destek vereceğinden emin olamayız. Ülkenin kurucuları kontrol mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde, parlamento önümüze çıkar; parlamentoyu ikna ettiğimizde, ordu önümüze çıkar; orduyu ikna ettiğimizde, yargı önümüze çıkar. Amerika’nın Türkiye’de federal bir devlet kurması çıkarınaysa, yargıyı, orduyu, parlamentoyu ve hükümeti tek bir otorite altında toplayan bir başkanlık sistemi, mutlaka ve öncelikli olarak benimsenmelidir. Bir kişiyi ikna etmek, kendi kendini denetleyen ve dengeleyen bir yapıyı ikna etmekten daha kolay olacaktır. Eğer o kişi Amerikan çıkarlarına hizmet etmekten çekiniyorsa, tek bir kişi etrafında inşa edilmiş bir yapıyı sökmek Amerika için sorun olmayacaktır.”

Henze’nin de önerdiği şekliyle bugünkü “başkanlık rejimi”nin tohumları o günden itibaren ekilmeye başlandı. Bunun için de büyük bir yol temizliğinin startı verildi. Henze’nin olmasını arzuladığı tek bir kişi etrafında inşa edilmiş bir yapı (rejim) istediklerini vermeye başladı.

HAYIRSEVER MONARŞİ, UYSAL MUHALEFET

Bu hizalanma için iktidarla yol atmak yetmez, muhalefetin de ikna edilmesi şart. Siyasal İslamcılar eliyle Cumhuriyet’in tasfiyesi adım adım sağlanırken mutlak butlan kararı sadece bir parti meselesi değil. Bu karar Amerikan menşeli “güçlü rejim”, “hayırsever monarşi” planının ve bu senaryo doğrultusunda Erdoğan’ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır.

AKP iktidarı haydut ABD’nin ipine sarılarak ülkeyi NATO cephaneliğine dönüştürürken, yeni savaş üsleri inşa ederken toplumsal muhalefete tarihi bir sorumluluk düşüyor. İçerideki ve dışarıdaki dizayna karşı hep birlikte mücadele etmekten başka bir çıkar yol yok.