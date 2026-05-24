Mutlak butlana karşı ortak direniş

Politika Kolektifi

Türkiye’de siyaset uzun süredir yargı kararları, operasyonlar ve baskı politikalarıyla biçimlendirilmeye çalışılıyor. Son olarak CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararı da bu tablo içerisinde yalnızca hukuki bir başlık ya da parti içi bir kriz olarak değerlendirilemez.

Bugün yaşananlar, Saray rejiminin Türkiye siyasetini yeniden dizayn etme arayışının güncel ve kritik bir halkasını oluşturuyor.

Saray rejiminin, halkın iradesini ortadan kaldıracak, mümkünse muhalefetsiz, seçimlerin göstermelik hale geldiği yeni bir düzen arayışı gösteriyor ki yaşananlar, bir partinin genel başkanlık yarışının çok ötesine geçerken bugünün temel meselesi, Türkiye’nin nasıl bir yol ayrımında olduğuyla doğrudan bağlantılı.

Yıllardır adım adım inşa edilen tek adam rejimi, yargının siyasallaştırılması, medyanın büyük ölçüde iktidarın propaganda aygıtına dönüştürülmesi ve sermaye ilişkileri üzerinden kurulan düzen sayesinde ayakta tutuldu. Halkın yoksullaştırıldığı, demokratik hakların budandığı, muhalefetin ise yargı sopasıyla hizaya çekilmeye çalışıldığı bu süreçte iktidar, şimdi bir kez daha iç siyaseti kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmek istiyor.

Toplumdaki değişim isteğinin büyüdüğü, ekonomik krizin siyasal sonuçlarının ağırlaştığı bir dönemde Saray’ın temel hedeflerinden biri, muhalefeti parçalı, kontrollü ve etkisiz hale getirmek.

Bu nedenle yalnızca açık baskı mekanizmaları değil, muhalefet içinde gedik açabilecek aktörler de devreye sokulmaya başlandı. İktidara yakın medya organlarında belirli isimlerin “makul”, “uzlaştırıcı” ya da “sorumluluk taşıyan siyasetçi” olarak öne çıkarılması da bu anlamda tesadüf değil.

Çünkü toplumsal desteğini kaybetmeye devam eden Saray rejimi tarafından da görülüyor ki yalnızca zor aygıtlarıyla toplumsal meşruiyet üretmek mümkün değil. Bu nedenle baskı politikalarının siyasal alanda normalleştirilmesi, muhalefet içerisinde “kabul edilebilir” aktörler yaratılması ve toplumsal itirazın kontrol altına alınması hedefleniyor.

Türkiye’nin önünde duran gerçek yol ayrımı da artık çok daha tarihsel bir yerde duruyor. Bir tarafta baskının, yoksulluğun ve gericiliğin kurumsallaştığı karanlık bir rejim diğer tarafta ise halkın örgütlü mücadelesiyle kurulacak eşit, laik, özgür ve demokratik bir ülke ihtimalinin olduğu bir durak noktasındayız.

Tam da bu noktada ülke tarihsel bir eşikte. Mesele artık hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağı ya da isimler üzerinden şekillenen liderlikler değil. Gelinen yol ayrımı, bu ülkenin karanlık tek adam rejimine mi teslim olacağı yoksa halkın örgütlü mücadelesiyle eşit, laik, özgür ve demokratik bir geleceğin mi kurulacağıdır.

***

AKAN SU KENDİNE MUHAKKAK BİR YOL BULUR

Şule Özsoy Boyunsuz - Anayasa Hukuku Profesörü CHP PM Üyesi:

Genel stratejisi yargıyı, kamu gücünü, kolluk kuvvetlerini harekete geçirmek üzerine kurulu olan, rejim bugün muhalefeti yok etmek, rekabetsiz bir ortamda seçimlere girmek için bir hamle yaptı.

İsteniyor ki aslında bugün rejime karşı itirazlarını açığa çıkartan, direnen herhangi bir kesim boşuna mücadele etmesin, herkes pes etsin ve toplumda da değişim inancı kalmasın.

Ama bu masa başında çizilen planlar hayata doğrudan geçecek şeyler değil. Sokaklarda mücadele eden bedel ödemeyi göze alan milyonlar bugün de demokrasiye, ülkenin geleceğine sahip çıkma iradesini ortaya koyuyorlar.

Öte yandan rejimin çelişkileri oldukça derin. Bir yönetim krizi içerisindeler. Yarattıkları yaygın bir ekonomik kriz içerisinde halk sefalete ve yoksulluğa mahkûm olmuş vaziyette. Adalet tasfiye edilmiş durumda. Kamu kaynakları bir avuç azınlık için harcanmaya devam ediliyor. Her türlü suçu hesap verme gereksinimi olmadan işler hale geldiler.

Dolayısıyla bu tablonun kendisi halkın geniş kesimlerinin susup bir köşede oturacağı, mücadele etmeyi bırakacağı bir hayali yırtıp atacak gücün de kendisi aynı zamanda.

Ve bugün CHP’yi dizayn etme girişimleri ülkenin geleceği meselesinin de kendisi oldu.

O yüzden topyekûn siyasi bir direniş hattına çekileceğimiz bir döneme giriyoruz.

Bir hukukçu olarak artık hukuksal açıdan bir şeyi yorumlama değerlendirme şansımız neredeyse kalmadı. Ve bugün Anayasa’yı bile kağıt üzerinde işleyen hale getirdilerse direnen milyonların mücadelesi en meşru durumdur. Madem Anayasa’yı dinlemiyorlar, yok sayıyorlar o zaman Cumhurbaşkanı da geçersiz, Adalet Bakanı’nın da bir hükmü yok.

Bizlerin örgütlenme, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakları kaldırılıyorsa kendilerinin geçerliliğinin olmadığını bilsinler.

Geldikleri noktada bir diğer çelişki öyle bir sistem yarattılar ki yıllarca karşı geliyoruz dedikleri bürokratik vesayeti kendileri yarattılar. Bugün iktidarda kalmak onlar için zorunluluk haline geldi.

Cumhurbaşkanlığı değişikliğinde yukarıdan aşağıya tüm kadroları, atanmışları aynı gece işsiz kalabilir daha ötesi sabahına hepsi yargının huzuruna çıkabilir. Dolayısıyla bugün ana amaçları da tüm bu etkisizleştirme hamlelerinin yanı sıra toplumda ‘zaten değişmeyecek’ duygusunu hâkim kılmak.

Şimdi bize düşen görev de bu hep birlikte bu duyguyu yırtıp atmak aslında.

Elitler arası kurulan oyunu ancak halkın birlikteliğinin bozabileceğini göstermek ve birleşik mücadele hattını daha fazla geliştirmemiz gerekli. Demokrasi isteyenler ve istemeyenler arasında bir mücadele bu. Unutulmasın ki akan bir suyun yolunu keserseniz, o su kendine mutlaka başka yerden akacak bir yol bulur. Siz açığa çıkmakta olan bir enerjiyi daha fazla bastırırsanız o enerji açığa çıktığı anda daha büyük bir deprem ortaya çıkarır. Biz şimdi tam da bu evredeyiz.

***

YAYGIN BİR BİRLİKTELİK GEREKLİ

Berk Esen - Siyaset Bilimci:

CHP hakkında çıkarılan mutlak butlan kararının ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan biri, YSK’de onaylanan bir kongrenin artık siyasi müdahalelerle bir sabah iptal edilebileceğinin görülmesi oldu. Yani bu andan itibaren iktidar blokunun kendisine tehdit olarak gördüğü tüm partilerin kongreleri yargı müdahalelerine açık hale gelmiş durumda. Bu anlamıyla bu karar, YSK'yı devre dışı bırakmanın yanında muhalefet partilerinin içişlerine müdahale olarak da görülebilir. Neticede bu karar, bir sabah ansızın öğrendiğimiz bir gelişme olmadı. Bir süredir konuşulan, tartışılan ve beklenen bir durumla karşı karşıyayız.

Öte yandan bu yaşanan gelişmeler iktidarın kendi içinde barındırdığı krizi de sona erdirmiyor. Geçtiğimiz seçim sonuçlarında da bugünün anketlerinde de görünen o ki, iktidarın artık ciddi bir taban sorunu mevcut. Halk desteğini yitirmeyi sürdüren iktidar blokunun bugün de en büyük sorunu takip ettiği politikaların seçmenlerde giderek daha az oranda destek bulmasıdır. Bu nedenle seçim kazanmak için muhalefet partilerinin kendi aralarında bölünmesinden ve zayıflamasından medet umar durumuna geldi. Özellikle, muhalefetin yönetim algısında ve liderlik tartışmalarında kendisi için bir çıkış yolu görüyor.

İktidarın taban sorununa karşın, muhalefetin de bir tavan sorunu var. Öte yandan, muhalefet partileri tabanlarını genişletmekle birlikte kendi aralarında organize olmakta ve güçlü bir liderlik ortaya koymakta zorlanıyorlar. Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'nin tepesinde yaşanan kargaşa, bu sorunu daha da büyütebilir.

Artık bugünün meselesi artık tüm toplumsal muhalefet güçlerinin ve siyasi partilerin demokratikleşme hedefiyle yaygın bir birliktelik kurup kuramayacağında yatıyor.

Ortak paydada buluşabilmek ve demokratik tepkiyi bu zeminlerde örgütlemek, önümüzdeki süreci belirleyecek temel güçlerden biri olacak.

***

ŞİMDİ ASIL AKTÖR TOPLUMSAL MUHALEFETİN KENDİSİ

Prof. Dr. Aslıhan Aykaç - Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler:

İstinaf mahkemesi tarafından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair verilen mutlak butlan kararını bundan önce gelen Ekrem İmamoğlu ve İBB dava süreçlerinden bağımsız okumak mümkün değil. Ayrıca mutlak butlan kararını yalnızca politik bir aşama olarak da görmek doğru olmaz. İktidar, parti siyasetini zayıflatma, muhalif adayları itibarsızlaştırma, sivil hakları ve ifade özgürlüğünü baskılamak adına her türlü yasal mekanizmayı ve gayrimeşru aracı kullanıyor. Merdan Yanardağ, İsmail Arı, Alican Uludağ gibi gazetecilerin tutuklanması, sosyal medyaya yönelik sansür ve fişleme girişimleri, valiliklerin hemen her konuda toplantı yasağı ilan etmesi de otoriterleşmenin farklı boyutları. Mutlak butlan kararının açıklanması da çoğu zaman mahkeme kararlarının veya Cumhurbaşkanlığı kararlarının, genelgelerinin toplumsal tepki yaratmayacak ve piyasayı etkilemeyecek biçimde Cuma akşamları piyasalardan kapandıktan sonra açıklanması gibi dokuz günlük bayram tatiline denk geldi. Sonuç olarak iktidar cephesinde yeni bir şey yok, bundan sonra asıl önemli olan muhalefetin nasıl çözüm üreteceği.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra Özgür Özel “B planınız var mı?” sorusuna “Z’ye kadar planımız var.” demişti; ancak bu süreçte mücadele “Millet İradesine Sahip Çıkıyor.” mitingleriyle sınırlı kaldı. Muhalefetin kendi seçmenine değil, toplumun tamamına mesajını iletebilmesi gerek. Bundan sonra seçime kadar geçecek zamanda iktidar baskısının azalmayacağı öngörülerek muhalefetin daha farklı stratejileri hayata geçirmesi, daha geniş kitleleri mobilize etmesi, medya görünürlüğünü artırması ve bunun için siyasi örgütler kadar sivil toplumla da işbirliği yaparak toplumsal muhalefeti canlandırması gerekir. CHP’nin örgüt içi çatışmaları dikkate alındığında bunu yapmak ne kadar mümkün bu ayrı bir tartışma konusu, ama otoriterleşmenin böylesine derinleştiği koşullarda asıl aktörün ana muhalefet değil, toplumsal muhalefet olduğunu kavramak gerek. Muhalefetin tabana nüfuz etmesi, ekonomik, sosyal, bireysel ve kitlesel stratejileri eşzamanlı hayata geçirmesi ve belki de belli oranda radikalleşmesi gerekecek.

Muhalefetin bundan sonra yöneleceği stratejiler neler olabilir?

İlk seçeneklerden biri “Altılı Masa” örneğinde olduğu gibi seçim öncesi koalisyon ve parti ortaklıkları yapmak. Bu seçenek denenmiş ve başarısız olmuş olsa da -ki 2023 hezimetini tamamen Altılı Masa denklemine atfetmek de haklı olmaz- CHP siyasi örgütler ve sivil toplumla işbirliğine açık olmalı, ama bunu bir önceki örnekte olduğu gibi taviz vererek değil, ortaklık biçiminde inşa etmeli. Yeni ortaklıklarda bakanlık pazarlıkları, milletvekili adayları, aday sıralamaları değil, ortak politikalar, ortak mücadele ve ortak bir hedef vizyonu ortaya konmalı. Burada sendikalar, kadın örgütleri, öğrenci hareketleri, siyasi partiler önem taşıyor. İkinci bir unsur seçimlere katılımı ve seçim süreçlerinde gözlem ve denetimi güçlü tutmak, fakat bu sadece seçim sürecinde anlamlı olabilir, oysa şu anda muhalefetin genişlemesi ve derinleşmesini sağlayacak stratejilere öncelik verilmeli. Üçüncü bir unsur, CHP’nin bir iktidar alternatifi olarak inanılırlığını, hizmet kapasitesini somut olarak ortaya koyması gerek. Sosyal politika, sosyal içerme ve katılımcılık vurgusu, daha geniş kitlelere ses verme, dışlananları bir özne olarak siyasete dahil etme çabası önem taşıyor. Buraya kadar sunulan seçenekler CHP’nin ılımlı muhalefet anlayışına daha uygun stratejiler. Daha radikal bir strateji ekonomik boykotlar ve grevler yoluyla ekonomik gidişatı aksatmak, böylece sınıf temelli eşitsizlikler yoluyla toplumsal muhalefeti tetiklemek olabilir. Mevcut ekonomik eşitsizlik, yoksulluk ve sefalet koşullarında bu ne kadar etkin olabilir tartışılır, ancak ekonominin kırılgan durumunu görünür kılmak bugüne kadar kömür, makarna ve kafalarına atılan çayla oyları devşirilen kitlelerde farkındalık yaratabilir.

Sonuç olarak, bu kadar otoriter ve fırsatçı bir iktidar karşısında muhalefetten ne anladığımız üzerinde artık daha fazla düşünmeliyiz. Muhalefet parlamentodaki ana muhalefet partisinden çok daha fazlasını içeriyor. Muhalefet yalnızca tarihsel birikimi nedeniyle kemik oyuna bel bağlayan CHP’den de ibaret değil. Sivil haklar ne kadar kısıtlı olsa da vatandaşların oy vermekten daha fazlasını yapması, daha yaratıcı stratejileri hayata geçirmesi, sesini duyurması gerek. Siyasi arenada partilerin gördüğü işlevi kamusal alanda sivil toplum örgütleri görür, toplumsal muhalefetin çekirdeği budur.

***

TARİH KENDİSİNİ YENİLMEZ SANANLARLA DOLU

İbrahim Varlı:

Bundan yaklaşık kırk gün önce, 12 Nisan’da, 16 yıllık iktidarını kaybeden Viktor Orban da kendisini “yenilmez” sanıyordu. Kudretinden sual olunmaz bir şekilde, Macaristan’ı otoriter bir yola sürüklerken kendi geleceğini ülkenin geleceğine bağlamıştı.

2010'da koltuğa oturan ve kesintisiz olarak dört seçim kazanan Orban, Eylül 2022 tarihli AP raporunda da vurgulandığı üzere; Macaristan'ı "seçimli otokrasi" ile yönetilen "melez bir rejim" olarak tanımlanan bir yapıya dönüştürdü. AP raporundan aktaracak olursak, kendi icadı olan bu sistemi de "illiberal demokrasi" olarak adlandırdı.

Orban her sağcı, otoriter liderin gönlünden geçenleri sırasıyla hayata geçirdi. Dini sosla da bezediği rejimini güvence altına almak amacıyla, devleti, kurumları, yargıyı, bürokrasiyi, yasaları ve medyayı kendince şekillendirdi.

16 YILDA 100 YILLIK TAHRİBAT

Yasaları-anayasayı değiştirdi: Orban yasalar ve anayasada yaptığı kapsamlı değişikliklerle Macaristan'ı otokrasiye dönüştürdü. Partisi Macar Yurttaş Birliği-Fidesz’in parlamento çoğunluğuna yaslanarak dilediği yasaları çıkardı. Üçte iki çoğunluğu kullanarak anayasayı defalarca değiştirdi.

Kararnamelerle ülkeyi yönetti: Yasaları, anayasayı, hukuku takmayan Orban parlamentoyu devre dışı bırakarak sık sık çıkardığı özel kararnamelerle ülkeyi yönetti. Ülkede son dört yıldır yürürlükte olan “savaş dönemi olağanüstü hali” Orban’ın gidişyle kaldırıldı.

Seçim sistemiyle oynadı: Muhalefetin kazanmasının önüne geçmek için seçim sistemi ile oynadı, kendi lehine olacak şekilde “özel” düzenlemelere gitti.

Muhalefeti bölme stratejisi uyguladı: Bir diğer önemli stratejisi de muhalefeti dizayn etmekti. Güçlü rakiplerini egale etmek için isimleri satın aldı, tehdit etti, partileri ayrıştırdı.

Kutuplaştırdı, ayrıştırdı: Her otoriter liderin olmazsa olmaz stratejisi olan “kutuplaştırma” siyasetine başvurdu. Toplumu “biz” ve “onlar” olarak ayırdı, kendisinden olmayanı “düşman” ilan etti.

Düşmanlar icat etti: "Egemenliğin Korunması" olarak pazarlanan 2024 yılında yürürlüğe giren tartışmalı yasa ile muhaliflerin “etki ajanlığı” adı altında baskılanmasının yolu açıldı. Partilerin dış finansmanını kesme bahanesiyle kontrol altına alma hamlesi gerçekleştirildi. Muhalefet partilerini “dış güçlerin maşası olmak” ile suçladı.

Kumpaslar kurdu, videolar servis etti: Rakipleri hakkında istihbaratın da desteğiyle özel videolar yayınlattı, “bel altı” vurdu. Son seçimi kazanan Peter Magyar hakkında seçimden birkaç hafta önce cinsel içerikli görüntüler yayınladı.

Medyayı tekeline aldı, havuz medyası oluşturdu: Muhalif medyayı kelimenin tam anlamıyla yok etti. tüm yayın organlarını kendisine direkt veya dolaylı şekilde bağladı. Yabancı yayın organlarını Sorosçulukla suçlayarak ülkeden kovdu.

Akademiyi hedef aldı, üniversiteleri kapattı: Ülkedeki akademik, entelektüel camiayı hedef alarak sindirdi. George Soros ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Orta Avrupa Üniversitesi’ni kapattı, ülkeden kovdu.

Baskı, tehdit ve cezalarla sindirmeye kalkıştı: Sadece örgütlü muhalefeti değil ses çıkan her bir bireyi genç-yaşlı, çoluk-çocuk demeden cezalandırdı, hedef aldı.

Özgürlükler yok edildi: İnsan hakları örgütleri ve Avrupa Parlamentosu raporlarına da yansıdığı kadarıyla akademik özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğünü yok etti, azınlıkları sığınmacıları hedef aldı, LGBTIQ haklarını ortadan kaldırdı. Öyle ki AB Komisyonu Macaristan'a basın özgürlüğü ihlali ve cinsel ayrımcılık gerekçesiyle Adalet Divanı’nda dava açtı.

Dinci bezirganlık: Kendisini Hristiyan değerlerin son savunucularından biri olarak göstererek özellikle LGBTİ+ hakları karşıtlığında çıtayı yükseltti. LGBTİ+ haklarını bir yıkıcı ideoloji şeklinde tanımlayarak muhalefeti Macaristan’ın aile yapısını bozmaya çalışmak ile suçladı.

Ekonomik kaynakları çevresine akıttı: On altı yıl boyunca kamunun, devletin tüm kaynaklarını yandaşlarına, kendi eşrafına akıttı. İhaleler arkadaşları, aile bireyleri ve yakın çevresine akıtıldı.

Demir yumrukla yönetti: Tek karar alıcı olarak yasaları, anayasayı, kurulu mevcut düzeni takmadı. Dileği şekilde kararları yasal bir kılıf dahi uydurmadan hayata geçirdi.

Sırtını ABD’ye, Trump’a dayadı: Tüm bunları yaparken de sırtını küresel egemen güçlere, Amerikan emperyalizmine dayadı. Trump ve şürekası seçim için resmen seferber oldu, açık şekilde Orban'ı destekledi. Başkan Yardımcısı JD Vance seçim haftası Budapeşte'ye gitti. Trump da Macar halkına seslenerek "gerçek dostu" için oy kullanmaya çağırdı. Bir taraftan da “dostu” Putin ile iyi ilişkiler sürdürdü, desteğini aldı.

TÜM BUNLARA RAĞMEN YENİLDİ

Tüm bu çabalara rağmen eski “yol arkadaşı” Fidesz üyesi olan Péter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi-TISZA tarafından alt edildi. Nisan ayındaki tarihi seçimlerde oyların %50'sinden fazlasını alan Magyar’ın zaferiyle Orbán dönemi sona erdi.

Orban’ın Macaristan’da inşa ettiği rejim fena halde Türkiye’yi anımsatıyor. Anımsatmaktan da öte tıpkı basım gibi.

MACARLAR, LATİNLER NASIL BAŞARDI?

Macaristan sağın içinden çıkan bir sağ figürle Orban’dan kurtulurken “birleşik mücadele”ye dayanan “geniş cephe”lerin kurulduğu Güney (Latin) Amerika modelleri oldukça ilhan verici. Kolombiya’dan Peru’ya, Uruguay’dan Honduras’a, Arjantin’den Guatemala’ya sol, sosyalist, ilerici “geniş cephe” ittifakları ile bu başarıldı, on yıllarca süren sağ rejimlere son verildi.

20 Haziran 2022 tarihinde Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanarak iş başına gelen eski bir Marksist gerilla hareketinin liderlerinden olan Gustavo Petro solun ortak adayıydı. Kolombiya solu tüm bileşenleriyle Petro’nun arkasında saf tutarak yetmiş yıl sonra ilk kez ülkede dümenin sola geçmesini sağladı.

Peru’da 11 Haziran 2021’de devlet başkanlığı seçimini solcu Özgür Peru Partisi’nin adayı Pedro Castillo solun, yerlilerin, sendikaların, ezilen kesimlerin desteğiyle iktidara geldi.

Şili’de genç yaşına rağmen Aralık 2021’de seçimi kazanan Gabriel Boric tüm solun ortak adayıydı. Uruguay’da unutulmaz başkanı Jose Mujica da “Geniş Cephe” ittifakı ile iş başına gelmiş, “eski gerilla” 2010-2015 yılları arasında ülkeyi yönetti.

On yıllardır ABD’nin Orta Amerika’daki kalesi olan sağın tahakkümündeki Guatemala’da 2023’te sol görüşlü Bernardo Arevalo seçimi kazandı.

ORBAN VAKASI EMSALSİZ TECRÜBELER İÇERİYOR

Orta Avrupa’da emsalsiz bir rejim inşa eden Orban’ın yaptıkları ve sonu benzer vakalarla boğuşan ülkeler için emsalsiz tecrübeler içeriyor. Tüm otokratlar birbirine benzer, mücadele biçimleri de.

Kök salan, devleti hücrelerine kadar ele geçiren rejimleri-yönetimleri alt etmek zor ama imkânsız değil. Macaristan daha yeni bunu başardı.

Ancak bizim için Güney Amerika'daki "birleşik cephe", “geniş cephe” deneyimleri önemli referanslar sunuyor. Yan yana gelmekten, birleşe birleşe kazanmaktan başka çıkar yolu yok.

Hem tarihsel hem de güncel mücadele bağlamında “birleşik mücadele” hattını örülmesi, “geniş cephe” ittifaklarının oluşturulması elzem.

Ve elbet, sabırla, inatla, kararlılıkla mücadele etmekten vazgeçilmemelidir. Yakın siyasi tarih de göstermiştir ki dünya otoriter-sağcı, tek adam yönetimlerinden-liderlerinden er veya geç kurtulmuştur! Kimi yerlerde daha az kimi yerlerde daha sancılı olsa da. Her rejimin bir raf ömrü var, siyasi tarih mezarlığı kendisini vazgeçilmez sanan liderlerle-rejimlerle dolu.