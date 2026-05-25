Mutlak butlanın asıl faturası!

Türkiye’nin yakın siyasal ve toplumsal tarihinin en derin hukuksuzluklarından ve keyfi operasyonlarından birini yaşıyoruz. Ana muhalefet partisi CHP’nin kurultayına dönük keyfi ve hukuksuz “mutlak butlan” kararı, bir parti içi mesele, bir yargı sorunu veya bir dernekler veya siyasi partiler hukuku tartışması değil. Oysa bu operasyon, yasal-teknik bir kılıfa büründürülmüş olsa da özünde siyasal ve iktisadi sonuçları olan, kapsamlı bir sivil darbedir. “Mutlak butlan” operasyonu derin bir siyasi ve iktisadi operasyonun son hamlelerinden biri, bir rejim operasyonudur. Bu nedenle meseleyi, işbirlikçileri, piyonları ya da onların kişisel ihtirasları düzeyinde ele almak onun gerçek mahiyetini gözden kaçırmamıza yol açar.

Bu yazıda üç temel iddiayı savunacağım. Birincisi, mutlak butlan operasyonu bir hukuksuz ve bir ihanetin ötesinde, müesses nizamı sürdürmeye dönük derin bir siyasi rejim projesidir. İkincisi, bu operasyon başarılı olursa yalnızca bir parti değil, halkın demokratik yollarla hak arama ve ekonomik gidişatı değiştirme umudu da tıkanacaktır. Mutlak butlanın asıl faturası bu olacaktır. Üçüncüsü, bu süreçte asıl mesele toplumsal muhalefetin dayanışması, ortak duruşu ve direngenliğidir.

KİŞİSEL PATALOJİNİN ÖTESİNDE: OPERASYONUN MAHİYETİ

Operasyona sebep olanlara ve alet olanlara dönük öfke anlaşılır bir şeydir. Partili olsun olmasın milyonlarca yurttaşı yakın tarihlerde “hak-hukuk-adalet” diyerek harekete geçirmiş bir siyasi figürün sefaleti insani bir öfke yaratır ve ihanet olarak görülür. Ve ihanet öfke yaratır!

Ancak mesele, bu ihanet operasyonuna katılanların kişisel sefaleti ve trajedisinden ibaret değildir. Onlar birkaç yıl sonra, vazifelerini tamamladığında bir kenara atılacak, siyasetten silinecek ve meşum operasyonları ile anılacaklar. İhtirasın, kibrin ve güce tapınmanın ihaneti nasıl beslediği tıbbın, siyaset biliminin, edebiyatın ve sinemanın ibretlik konuları olmaya devam edecek. Defalarca seçim kaybetmiş, başarısızlığı tescillenmiş bir şahsın ve onu destekleyenlerin trajedisini çözümlemeyi bu alanların uzmanlarına bırakmak gerekir.

Yine de kişisel ihanet ve döneklik öykülerinin üzerinde durulması gereken bir yönü vardır: Halka rağmen ayakta kalmaya çalışan iktidarların her defasında istihdam edecek “aparat” bulabilmesi aslında bu rejimlerin asıl gücüdür. Muktedir mimariye bakıldığında aslında bir dönekler resmi geçidi görülecektir. Gücünü toplumsal meşruiyetten ve halk iradesinden değil, her daim devşirebildiği işbirlikçilerden alabilme kapasitesi, belki de üzerinde çok düşünülmesi gereken konudur. Edebiyat ve sanat bu meseleyi sık sık işlemiştir. Nâzım Hikmet yaklaşık yüz yıl önce partisindeki ihaneti meşhur “Provokatör” şiiriyle anlatmıştı. Siyasal ihanetin trajik figürleri Vahdettin’den Pétain’e, Marcus Brutus’tan Star Wars evreninin Darth Vader’ına kadar pek çok örnekte karşımıza çıkmaktadır. “Herkes yaşamı boyunca kendi heykelini yontar” derler. Bu işin kişisel patoloji yönüdür.

Kişisel tercihlerin ve ihanetin psikopatolojisini irdelemeyi işin ehline bırakıp asıl meseleye dönmek gerekir. Çünkü Türkiye en zor dönemlerinden birinden geçerken bu operasyonun içerden destekçilerinin hikâyesi sadece kişisel bir dram değildir. Onlar bir halkın, bir ülkenin umudunu ve geleceğini hedef alan bir komploya ortak oldular. Bu operasyon, miadını dolduran ve demokratik yollarla ayakta kalması güçleşen ve ilk seçimde değişmesi çok muhtemel bir iktidara ve düzene payanda olmaktır. Kısa vadede amaç, artık dikiş tutmayan bir siyasal düzene seçim kazandırmak gibi görünebilir. Ama çok daha büyük bir hedef vardır: Ekonomi dahil müesses nizamı sürdürmek ve kalıcılaştırmak.

Mutlak butlan operasyonu ile birlikte bunun siyasi sonuçları kadar ekonomik etkileri de gündemde. Özgür Orhangazi’nin Evrensel’deki yazısında haklı olarak vurguladığı gibi, bütün bu yapılanlar yalnızca belirli bir siyasi düzeni değil, aynı zamanda belirli bir ekonomik düzeni korumaya dönüktür. Bu nedenle meseleyi “piyasalar bu karara nasıl tepki verir?” sorusuna sıkıştırmak yanıltıcıdır. Asıl soru şudur: Böyle bir siyasi karar hangi ekonomik düzeni ayakta tutmaya yarar?

Sermayenin demokrasi ve hukuk istediği bir bayat bir masaldır. Sermaye küçüğüyle büyüğüyle, yerlisiyle yabancısıyla, emek gelirlerinin baskılandığı, sendikal örgütlenmenin zayıflatıldığı, kamu kaynaklarının parti kanallarından dağıtıldığı bir ortamdan azami faydayı elde etmeye odaklanmıştır. Sermaye çevrelerinin ve piyasaların bu müesses nizama pek itirazı yoktur. Dahası bu nizama itiraz edeceklerinin sesinin kısılmasından memnuniyet duyarlar. O yüzden bir yandan mevcut iktisadi nizam devam etsin bir yandan da bunu riske atacak seçenekler olmasın isterler. Mutlak butlan operasyonunun ayakta tutmaya çalıştığı düzen bu düzendir.

BİR UMUDU YOK ETME OPERASYONU

Bu çerçevede mutlak butlan operasyonunun siyasal, sosyal ve sınıfsal anlamı netleşir. Vatandaşın, emekçinin gözünde meşruiyetini yitirmiş bir iktidarı koruma çabasının, hileyle ve hukuksuzlukla yürütülen bir versiyonudur bu. Anayasal kurumların işlevsizleştirildiği bir ortamda, bürokrasiye teknik olarak her şeyi yaptırmak mümkündür. Müesses nizamın devamı için yürütülen organize kötülük ile, Hannah Arendt’in Eichmann örneğinde anlattığı sıradan "emir kulu" kötülüğü burada iç içe geçmiştir.

Ancak bu iki katmanın birlikte hizmet ettiği asıl meselenin görülmesi gerekir. Bu operasyon bir halkın değişim umudunu tüketme, demokrasiye ve hukuka olan inancı yıkma ve mevcut ekonomik nizamı keyfî biçimde sürdürme amacıyla yapılıyor. Konunun öznesi gibi görünenler bu operasyonun piyonlarıdır. Yapılmak istenen, son dönemde iktidar umudu hâline gelmeye başlayan bir partiyi ve ondan da öte bir muhalefet blokunu yok etme girişimi; ana muhalefet partisini yeniden “müesses nizamın ebedi muhalefet partisi” konumuna çekme girişimidir. Bu yüzden mesele, yalnızca ana muhalefet partisine yönelik bir müdahale değil halkın değişim umuduna ve demokrasiye karşı bir operasyondur. Mesele bir partinin iç işi, arınma tartışması ya da bir yargı sorunu hiç değildir. Devasa bir hukuksuzluk, yolsuzluk ve talan rejimi ortadayken ana muhalefet partisine içeriden yapılan “arınma” çağrısı saflık mı demagoji mi anlamak zor! Bu çağrıyı yapanlar makbul ve ebedi muhalefet partisi çağrısı yapıyor aslında.

İşte tam da bu noktada operasyonun vahameti ortaya çıkar. Asıl amaç, mevcut düzeni kalıcı hâle getirmek ve toplumsal değişim ihtimalini yok etmek, sandığı ve demokrasiyi tıpkı anayasa ve devlet kurumları gibi göstermelik hale getirmektir. Mutlak butlan ile hedeflenen mutlakiyettir.

Mesele sadece bir siyasi demokrasi ve siyasi parti meselesi olarak görülemez, konu vatandaşın, işçinin, çalışanın ve emeklinin kaderiyle doğrudan ilgilidir. Operasyon başarılı olursa asgari ücretin artma ihtimali, emekçilerin yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme umudu, sendikal hakların genişleme umudu, enflasyonun kalıcı biçimde düşme beklentisi ve emeklinin refahının iyileşme ihtimali zayıflayacaktır. Çünkü “butlan darbesi” başarılı olursa demokrasi rafa kalkar ve demokrasi rafa kaldırıldığında, halkın hakları da rafa kalkar. Hakkını arayan emekçiye yöneltilen baskı ile ana muhalefet partisine dönük operasyon aynı sürecin birbirinden ayrılmaz parçalarıdır. Madenciye yönelik şiddet ile hak arayan sendikacının tutuklanması ile ana muhalefetin göstermelik hale getirilmesi aynı şeydir.

Demokratik bir hukuk devletinde çalışanların ve emeğin talepleri güçlü sendikalar ve demokratik kurumlarla en önemlisi muhalif partiler tarafından güçlü biçimde gündeme gelir. Bu nedenle sermaye açısından hukuk ve demokrasi bir amaç değildir. Demokrasi hukuktan ziyade hukuki belirlilik ve istikrara önem verirler.

Operasyon müesses iktisadi nizamı korumayı hedeflediği için, ona karşı piyasalardan tepki beklemek nafile bir iştir. Hükümet bir yandan elindeki araçlarla kısa vadeli sarsıntıyı görece ucuz atlatabilmekte; öte yandan piyasa ile demokrasi ve hukuk arasında varsayıldığı kadar güçlü bir bağ bulunmadığı için, bu tür müdahalelere piyasalardan kalıcı ve ciddi bir tepki gelmemektedir. Nitekim döviz rezervlerinin bu günler için biriktirildiği ve ekonomik güce hükümetin elindeki çeşitli araçlarla piyasalara müdahale edilmesi soyut ve demokrasi özlemiyle yanıp tutuşan bir piyasa olmadığının en iyi kanıtıdır.

Öte yandan uzun süredir vurguladığım gibi iktidarın ekonomiyi düzelterek ve toplumsal refah yaratarak demokratik bir seçim kazanma ihtimali giderek azalmaktadır. Rasyonel ve liyakatli olarak boşuna umut bağlanan ekonomi yönetiminin birkaç yıl içinde enflasyonu düşürüp ardından faizleri indirip “seçim ekonomisi” ile AKP’ye seçim kazandırması ihtimali yok denecek kadar azdır. Makro ekonomik göstergeler ve enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle seçim öncesinde büyüme ve refah odaklı bir politikaya dönüş ihtimali yoktur. Zaten eğer sandıkta kazanacaklarından emin olsalardı, bu denli ağır bir hukuksuzluğa başvurmaya ihtiyaç duymazlardı. Demokratik bir seçimde kazanma ihtimali görmedikleri içindir ki demokrasiyi ve sandığı göstermelik hale getirmek istiyorlar. Bu operasyona alet ve sebep olanlar sadece kendi arkadaşlarının değil demokrasinin üzerine beton dökmüş oluyorlar.

ORGANİZE KÖTÜLÜĞE KARŞI DEMOKRASİ VE DAYANIŞMA

Bu nedenle savunma hattını, piyasaların hiçbir zaman gerçekleşmeyecek tepkisi üzerine değil, halkın hakları ve değişim umudu üzerine kurmak gerekir. Uzun vadede bu müdahalenin ekonomi üzerindeki tahripkâr etkisi, esas olarak halkın yoksullaşması biçiminde ortaya çıkacaktır.

Mutlak butlan operasyonu başarılı olursa halkın kendi yaşamını değiştirme umudu, demokratik yollarla ekonomik gidişatı dönüştürme umudu ciddi bir darbe alacaktır. Demokrasinin ve hukukun son kırıntıları da ortadan kalktığında sıra, hakkını arayan ve refah talep eden vatandaşa gelecektir. Unutmamak lazım hakkını arayan madenciye karşı kullanılan şiddet ile hak arayan sendikacının tutuklanması ile ana muhalefet partisine çekilen operasyon aynı zihniyetin ürünüdür. Bu yüzden bu süreç, bir partinin iç meselesi değil doğrudan bir demokrasi, hukuk ve adalet sorunudur.

Türkiye’nin yakın tarihinin bu kapsamlı operasyonuna karşı çare demokrasi, dayanışma ve ortak mücadeledir. Toplumsal muhalefetin farklı kesimlerini birbirinden ayıran tali tartışmalara saplanmadan, “armudun sapı, üzümün çöpü” demeden hukuka, sandığa, seçime ve halk iradesine birlikte sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü bu operasyonun hedef aldığı şey yalnızca bir parti değil, hepimizin geleceğidir; ona karşı tahkimat da ancak hep birlikte kurulabilir. Butlanın asıl hedefini ve faturasını unutmadan ortak akıl ve ortak mücadele hattı şarttır.