Mutlak toparlan çağrısı

Mutlak butlan kararı ve Perşembe gününden bu yana yaşanan yargı darbesi, aslında AKP rejiminin ülkeyi yönetemediğinin, halka sunacak bir vaadinin bile kalmadığının kanıtıdır. Kılıçdaroğlu ve avenesi bu oyunda olsa olsa basit bir piyon görevi ifa edebilir. Artık toplumda ve CHP tabanında hiçbir karşılıkları kalmamıştır. Sadece ihtiraslarının peşinde koşan kaybettiklerini bir türlü kabul edemeyen “kimliğini yitirmiş” bir güruhturlar.

Anlaşılıyor ki, iktidar zaten pek demokratik sayılamayacak “normal’’ koşullarda bile seçime girecek cesareti kendinde göremiyor. Ancak bölünmüş, parçalanmış, kendi kavgalarından başını kaldıramayan bir muhalefet tablosuyla seçime gidilirse Saray’ın egemenliğinin sürebileceğini düşünüyor. Ana muhalefetin liderini bile kendi atayarak yola devam etmekten başka çare göremiyor.

Gelgelelim mutlak butlan kararının açıklanmasından sonra başta sol partiler, sendikalar, meslek kuruluşları gelmek üzere toplumsal muhalefetin tüm unsurları bu haksız ve hukuksuz karara karşı net bir tavır aldılar. Örgütlü-örgütsüz tüm vicdanlı bireyler de tepkilerini dile getirdiler. Kendi sosyal çevremde kafası karışan, yaratılmaya çalışılan CHP içi kaos ortamından tereddüde kapılan hiç kimse çıkmadı. Aksine insanların rejime öfkesi kabardı, haksızlığa uğrayana sahip çıkma duygusu güçlendi.

Zaten toplumun büyük çoğunluğunun aklını çelemeyeceklerini, kalplerini kazanamayacaklarını kendileri de biliyorlar. Tüm istedikleri, bizlerin karamsarlığa kapılması, ülkede köklü bir değişim olacağından umudu kesmesi, siyaset ve toplumsal mücadelelerden elini eteğini çekmesi, kadere rıza göstermesidir. Ya da yola getirilmiş, düzenin sınırlarını zorlamayan, kaybetmeye alışmış bir muhalefetin kendi dümen sularına girmesi…

ASYA TİPİ DEMOKRASİ

Bir dönem Avrupa tipi demokrasiden söz edenler; giderek muhalefet liderlerinin tutuklandığı/siyasetten menedildiği, binaların basıldığı, yolsuzluk/darbecilik/azmettirme gibi suçlardan kovuşturulduğu Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi Asya ülkelerinden adeta kopya çekiyorlar. Trump’ın otoriter, ülkesinde “dediğim dedik” lider tipinden hoşlandığını, Rahip Brunson vakasındaki gibi fırça çekince yola geldiğini bildiği Erdoğan’la kimyasının uyuştuğunu biliyoruz.

O da Gazze konusunda tüm esip gürlemesine karşın, Trump’a yönelik “Dünyanın asırlardır beklediği lider” tarzı abartılı iltifatlarla ABD’ye sadakatini kanıtlamaya çalışıyor. Türkiye’yi ezeli ve ebedi lideri Trump diye tarif edilen “Barış Kurulu” gibi garip emperyalist oluşumlara sokuyor. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve bir tür Ortadoğu Bölge Valisi Tom Barrack’ın bölge ülkelerine layık gördüğü “şefkatli Monarşi” modelinden “Osmanlıcı kodlarıyla” cesaret alıyor.

Bir dönem George Soros’un Türkiye için sarf ettiği “En önemli ihraç ürününüz ordudur” sözünü doğrularcasına Avrupa’nın zayıf savunma gücüne asker katkısı yapma kozuyla baskıcı eğilimlerinin sineye çekileceğini düşünüyor.

Nitekim mutlak butlan kararı Avrupa kurumlarınca kınansa da büyük bir gürültü koparmadı. AB çevrelerinde aşırı sağın yükselişiyle zaten erozyona uğrayan demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi duyarlılıkları reel politikaya kurban etme eğilimi ağır bastı.

EKONOMİDE MANEVRA ALANI KALMADI

Son gelişmelerden sonra, seçimlere göreceli rahatlamış, sade yurttaşın aklını çelme potansiyeli bulunan bir ekonomi görünümüyle gidebilme olasılığı kalmadı. O nedenle ana gündemin muhalefete yönelik yargı operasyonları olduğu, sade yurttaşın “Geçim koşullarım kötüleşse de en azından hapiste değilim” diyerek avunmasının planlandığı bir sürecin ülkeyi bekleme olasılığı çok yüksek.

2023 seçimlerine gidilen süreçte zaten finansal piyasalarda bir yabancı varlığı kalmamıştı. Rezervleri tamamen tüketme pahasına dolar kuru 20 TL’de tutulabilmiş, yerli yatırımcıların daha fazla dövize yönelmesi engellenebilmişti. Bu sayede yüzde 8,5 politika faiziyle sandık başına gidilmesi sağlanmıştı.

Halbuki bugün politika faizi yüzde 37 iken fiilen gecelik fonlama marifetiyle yüzde 40 faiz uygulanıyor. Bu faizle bile yabancıları tutmak, yerlilerin dövize geçmesini önlemek giderek zorlaşıyor.

Enflasyonun daha fazla kontrolden çıkmamasının başlıca koşulu, döviz kurlarının yatay seyretmesidir.

Bugünkü konjonktürde döviz ancak yüksek faizle zapt edilebiliyor. Mutlak butlan kararı sonrası bu faizlerin bile yetmeyeceği düşünülerek ek sıkılaştırılmaya gidildi, 8 haftalık kredi artış limitleri daha da daraltıldı. Kredilerin reel anlamda daraldığı koşulların durgunluğa davetiye çıkaracağı apaçık ortada.

TEK AMAÇLARI DÖVİZİ TUTMAK

Mutlak butlan kararının ardından Perşembe günü Borsa İstanbul’da yüzde 6,5’e varan kayıplar Cuma günü Türkiye Varlık Fonu’nun ve kamu bankalarının yoğun alıma geçmesiyle yerini yüzde 4,9’luk keskin bir yükselişe bıraktı. Böylelikle kamu kaynakları seferber edilerek hisse senetlerindeki yabancıların ve teminat tamamlama güçlüğü çeken bir takım yerli yatırımcıların “salimen” tahliyesi sağlanmış oldu.

Rezerv satışlarının da Perşembe günü 6,5-7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Finansal piyasalar için en kritik bir gösterge kabul edilen 2 yıllık devlet tahvili faizi ise yüzde 44,65’e yükseldi. Varlık Fonu’nun pek alışılmamış bir hamleyle Euro tahvil piyasalarında da alım yaptığı, bu şekilde yoğun satışları karşılamaya çalıştığı belirtiliyor. 5 yıllık gösterge nitelikli Euro tahvilin faizi yüzde 6,80 dolaylarında geziniyor.

Şu anda yabancıların Türkiye’de 45,8 milyar doları hisse senetlerinde, 15,3 milyar doları DİBS’lerde, 23,2 milyar doları döviz ve 36 milyarı doları TL mevduat olmak üzere halen 120 milyar dolar finansal varlığı bulunuyor. 85 milyar dolarlık da bir Euro tahvil portföyü söz konusu.

Sadece 43,4 milyar doları Mart ayında olmak üzere mutlak butlan kararına kadar 53 milyar dolar civarında rezerv satışı yapılmıştı. Varlık barışı, Körfez bölgesini terk eden yatırımcıların Türkiye’yi adres seçmesi gibi beklentilerin kayda değer bir döviz girişi sağlaması beklenmiyor.

Bu koşullarda rezervler zorlanarak döviz kurunun istikrarını sürdürmesi, enflasyonun kontrolden çıkmasının önüne geçilmesi birinci öncelik olacaktır. Bunun gerçekleşmesi, dövize yoğun bir talep gelmemesi ancak yüksek faizlerle olanaklıdır.

Böyle bir ortamda ekonomik durgunluk derinleşecek, borç ödeme zorlukları, kişisel iflaslar yaygınlaşacaktır. Emek kesimine küçük de olsa tavizler vermek olanaksız hale gelecektir. İktidarı korumanın tek yolu olarak, geriye dağınık ve bölünmüş bir muhalefetle, baskı ve iftiraların yoğunlaştığı bir ortamda seçime gitmek kalacaktır.

BİRLEŞİK ORTAK MÜCADELE

Bizlere düşen tüm toplumsal muhalefet bileşenlerinin, CHP’nin temiz kalmış unsurlarının da merkezde bulunduğu bir birliktelikle büyük özveriye dayanan, riskleri göze alan, aramızdaki farklılıkları sorun etmeyen bir anlayışla mücadeleyi göze alacağı bir yapıyı oluşturmaktır.

Emekçinin haklarını gözeten, Cumhuriyet ve laiklik değerlerini savunan, meşru tüm özgürlük taleplerine sahip çıkan, demokratik ve eşitlikçi bir ülkeyi düşleyen bir programatik eksende geniş toplum kesimleri bir araya getirebilecektir.

Bu birlikteliği gerçekleştiremediğimiz takdirde bugünü dahi arayacağımız bir dikta rejiminin taşları döşenecek, ülkenin geleceğine ve genç kuşaklara karşı vebalimiz ağır olacaktır.