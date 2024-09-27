‘Mutlu Çocuklar Sokağı’ 5 bin çocukla buluştu

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin yaz tatili boyunca kesintisiz sürdürdüğü ‘Mutlu Çocuklar Sokağı’ etkinlikleri ile sokaklar çocukların oyun alanı oldu. 3 ay boyunca her hafta farklı iki mahallede gerçekleştirilen Mutlu Çocuklar Sokağı’nda, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da tüm etkinliklere katılarak çocukların neşesini paylaştı.

İlk günden itibaren dolu dolu geçen etkinlikler kapsamında, sokaklar trafiğe kapatılarak çocukların özgürce oyun oynayabilmesi sağlandı. Temmuz ayından bu yana 1. Kadriye, Mehmet Akif, Kocakapı, Lale, Huzur, Altınordu, 26 Ağustos, Murat, Güneşli, Kocatepe, Aziziye, Ferahlı, Kadifekale, Zafertepe, Duatepe, Kılıçreis, Güzelyalı ve Barbaros olmak üzere 18 mahallede yaklaşık 5 bin çocuk Mutlu Çocuklar Sokağı’nda oyunlar oynadı.

Birbirinden çeşitli ve eğlenceli Mutlu Çocuklar Sokağı’ndaki etkinlikler kapsamında, çocuklar çiçek dikim, çevre atık bilgilendirme, mask boyama, yüz boyama, patates baskılı bandana yapımı ve boncuk bileklik yapımı atölyelerine katılarak el becerilerini geliştirdi. Spora meraklı çocuklar sokakta kurulan pota ve fileler sayesinde basketbol ve voleybol oynadı; minik futbolcular ise minyatür kale futbolda gol atmaya doyamadı. Zekâ oyunları yarışması yapan, lego ve yapbozlarla yaratıcılıklarını geliştiren çocuklar bir yandan da anne babalarının da zamanında oynamış olduğu geleneksel sokak oyunları olan ip atlama, hulahop çevirme, istop ve seksek oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

‘BİZİ DE MUTLU EDİYOR’

Şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm etkinliklere katılarak çocukların oyunlarına eşlik eden ve mahallelilerle sohbet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, okulların açılmasıyla biteceği sanılan Mutlu Çocuklar Sokağı’nın bir süre daha devam edeceğini belirtti. Başkan Mutlu, “Mutlu Çocuklar Sokağı ile sokakları oyun kültürünün yeniden canlandığı alanlara dönüştürdük. Yaz tatili boyunca 18 farklı mahalleye taşıdığımız Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliğimize şimdiye kadar yaklaşık 5 bin çocuğumuz katıldı. Çocuklarımızın keyifli oyunlarla sosyalleştiği ve kendi sokaklarında doyasıya oynamanın tadını çıkardığı etkinliklerimiz bir süre daha devam edecek. Etkinliğimize gösterilen yoğun ilgi ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.