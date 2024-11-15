Mutlu: Toplumsal cinsiyet eşitliğini rehber kabul ettik

BirGün EGE

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği Kadınlar Hayalindeki Kendi Konuşuyor İnfografik Rehberi Yaygınlaştırma Toplantısı’na konuşmacı olarak katıldı.

Kadınların daha görünür olduğu bir Konak için çalıştıklarını belirten Başkan Mutlu, “Kadın belediye başkanı olmanın fark yaratması gerektiğine inanarak görevime başladım. Toplumsal cinsiyet eşitliğini rehber kabul ettik. Konak toplumsal cinsiyet eşitliğinde bir adım daha ileri gidecek bu çalışmalarla birlikte” dedi.

Şiddet gerçeğinin doğurduğu bir ihtiyaç olan sığınma evi talebine dair konuşan Başkan Mutlu, “Kadın sığınma evimizi hayata geçireceğiz. Sığınma evlerine gerek olmayan bir ülke hepimizin isteği. Keşke kadınlar için böyle yerlere gerek olmasa ama ne yazık ki şiddet gerçeği bu ihtiyacı doğuruyor. Konak Personel İstihdam Ofisi’nde iş bulduğumuz 400 kişinin yarısı kadın. Konak nüfusunun yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. Konak bir kadın kenti. Ülkemiz kadınların da başında olduğu değişim sürecinde. İktidar değişimine doğru giden bu yolda herkesi içine alan, kimseyi ötekileştirmeyen ve kendini eşit hisseden kentli yaratabildiğimizde bu hedefe ulaşmak kolay olacak. Dayanışma yaşatır; tüm kadın belediye başkanlarının zaten yanındasınız ama kol kola girerek yürüyelim bu yolu. Bu değişimi ve dönüşümü kadınların yapacağına gerçekten inanıyorum. İzmir’de sekiz kadın belediye başkanı ve çok güçlü kadın kuruluşları varken yan yana, omuz omuza ve el ele verdiğimizde kadınlar bu ülkeyi kurtaracak” dedi.