Mutluluk Kahvesi’nin sayısı artacak

BirGün EGE

İlki Kemeraltı Abacıoğlu Hanı’nda, ikincisi ise Güneşli Mahallesi’nde bulunan Dr. Saadettin Yağdıran Spor Tesisleri Bahçesi’nde hizmete açılan ve ekonomik fiyatlarıyla dikkat çeken Konak Belediyesi’nin emekli dostu mekânı Mutluluk Kahvesi, ekonomik sebeplerle sosyal yaşamdan koparılan yurttaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle emeklilerin nefes alabildikleri bir mekân yaratmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklıların yeni buluşma noktası olan Mutluluk Kahvesi’nin Kemeraltı Çarşısı’nın uğrak tarihi mekânlarından Abacıoğlu Hanı’nda hizmet veren şubesini ziyaret etti. İşletmesini belediye şirketi İZBEL’in üstlendiği ve çayın 5 lira, kahvenin 15 liraya içilebildiği Mutluluk Kahvesi’nde vatandaşlarla vakit geçiren Başkan Mutlu, herkesle tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Vatandaşların böyle bir mekânı Konak’a kazandırdığı için teşekkürlerini ilettiği Mutlu, hem mekân hem de belediye hizmetleriyle ilgili talepleri dinlemeyi de ihmal etmedi.

EKONOMİK FİYATLAR

Sosyal belediyecilik anlayışıyla özellikle emekli dostu mekânların sayısını ilçe genelinde artırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Özellikle emekli komşularımızı düşünerek hizmete açtığımız Mutluluk Kahvesi’nin amacına hizmet ediyor olduğunu ve ziyaretçilerinin memnun kaldığını görmek bizleri hayli sevindirdi. Huzurlu ortamı ve ekonomik fiyatlarıyla tüm Konaklılar için yeni buluşma noktası haline gelen Mutluluk Kahvesi’nin sayısını günden güne çoğaltarak, bu hizmeti Konak’ımızın pek çok noktasına yaymayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.