Müzakere yürütmemeli mi?

Diyalog, tartışma, cemaat ya da müzakere, bir anlaşmazlık ya da -son aşamada- çatışmayı “konuşarak çözme” yöntemidir.

Bahçeli geçen yılın sonbaharında, “Abdullah Öcalan gelsin, mecliste DEM parti grubunda konuşsun” dediği günden beri, Türkiye’de bitmeyen bir “tartışma” var. Müzakere yürütmeli mi?

Ülke iki ana kampa ayrıldı: 1993’ten beri başlayan “ateşkes” veya “silah bırakmalar”la ilgili bir ayrışma bu: “Teröristle konuşulmaz” diyenler, “hayır, konuşarak bu sorun çözülebilir” diyenlerin saflaşması bu.

Birincileri haklı kılan epey semptom var: Adı bile konmayan bu sürecin nereye evrileceği bilinmiyor; sürecin kanunu, mevzuatı, hiçbir hukuki güvencesi yok; meclisteki üye ve oy nisabıyla eşitsiz kurulmuş komisyon, "gizli-saklı" tarzdaki çalışmalarına yarın başlıyor; "dışarıda" ABD ve İsrail bekliyor; aşağıda Suriye’de de "ülkenin bölünmesi" veya "en az üç parçalı bir federasyonla yönetilmesi" aktüel bir gündem; üstelik işin merkezindeki Erdoğan ve Bahçeli -belediye başkanları ve öğrencilere eziyet başta olmak üzere- son derece kötü bir sicile sahip; ikincisi, Erdoğan bir kere daha başkanlık talebinde kararlı; birincisi, daha on yıl evvel var olan bir “tartışma masası”nı devirip, muhataplarını hapse göndermişti.

Evet, bunların hepsi doğru. O halde müzakere yürütmemeli mi? Ne yapmalı?

1993, 1997, 2008 (Oslo) ve 2012 “çözüm süreci” (MİT-İmralı-Kandil-HDP) olmak üzere, devlet ve PKK arasında -son 33 yılda- dolaylı veya doğrudan -en az dört safhada- temaslar var. Özal’dan Erdoğan’a, “PKK’yı silahsızlandırmak” ve “terörü bitirmek” amaçlı hamleler var. Şu anki, 2025’te alenen başlayan "beşinci" sürecin mimarı ise Devlet Bahçeli.

Sonsuz bir savaş olmadığı gibi; sonsuz bir silahlı mücadele de yoktur. Her savaş veya çatışmanın sebepleri vardır. Sorun bu sebeplerin ortadan kaldırılmasıdır. Erdoğan’a göre, “AKP iktidarının yaptığı reformlarla artık bir Kürt sorunu kalmamıştır; yalnızca terör sorunu vardır.” Apo’ya göre, “Kürt sorununda kültüralist taleplere dahi gerek yoktur.” Tarafların bu tür bir yakınlaşması ilginç olsa gerekir.

1985’te ABD Başkanı Reagan, "biz teröristlere ödün vermeyiz", 11 Eylül’ün ardından George W. Bush, "hiçbir ulus, teröristlerle müzakere etmez", yardımcısı D. Cheney, "biz teröristle müzakere etmeyiz, onları tepeleriz", Obama’nın güvenlik danışmanı Rice ise, "biz teröristlerle müzakerede bulunmayız, Amerikan politikası budur" demişti.

1980-2020 yılları arası çok sayıda ülkede ABD, "teröristlerle pazarlık" yaptı, onlarla aynı masaya oturdu, anlaşmalar yaptı. En son Suriye’de El Kaide’ye, "devlet" bile verdi. "Amerikan politikası" aslında, "buydu".

Müzakere, hiç de, "terörizmin işe yaradığını" göstermez. İnsanları, silaha sarılmaya, "teşvik etmez." "Terörizmin işe yaradığını" göstermez. Müzakere, karşı tarafın söylediği herşeyi kabul etmek olmadığı gibi, onlara boyun eğmek de değildir.

En sert askeri generaller dahi, "tüm teröristlerin öldürülemeyeceğini, en sonunda onlarla konuşmak gerekeceğini, sorunun müzakere değil; ne zaman ve nasıl bir müzakere yapılacağı" olduğunu kabul etmiştir. Şin Bet’in eski başkanı Abba Eban, "müzakerenin bir seçenek değil; kayıtsız şartsız bir görev olduğunu" boşuna söylememiştir.

Müzakere, "geçmişi unutmak" olmadığı gibi, tam aksine, "geleceğe ilişkin bir sorumluluk ve görev almak" demektir. Hiç kuşkusuz, "eli kana bulanmış taraflarla" yürütülen bir müzakere "kolay" olmayacağı gibi, "müzakere, her krizde başarılı olması kesin bir reçete" de değildir.

Müzakerede amaç, savaş veya çatışmaya yol açan sebepleri bulmak ve ortadan kaldırmaktır. Erdoğan-Bahçeli ikilisi, ülkeyi ekonomik ve sosyal yönden yok oluşun eşiğine sürüklemiş; muhaliflerine nefes dahi aldırmazken başlayan bugünkü müzakerelerde, çok dikkatli olunmalı; bu iki partinin -yeni anayasa en başta olmak üzere- kendi ajandalarına uygun bir program ve inşa izlemelerine imkân tanınmamalıdır.