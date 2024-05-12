Müzisyen Doğan Duru: Sanat serbest bırakılmalı

43. İstanbul Film Festivali’nde yarışan Son Hasat filmiyle "En İyi Özgün Müzik Ödülü"nü alan Doğan Duru BirGün Pazar’a konuştu. Duru, “Sanatı biraz serbest bırakmamız lazım. Sinema elbette neyi anlattığınızla ilgilidir ama nasıl anlattığınızla kendini gösterir” diyor.

Işıl Çalışkan

Bir filmi güzel kılan önemli bir etken de kuşkusuz müziğidir. Seyirciyi sahnenin içine alan duygunun anahtarı, zincirin bir halkası…

Bu tanımlamalar Cemil Ağacıkoğlu’nun Son Hasat filmi için de geçerli. Öyle ki film, müzikleriyle 43. İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Özgün Müzik Ödülü”ne değer görüldü.

Müzikler kime mi ait? Birçoğunuz onu ilk olarak ülkenin önde gelen köklü rock müzik gruplarından Redd ile tanıdı. Evet, Doğan Duru’dan bahsediyoruz. Duru, 28 yıllık müzik kariyerinde dinleyicinin gönlünde kurduğu taht bir yana film müziklerindeki başarısıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Doğan Duru ile müzik kariyerini ve film müziğinin inceliklerini konuştuk.

Hazırsanız başlayalım…

Müzik kariyerinde 28 yılı tamamladın, geriye dönüp baktığında ne görüyorsun?

Hayal ettiğim birçok şeyi yapıyorum, yaptım. İlk başta Paul McCartney olmak istiyordum. Bir sürü enstrüman çalıyorum, şarkı yazıyorum, söylüyorum. Öğrencilik zamanımda da klasik müzik enstrümanları için besteler yapardım quartet vs gibi. Ve şu anda olduğum yerden çok memnunum. Artık prodüktörlük noktasına kadar taşıdım onu. Hiç müzik bilmeden başladığım bu serüven biraz da konservatuarın da yardımıyla hem composer hem prodüktör hem şarkıcı olarak böyle bir kariyere doğru gidiyor.

Kariyerinde dönüm noktası olarak neyi söylersin?

İtalyan Dışişleri Bakanlığı bursuyla İtalya’ya, Milano’ya gitmem. Çünkü başarıyı hiç ilişkin olmadığı bir yerden gelen bir ödülle tanımlıyorum. İnsanlar herhangi bir sebepten dolayı seni seviyorlar, beğeniyorlar, dinliyorlar ya da başarılı buluyorlarsa bu çok önemli bir başarı noktası değil bence. Çünkü her anne için çocuğu mesela çok yeteneklidir. Posta kutusunda İtalyan Dışişleri Bakanlığı’ndan burs kazandığımı gördüğümde çok heyecanlanmıştım ve kendimi yeniden doğmuş gibi hissetmiştim.

İtalya’da kayda değer bir başarı elde ettin ama sonrasında Türkiye’ye döndün. Şu anda ülkedeki çok sayıda müzisyen koşullardan dolayı ülkeyi terk ediyor. Şu anki koşullar olsa yine döner miydin?

Benim dönme sebebim ailemdi ve hocamdı. Orada bir sanatçı olarak oturma ve çalışma iznine sahiptim zaten. Ama İstanbul Operası’na solist olarak geldiğim için bunu yaktım. Orada 2 yıl kaldım, 3 yıl daha kalsaydım zaten artık sonsuza kadar İtalya’da kalabilirdim.

Bugün olsa dönmezdim, zaten dönmek istemiyordum. Orada şöyle bir şey devreye girdi. Beni yetiştiren buradaki hocam kendi ekolü devam etsin diye solist olarak AKM’ye gelmemi çok istiyordu. Bu arada ailem yanlarında olayım istiyordu çünkü o sırada Güneş (Duru) İngiltere’de bir burs kazanmıştı, İngiltere’ye gidecekti. Onunla bir değişim yaptık aslına bakarsan. Ben aileme çok bağlı birisiyim. Sene 2000, onları bundan yirmi dört yıl önce de yaşlı görüyormuşum. Halbuki değillermiş. Ve onlar adına endişelenip onların yanında olmam gerekir diye düşünüyormuşum. O yüzden dönmüşüm, asıl bütün mesele bu yani. Yoksa her şey çok iyi gidiyordu yani. “Pişman mısın?” dersen, evet pişmanım tabii ki. Şimdi sık sık İtalya’ya gidiyorum. Hatta buradaki kira artışları, ekonomi, dışarı çıktığında yediğinin içtiğinin daha pahalı olması dolayısıyla acaba Roma’da mı hayatımı sürdürsem diye düşünmüyor değilim hâlâ. Şu anda ben İtalya’da yeniden yaşayabilirim. Ama burada konserler çok güzel gidiyor. Oradan gidip gelmek beni yoracağı için şu anda bu kararı hâlâ düşünüyorum. Ama kim bilir belki tekrar gideceğim.

EĞİTİM SİSTTEMİ KÜLTÜRÜ ÇÜRÜTÜYOR

Kendini on yıl sonra nerede görüyorsun?

Türkiye’deki kariyerin, ivmeli bir yükselişte olduğunun farkındayım. Ama Redd’in hak ettiği yerde olmadığını bunun da Türkiye’nin sosyopolitik koşullarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğitim sisteminin kötüye gitmesiyle insanların kültür seviyesi çürümeye başladı. Belki 2000’li yıllardaki önemli rock müzik gruplarının bugün ortaya çıksalar hiçbir şey olamayacaklarını düşündüğüm bir zamanda yaşadığımızı düşünüyorum. Redd’in kariyerinin buradaki ivmeyle yukarı doğru gideceğini ama asla hak ettiğimiz yere gelemeyeceğimizi düşünüyorum sık sık. Sinema müziğine zevkle kaymamın sebebi de birazcık alternatif bir yol oluşturmak. Çünkü orada bir dil yok. Orada kitlesel beğeniye hitap etme zorunluluğun yok. Klasik müzik tabanlı yaklaştığım için daha Batılı işler yapmaya çalışıyorum. Onlar da insanların ilgisini çekiyor. Benden haberi olan birtakım Fransızlar, İtalyanlar ve Almanlar var. Ve bunlar sayesinde de yabancı yönetmenlerle de çalışma fırsatımın olacağını düşünüyorum yakın zamanda. Böyle teklifler de var. Ama çok uzun soluklu işler olduğu için ne olacağı belli olmuyor bu işlerde, o yüzden çok net bir şey demek istemiyorum.

Cemil Ağacıkoğlu ile bu dördüncü işbirliğiniz. Birlikte nasıl bir çalışma disiplininiz var?

Ben Cemil’in yaptığı beş tane filmin dördünde çalıştım. Bu dördünün üçünde ödül aldım. Bir tanesi Erzurum’da yapılan Uluslararası Dadaş Film Festivali. Diğeri İstanbul Film Festivali 2016. Bir tanesi de 2024 İstanbul Film Festivali. Daha film yazılırken biz Cemil’le oturup filmi tartışırdık. O film sürekli değişirdi. Yani Cemil bir filmi belki 15 günde yazar ama 2 senede 15 kere değişir o film. Kısalır uzatılır, birtakım yerler atılır ve Cemil’le bunları tartışırız. Çünkü Cemil’le sadece iş arkadaşı değil, aynı zamanda yakın arkadaşız. Tabii böyle olunca Cemil’in nasıl çalıştığını ben biliyorum, benim nasıl çalıştığımı o biliyor. Son Hasat, Cemil’i sinemada müziğin önemsiz olduğu noktasından kopartmama vesile oldu aslında. Diğer filmlerde ben müzik yapardım, Cemil onları istediği yere yerleştirirdi. Bu filmde biz bunu çok tartıştık ve çok fazla müziğe yer verdik. Çünkü tırnak içinde sanat sinemasında birtakım ekoller var. O ekollerden gelenler arasında Cemil. Ve onlar aslında sinemada müziğe karşılar. Bunun nedeni Fransız yeni dalga sineması ve Tarkovski'dir diye düşünüyorum, sanırım onlar ona inanıyorlar. Ama dönem bence böyle bir dönem değil, böyle bir çağda yaşamıyoruz. Sinema denen şey her şeyin değiştiği gibi o da bir değişime uğramak zorunda ve uğrayacaktır da.

İçinde bulunduğumuz dönem sana göre nasıl koşulları gerektiriyor?

Yönetmen sinemasına karşı olan birisiyim. O yönetmenin kurallarına birtakım kurallar içerisinde sinema yapılmasına karşıyım.

Türkiye’de bazı festivallerde ulusal yarışma seçkisi yapılırken Türkiye’de sorunlu olan önemli konuların işlenmesi pozitif ayrımcılığa tabi olabiliyor bunu son derece doğal ve normal karşılıyor ve fakat bunun yanında konuların biraz çeşitlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ne yazık ki bu çeşitlilik azalınca bu seçki içinden jurinin de ödül alacak filmleri seçerken duygusal davranabileceğini düşünüyorum. Sinema elbette neyi anlattığınızla ilgilidir ama nasıl anlattığınızla kendini gösterir. Her şey üstümüze üstümüze gelirken sanatı biraz serbest bırakmamız gerekiyor.

Ama eminim Redd dendiğinde birçok dinleyicinin aklına protest tavrı gelir.

İşin toplumsal ve siyaset eleştirisi kısmı edilgen olmak zorunda. Öbür türlü çünkü başka bir söylemin oluyor. Onu metne yedirebilirsin tabii ki, alt metinlerde bundan bahsedebilirsin.

İSİM FANATİZMİNDEN UZAKLAŞMAK GEREK

Son Hasat’ta da bir sistem eleştirisi var. Sen filmi nasıl okudun?

Son Hasat’ta bir zorbalığa karşı gelen ultra pasif aile ilişkilerinde de pasif bir Ali karakteri var ama sonrasında o Ali, o zorbalığı yeniyor bir şekilde. Ve yenebildiğini anlayınca bütün zorbaları tek tek ortadan kaldırmaya başlıyor. Tabii ki şiddet yanlısı bir yerden bakmıyorum konuya ama bugün Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi ekonomik sorunlar. Ama ben Kemal Sunal’ın Orta Direk Şaban gibi ekonomiyi eleştiren bir filmini görmüyorum gişe sinemasında veya sanat sinemasında. Sanat sineması da aslında kendi konfor alanında birtakım alt metinlerle işini yaparken gişe sineması da daha çok aksiyona ve güldürüye yönleniyor. Ortasındaki karar bence yok. Eskiden vardı. Türkiye’de belki bir hafta gişede kalıyorsun bazı sinemalarda, sonra yok olup gidiyorsun. Bu korkunç bir şey. Sanat sineması mı, gişe sineması mı? Bence her ikisi de. Her ikisini de başarabiliriz. Bunu yapmak için de şu geçmişteki referanslardan kurtulmak belki bir yöntem, bir çare olabilir. Ve isim fanatizminden uzaklaşmamız gerekiyor. Türkiye’de iki, üç tane büyük yönetmen yok. İki, üç tane büyük yönetmen var dediğimiz noktada gençlerin hevesini kırarız.

Ben konservatuara girdiğimde benim hocalarım bana şey demişti: “Ne işin var burada, biz ölene kadar sana kadro yok ki.” Çok acımasız bir laf bu. Bu iş öyle bir şey değil. Öyle olmadığını da gösterecek olan ve buna destek olacak olanlar şu anda bizim büyük saydığımız yönetmenler.

Müziklerde biraz Uzakdoğu esintileri var. Hangi zamanlardan nelerle yoğruldu?

Ben Gürcü kökenliyim. Ve Cemil’in bana referans olarak verdiği ilk müzikler Ortodoks korolarıydı. O öyle görmüştü. Cemil bir filmi çekmeden önce o filmi çekeceği yere gider ve orada kendi filmi çekiyormuşçasına orada bir şeyler çeker. Son Hasat için de oraya gitti. O kamışların arasında, sazların arasında kayıtlarla gezdi, onları çekti, onları bana attı. Ve onları attığında üstünde birtakım müzikler vardı. Onlar tabii benim kafamda Cemil’in dünyası açısından bir yer etti. Anadolu’dan kopmaması için natürel sesler kullanmak gerekiyordu. Anadolu’dan kopmasın ama aynı zamanda Batılı da algılansın noktasında bir yerde durduk.

Sözsüz müzik tercih etmişsiniz. Bağımsız filmlerde genelde sözsüz müzik oluyor, bu izleyici kitlesinin tercihine göre mi değişiyor bu?

Orada birtakım mırıldanışlar var, insan sesleri. Bir cümle kurmuyor. Bence o bir tercih. Cemil bana bir ara: “Sen arya mı söylesen bir tane” dedi. Ben dedim ki Cemil’e “Nece söyleyeceğim?” Dil çok önemli bir şey. Türkçe koyarsak bunu bir başka algılanacak, başka bir dil koyarsak başka algılanacak. O yüzden dili olmayan bir şey yapalım dedik ve dili olmayan bir ses var orada yani. Görüntünün dili yok ya. Sadece konuşmaların dili var sinemada. Görüntünün dili yok, ışığın dili yok. Bunu Türkler yaptı, bunu Fransızlar yaptı, diyemezsin.

Dizilerde çoğunlukla sözlü müzikler tercih ediliyor. İzleyicisi için bir kolaylık olarak yorumlanabilir mi bu?

Dizi müziği yaptım daha önce. True Detective gibi düşünelim, bir de Türk dizisi gibi düşünelim. True Detective’deki müzik kullanımıyla bir Türk dizisindeki müzik kullanımı arasında çok fark var. Türkiye’de karşıtlığı referans aldıkları için müzikten korkuyorlar bence yönetmenler. İlla o sahneyi pekiştirmek için kullanıyorlar. Bir de Türkiye’de diziler çok uzun oldukları için doksan dakika illaki müzik ağırlığı yüksek oluyor. O yüzden de bence dizi müziğiyle sanat filmi arasındaki fark çok fazla. Gişe sinemasında da olur olmaz yerlerde tuşlar var. Anlamaya yol açtırıyorlar. Bunu anladık mı tamam o zaman bir melodi koyalım. Üzüldük mü, hemen arkasına bir melodi koyalım. Keşke sinema üstüne sadece okullarda, birtakım seminerlerde değil de her tür sinemayı yapan insanın bir araya gelebileceği, konuşabileceği alanlar olsa ve bunlar arkadaş olsalar. Bir taraf bir tarafı entel görüyor, bir taraf bir tarafı cahil görüyor. Türkiye’nin bütün sorunu zaten bu. Halbuki iki taraf da iki tarafa bir şey öğretebilir.

Şu âna kadar çekilmiş filmlerden hangisinin müziğini yapmak isterdin?

Ben Christopher Nolan hayranıyım. Interstellar çok sevdiğim bir film. Çok iyi müzikleri var. Bugün film bitmiş, biz hâlâ her yerde müziklerini duyuyoruz.

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REDD SENFONİ ALBÜM OLUYOR

Önümüzdeki süreçte Redd’in ve senin yeni projelerin var mı?

Redd’in 17 Mayıs’ta yeni single’ı çıkacak. Ek olarak solo albümüm neredeyse hazır. Sanırım sonbaharda çıkartırım. Ama onun öncesinde birkaç şarkı yayınlayacağım. Onun haricinde senfoniler devam ediyor. Redd senfoni de aslında birazcık o bağlamda yazılmış bir şey. Redd şarkılarını biz her zaman olduğu gibi çalıyoruz da, arkamızda da senfoni çalıyor şeklinde bir performans değil. Bunun için özel yeniden düzenlenmiş partisyonlar. Dolayısıyla şarkılar da başka oluyor. Bunun albümünü kaydettik, zamanı geldiğinde onu da çıkartacağız. Bir de Redd ile softcore projemiz var. O da bir quartet çalıyor. Konuklarımız var, biz varız, akustik o, önümüzdeki kış bunu yapıyoruz.