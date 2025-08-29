Nar üreticilerine hasat ve depolama eğitimi

BirGün EGE

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Karaot Tohum Derneği iş birliği ile üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitimler devam ediyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Toprak Okulu’nda Şeftali Üreticilerine Yönelik “Narda Hasat Yönetimi ve Kalıntı Eğitimi” düzenlendi.

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Şen ve Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Özkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı eğitimde Efes Selçuk’un önemli ihracat ürünlerinden olan narın hasat ve depolama sürecindeki kayıplarının önlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlara dair üreticilere bilgi verildi.

Nardan verim alabilmek için iyi bir işçiliğin ilk adım olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Şen, “Bir nar bahçesinde yıllık bakım işleri arasında narların çürümesini engellemek için meyvelerin seyreltilmesi, çatlamanın, çatlamalarının azalması ve depo ömrünün uzatılması için bitki beslenmesi yıllık yapılması gereken bakım işleri arasında yer alıyor” dedi.

Prof. Dr. Fatih Şen de, yıllık bakım işlerinin düzenli olarak yapılmamasının narda fizyolojik bozukluklar meydana getirebileceğini belirtirken, hasat döneminde dikkat edilmezse mekanik yaralar sonucu nar meyvesinde çeşitli yaralar oluşabileceğini ve hasat sonrası kayıpları artıracağını söyledi.