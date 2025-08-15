Narenciye üretiminde sert düşüş

BirGün EGE

Tarım açısından ‘Kara Yıl’ olarak nitelendirilen 2025 yılı nisan ayında 36 ilde yaşanan don ve soğuk havadan etkilenen Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi yüzde 34’lük düşüşle 682 bin tondan 449 bin tona geriledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin; İzmir, Muğla ve Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları iş birliğinde hazırladığı ‘Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu’na göre 2025 yılında Muğla 155 bin 405 ton, Aydın, 147 bin 805 ton, İzmir 133 bin 779 ton ve Balıkesir 12 bin 496 ton narenciye rekoltesi bekliyor.

Sonbahar kış aylarında doğal C vitamini deposu olan narenciye ürünlerinde, Ege Bölgesi’nde en çok üretimi beklenen narenciye ürünü 220 bin 428 tonla mandalina oldu. Ege Bölgesi’nin Mandalina rekoltesi 2024 yılında 268 bin tondu. Mandalina rekoltesinde yüzde 16’lık kayıp öngörüldü.

REKOLTE PORTAKALDA %34, LİMONDA %50 DÜŞTÜ

2024 yılında Ege Bölgesi’nde 286 bin tonluk rekolteyle zirvede yer alan portakal, 2025 yılında yüzde 34’lük kan kaybıyla 161 bin 105 tona geriledi. Limon rekoltesindeki düşüş ise daha sert oldu. 2024 yılında 128,7 bin ton limon üreten Ege Bölgesi, 2025 yılında 64,7 bin ton limon rekoltesi bekliyor. Ege Bölgesi’nin limon rekoltesi yüzde 50 kan kaybetti. Ege Bölgesi’nde 2024 yılında 6 bin 831 ton olan greyfurt üretimi, 2025 yılında yüzde 66’lık keskin düşüşle 4 bin 136 tona düşecek.

Özellikle önemli üretici bölgelerden Ege Bölgesi ile Akdeniz hattında Mersin, Antalya, Adana’da narenciye üretiminde beklenen düşüşe dikkat çeken Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2025 Yılı Turunçgil (Narenciye) Rekolte Tahmin Raporu’nu yayınladı. Yapılan tahmine göre limon, portakal, mandarin üretimi geçen yıla göre azalacak. Özellikle limon üretiminde yüzde 50’nin üzerinde düşüş bekleniyor. Bu nedenle kış meyvelerinde de fiyatlar yüksek seyretmesi bekleniyor. Zirai don nedeniyle kiraz, vişne, kayısı, şeftali gibi birçok üründe üretimin ciddi olarak azalması fiyatların artmasına ve özellikle dar gelirli kesimin karpuz dışında yaz meyvesi tüketemediği 2025 yılında öyle görünüyor ki kış meyvelerinde de fiyatlar pek düşük olmayacak” dedi.