Narlıdere, Lanzarote Sözleşmesi’ne taraf oldu

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Erman Uzun’un başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Narlıdere Belediyesi’nin Lanzarote Sözleşmesi olarak da bilinen, Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne imza atması kararı alındı.

Narlıdere Belediyesi taraf olacağı sözleşmeyle; çocuğa yönelik cinsel istismarı önleyecek, mağdur çocukların haklarını koruyacak ve cinsel istismara karşı farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirmeyi taahhüt etmiş olacak. Belediye, sözleşme kapsamında ayrıca toplumsal bilinci artıracak kampanyalar gerçekleştirecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçen kararla Lanzarote Sözleşmesi’ne imza atacaklarını ifade ederek, “Çocuklar geleceğimiz, yarınlarımız için en büyük güvencemiz. Çocuklara yönelik şiddetin ve cinsel suçların ortadan kaldırılması için toplumun tüm kesimlerinin etkin rol aldığı, çok paydaşlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Biz de kamusal sorumluluğumuzun farkındayız ve Narlıdere Belediyesi olarak üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.