Narlıdere’de belediye personeline kreş desteği

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi, personelin sosyal haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Narlıdere Belediyesi’nde çalışan ve okul öncesi çağında çocukları olan belediye personeli, Narlıdere Belediyesi Nar Çiçekleri Anaokulları’ndan ücretsiz faydalanacak. Belediye personelinin çocukları için ayrılan kontenjanlar, Nar Çiçekleri Anaokulları’nın genel kontenjan sayısını ise etkilemeyecek. Nar Çiçekleri Anaokulları’ndan her yıl yaklaşık 300 öğrenci faydalanıyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Nar Çiçekleri Anaokulları ile okul öncesi çağındaki çocukları doğru ve nitelikli eğitimle buluşturduklarını ifade ederek, “Nar Çiçekleri Anaokullarımızdan artık, kreş çağında çocukları olan belediye personelimiz ücretsiz faydalanacak. Komşularımıza hizmet eden, Narlıdere’mizi hak ettiği güzel günlere götürmek için çalışan, evine götürdüğü ekmeğini alın teri ile kazanan mesai arkadaşlarımıza güzel bir müjde verdiğimize inanıyoruz. Eğitim harcamalarının her geçen gün arttığı bu dönemde belediye personelimize bir nebze olsun nefes olmak istedik. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman mesai arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.