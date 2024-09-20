Narlıdere’de iklim değişikliğiyle mücadele

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi, bölgelerin enerji dönüşümünü sağlama, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve iklim dayanıklılığını artırmayı misyon edinen MLGP4Climate Platformu’na dâhil oldu. Narlıdere Belediyesi bu kapsamda “EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi”ne imza attı.

İklim değişikliğinin etkilerine uyum, temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişim ile sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi üç ana hedefi olan MLGP4Climate Platformu, Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimi ile belediyelerin iklim koruma hedeflerine katkıda bulunmayı ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP'ler) geliştirmeyi hedefliyor.

Sözleşmeyi imzalamalarının, Narlıdere Belediyesi’nin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında kararlı olduğunun önemli göstergesi olduğunu belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, söz konusu projenin gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalara hızlıca başlayacaklarının altını çizdi. Başkan Uzun, “İklim değişikliğiyle mücadele özellikle yerel yönetimlerin en çok ağırlık vermesi gereken konularından biri… Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sürdürülebilir ve dirençli bir Narlıdere için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.