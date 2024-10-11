Narlıdere’de kadın hakları için eğitim programı

BirGün EGE

Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelik alarak kadın hakları konusunda birçok çalışmaya imza atan Narlıdere Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nı (KİHEP) başlatıyor. Toplam 16 hafta sürecek eğitim programı; katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, bu ayrımcılığa ve ihlallere karşı mücadelede bağımsız kadın örgütlenmesinin ve kadın hareketinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan KİHEP kapsamındaki eğitimler Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. KİHEP’e katılmak isteyen vatandaşların, başvurularını 10 Ekim itibarıyla Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ne yapmaları gerekiyor.

KİHEP, gerek ulusal gerek uluslararası yazılı ve sözlü yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programı.