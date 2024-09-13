Narlıdere’de kış kursları ilk kez ücretsiz oldu

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kış kursları başlıyor. Hem çocuk hem yetişkin vatandaşları kapsayan kurslar ilk kez Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun döneminde ücretsiz olacak.

Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek olan kurslar; resim, dans, keman, satranç, bağlama, piyano, bilgisayar, İngilizce, Almanca, ritim, halk oyunları, gitar, ses teknikleri, fotoğrafçılık, el sanatları ve takı, yoga ve pilates olmak üzere farklı dalları kapsıyor.

Narlıderelilerin bir talebini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Çocuklarımızın ve yetişkin yurttaşlarımızın yararlanabileceği kış kurslarımızın ücretsiz olmasıyla ilgili yoğun talep vardı. Bu yıl tüm kurslarımızı ücretsiz yaptık. Bizim için en büyük mutluluk yurttaşlarımızın taleplerini hayata geçirmek. Şimdiden tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.