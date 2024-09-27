Narlıdere’de meslek edindirme kursları başlıyor

BirGün EGE

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Meslek Edindirme Kursları başlıyor. Yetişkinlere yönelik ücretsiz kurslar; takı tasarımı, protez tırnak, cilt bakımı, üç boyutlu rölyef, ahşap boyama ve cam şekillendirme gibi farklı dalları kapsıyor.

Başvuruların 25 Eylül - 4 Ekim arasında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) yapılması gerekiyor. Narlıdere AKM ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi atölyelerinde hafta içi gerçekleşecek kursların sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Belediyelerin görevinin yalnızca asli hizmetleri yerine getirmek değil, yurttaşın derdine derman olmak ve taleplerini yerine getirmek olduğunu belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Komşularımızın meslek edindirme kurslarıyla ilgili yoğun talebi vardı. Bu talebi öncelik sırasına alarak harekete geçtik. Vatandaşlarımız bu kurslardan ücretsiz faydalanabilecek. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşularımızın isteklerini hep ön planda tutacağız” dedi.