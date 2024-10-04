Narlıdere’de sosyal belediyecilik atağı

BirGün EGE

Görevde geride bıraktığı 6 aya dair değerlendirmelerde bulunan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçede yakın vadede hayata geçirmeyi planladıkları projeleri müjdeledi. Başkan Uzun, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda; Kent Lokantası, Emekliler Lokali ve Büfe projelerini Narlıdere’ye kazandıracaklarını duyurdu.

Başkan Uzun, “Sosyal belediyeciliğin örneklerini göreceğimiz, gençlerimize, emeklilerimize, dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik projelerimiz olacak. Kasımda hayata geçirmeyi planladığımız Kent Lokantası ile vatandaşlarımız sağlıklı ve iyi gıdaya uygun fiyata erişmiş olacak. En dezavantajlı kesimlerimizden biri emeklilerimiz. Yine kasım ayında Çamtepe Mahallemizde açacağımız Emekliler Lokali’nde emeklilerimiz çay, kahve vb içeceklere erişebilecek, sosyalleşebilecek. Emeklilerimizin torunlarını elinden tutup getirecekleri alanlar yaratacağız. Komşularımızı ilgilendiren ama daha çok gençlere yönelik büfe çalışmamız var. Büfelerimizin birini Limanreis Sahili’ne, diğerini daha önce Sahilevleri’nde İnci Büfe’nin olduğu lokasyona konumlandıracağız. Gençlerimiz, komşularımız bu büfelerden piyasanın altındaki fiyatlarla yararlanabilecek” dedi.