Nasıl ve neden sorularının peşindeki iki yolcu: Fizik bilimi ve metafizik

Gökyüzüne ve doğaya bakıp "Bu neden böyle?" diyen ilk insan ile insanlık tarihinin en büyük serüveni başlamış oldu. Güneş neden parlıyor, depremler neden oluyor, elma neden düşüyor, canlılar neden ölüyor? Bu sorular binlerce yıldır zihinleri meşgul ediyor. Ama bir de bu soruların gerisinde, daha derinde, daha rahatsız edici olanları var: Neden bir şey var da hiçlik yok? Gerçeklik dediğimiz şey nedir? Evrenin bir amacı var mı? İlk tür sorular fiziğin, ikinci tür sorular ise metafiziğin kapısını çalar. Bu iki disiplin yüzyıllar boyunca bazen el ele yürümüş, bazen birbirinden kopmuş, ama sonunda hep aynı yerde buluşmuştur. Çünkü ikisi de aynı şeyin peşindedir: Var olanın doğasını anlamak.

Tüm hikâye Miletos’ta başlar. Milattan önce 6. yüzyılda Thales mitolojik açıklamaları bir kenara bırakıp, doğayı doğanın kendisiyle açıklamaya çalıştı.

Ardından gelen Anaksimandros ve Anaksimenes de aynı yolu izledi. Bu düşünürler hem fizik hem metafizik yapıyordu ama ikisi arasında bir sınır yoktu. Doğayı gözlemliyorlar, ama aynı zamanda var olanın özünü ve ilk nedenini arıyorlardı. Fizik ve metafizik aynı nehrin iki kolu gibiydi ve bu iki kol henüz ayrılmamıştı. Ayrılık Aristoteles ile geldi. Aristoteles doğayı inceleyen eserlerini Antik yunanca “doğayla ilgili” anlamına "Fizik (Physis)" başlığı altında toplarken, doğanın ötesindeki ilk nedenleri ve varlığın özünü ele aldığı eserlerine "Fizikten Sonra Gelenler" yani "Metafizik" adını verdi. Böylece tarihte ilk kez fizik ile metafizik kavramsal olarak birbirinden ayrıldı. Fiziğin sorduğu "Nasıl?" sorusunun ötesinde metafiziğin sorduğu "Neden?" sorusu vardı. Bir taş yere düşer; fizik bunun nasıl gerçekleştiğini açıklar. Ama neden taşlar düşüp de yükselmez sorusu sizi metafiziğin eşiğine getirir.

***

Yüzyıllar boyunca bu iki alan bazen düşman, bazen dost oldu. Orta Çağ’da metafizik teolojinin hizmetine girdi. Fizik ise Aristoteles’in gölgesinde kalmaya devam etti. Ta ki bilimsel devrim gelene kadar. Kopernik, Galileo, Kepler ve nihayetinde Newton ile birlikte fizik, metafizikten bağımsız bir kimlik kazandı. Newton’un Principia’sı evreni matematiksel yasalarla açıklamayı başardı. Artık gezegenlerin yörüngelerini hesaplamak için ilk nedenlere ya da Tanrı’nın niyetine başvurmaya gerek yoktu. Sadece kuvvet, kütle ve ivme yeterliydi. Fizik metafizikten kopmuştu ve bu kopuş öyle başarılıydı ki birçok düşünür metafiziği gereksiz görmeye başladı.

Ama bu zafer çok uzun sürmedi. 20. yüzyılın başında kuantum mekaniği sahneye çıktığında fizik, kaçtığı metafizik sorularla yeniden yüz yüze geldi. Belirsizlik ilkesi, süperpozisyon ve gözlemcinin rolü gibi kavramlar doğanın en temel düzeyinde determinizmi sarstı ve gerçekliğin ne olduğunu yeniden sorgulatmaya başladı. Einstein "Tanrı zar atmaz" diyerek bu olasılıksal doğaya itiraz etti. Onun aradığı şey, evrenin arkasındaki deterministik ve tam bir gerçeklikti. Bu arayış özünde metafizik bir arayıştı. Thomas Khun’un bilim felsesefi bakış açısıyla bakarsak bu, bilimsel devrim sıralarında bilim yerine felsefe yapmanın ağırlık kazanması gibidir.

***

İşte tam bu noktada tehlikeli bir akım doğdu. Kuantum mekaniğinin sezgisel olmayan doğası, onu en çok suistimal edilen bilim dalı haline getirdi. Günümüzde "kuantum spiritüelcileri" olarak adlandırabileceğimiz bir kesim, kuantum mekaniğindeki gözlemci etkisini, süperpozisyonu ve dolanıklığı alıp bunları bilinçle, ruhla ve kozmik enerjiyle ilişkilendiriyor. "Düşünceleriniz gerçekliği yaratır", "bilinciniz kuantum alanını etkiler", "evrenle titreşim frekansınızı eşleştirin" gibi söylemler kulağa çekici gelebilir ama bunların kuantum mekaniğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Kuantum mekaniğindeki gözlemci bir bilinç değil, bir ölçüm cihazıdır. Süperpozisyon düşüncelerinizin gücüyle değil, dalga fonksiyonunun matematiğiyle ilgilidir. Bu insanlar fiziğin kavramlarını bağlamından koparıp metafizik iddiaları bilimsel göstermek için kullanıyorlar. Oysa metafiziği fizik ile ispat etmeye çalışmak hem fiziksel hem felsefi açıdan temelsiz bir çabadır. Fizik ölçülebilir ve test edilebilir olanla ilgilenir; metafizik ise doğası gereği bu sınırların ötesinde durur. Birini diğerinin aracı yapmak ikisinin de doğasını bozmaktır. Metafiziğin değeri zaten deneysel kanıta ihtiyaç duymamasından gelir; onu bilimle kanıtlamaya çalışmak bir şiirin güzelliğini kimyasal formüllerle açıklamaya benzer. Bu ayrışmanın felsefi temellerini en sağlam biçimde oturtan kişi ise Kant’tır. Saf Aklın Eleştirisi’nde insan bilgisinin sınırlarını sorguladı ve fenomen ile numen arasındaki ayrımı ortaya koydu. Fenomenler duyularımız ve aklımız aracılığıyla deneyimlediğimiz dünyaydı; fizik işte bu dünyanın bilimiydi. Numenler ise şeylerin bizden bağımsız, kendi başlarına var olan doğasıydı ve bu alana akıl yoluyla asla tam olarak erişemezdik. Kant’a göre metafizik, numenler hakkında bilgi üretmeye kalkıştığında kendi sınırlarını aşmış oluyordu. Yani metafizik sorular sormak meşruydu ama bu sorulara fiziksel kesinlikte cevaplar vermek mümkün değildir.

***

Metafiziği fizikle kanıtlamak ne kadar yanlışsa, bazı modern fizik teorilerinin kendisi de aynı sınır krizini yaşıyor. Sicim teorisini ele alalım. Matematiksel olarak zarif, tutarlı ve birleştirici bir çerçeve sunuyor. Ancak öngördüğü ekstra boyutlar ve Planck ölçeğindeki titreşen sicimler deneysel olarak test edilemiyor ve yakın gelecekte test edilebileceğine dair bir umut da yok. Benzer şekilde çoklu evrenler hipotezi, enflasyon teorisinin bazı versiyonlarından doğal olarak çıkıyor ama başka evrenleri gözlemlemek tanım gereği imkânsız. Peki deneysel olarak asla doğrulanamayacak veya yanlışlanamayacak bir teori ne kadar fiziktir, ne kadar metafiziktir? Elbette bugün test edilememesi yarın da test edilemeyeceği anlamına gelmez; bilim tarihi zamanında spekülatif görülen fikirlerin sonradan doğrulandığı örneklerle doludur. Ama şu anki haliyle bu teoriler, fiziğin metafizikle sınırının ne kadar bulanık olabileceğini gözler önüne seriyor.

Thales’ten kuantum mekaniğine, Aristoteles’ten Einstein’a uzanan bu yolculuk bize şunu gösteriyor: Fizik ve metafizik birbirinin rakibi değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Ama tamamlayıcı olmak birbirine karışmak demek değildir. Fizik doğanın kurallarını keşfeder; metafizik bu kuralların neden var olduğunu sorar. Biri ölçer, diğeri anlamlandırır. Birini diğerinin yerine koymaya kalktığınızda ne iyi fizik ne de iyi felsefe yaparsınız. Belki de en güzel keşifler, bu iki yolcunun sınırlarına saygı duyarak yan yana yürümeye başladığı yerde bizi bekliyor.